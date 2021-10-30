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За 30 дней казахстанцы смогут получить паспорт в Корее, Узбекистане и Японии

29.10.2021, 16:20 50977
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Казахстанцы смогут получить паспорт в Республике Корея, Узбекистане и Японии за 30 дней. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Государственная услуга стала доступна для граждан Казахстана, находящихся на территории Республики Корея, Республики Узбекистан и Японии с октября 2021 года. Данный пилотный проект МИД и МВД РК реализовывается в рамках оптимизации процесса оказания услуги по приему документов и препровождения их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

 
Напомним, что пилотный проект, который позволил сократить срок оказания государственной услуги с 80 до 30 дней, успешно реализовывается в загранучреждениях Казахстана в России, Германии и США.
 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, государственные органы Казахстана продолжают совместную работу по расширению географии стран, где будут созданы условия по сокращению сроков оформления паспортов казахстанским гражданам за рубежом.
 
 

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Ввезенный в РК из Европы семенной картофель заражен опасной бактерией - МСХ

30.10.2021, 12:18 2728
Ввезенный в РК из Европы семенной картофель заражен опасной бактерией - МСХ
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Министерство сельского хозяйства конфисковало 228 тонн семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 килограммов семян моркови из Франции, зараженных опасной бактерией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, карантинный объект "Зебра Чип" представляет высокий фитосанитарный риск для всей территории республики Казахстан, поражает пасленовые культуры, такие как картофель, томаты и другие, а также морковь и сельдерей. 
 
Инфекцию обнаружили при попытке ввоза 228 тонн семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 килограммов семян моркови из Франции. 
 

Наличие бактерии Candidatus Liberibacter Solanacearum подтверждено заключением лабораторной экспертизы Алматинской зональной карантинной лаборатории, являющейся структурными подразделением ГУ "Республиканский центр карантина растений" имеющей аккредитацию в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 17025. Исследования проводились высокочувствительным детектирующим оборудованием для ПЦР анализа, с применением сертифицированных тест-наборов, что исключает возможность влияния человеческого фактора на контаминацию и проявление ложноположительных результатов", - пояснили в ведомстве.

 
Интродукция и дальнейшее распространение на территории республики Candidatus Liberibacter Solanacearum может привести к потере урожая и подорвать продовольственную безопасность страны.
 

По всем фактам оформлены соответствующие карантинные документы. Материалы были переданы на рассмотрение в суд. Суд вынес постановление наложить административные штрафы и конфисковать зараженную продукцию.

 
Как пояснили в ведомстве, семенной картофель является продукцией высокого фитосанитарного риска и наличие карантинных организмов в семенном материале несет опасность хозяйствам занимающимся производством картофеля, которое в последствии может негативно отразиться на внутреннем рынке республики, а также на экспортном потенциале казахстанского картофеля.
 
Напомним, в июне Минсельхоз ввел запрет на ввоз томатов и перца из Туркменистана. В продукции был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. 
 

В ЗКО назначен новый руководитель ДГД

29.10.2021, 21:06 51220
В ЗКО назначен новый руководитель ДГД
Фото: из открытых источников
УРАЛЬСК. 29 ОКТЯБРЯ - Руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекулы представил коллективу руководителя департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области Бауыржана Айнабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бауыржан Айнабеков окончил Казахский ордена трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт, Алматинский университет непрерывного образования, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минфина.
 
Бауыржан Айнабеков трудовую деятельность начал в 1994 году в Налоговом комитете по Алматинской области налоговым инспектором. 
 
С 1995 года трудился на различных должностях в территориальных подразделениях Комитета государственных доходов, в том числе и на руководящих позициях. 
 
С 2019 года по октябрь 2021 года являлся заместителем руководителя ДГД по Павлодарской области.
 
Абзал Бейсенбекулы пожелал Бауыржану Айнабекову успехов в достижении поставленных задач.
 

Токаев поручил правительству ускорить работу по выявлению "серых" майнеров

29.10.2021, 19:49 61426
Токаев поручил правительству ускорить работу по выявлению "серых" майнеров
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В ходе встречи с министром энергетики Магзумом Мирзагалиевым глава государства указал на недопустимость сложившейся ситуации на внутреннем рынке ГСМ и подверг критике работу ведомств, допустивших резкое снижение запасов топлива в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент обратил внимание на необходимость бесперебойного обеспечения электроэнергией промышленности и населения, а также создания дополнительных генерирующих мощностей, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Министр энергетики доложил о срочных мерах, принятых для восполнения дефицита. Так, был перенесен на 2022 год срок проведения ремонта на Атырауском НПЗ. Кроме того, проведены переговоры с Министерством энергетики России, в результате которых было импортировано около 150 тысяч тонн дизельного топлива из соседней страны. По словам Магзума Мирзагалиева, в настоящее время ситуация стабилизируется.
 
Руководитель профильного ведомства также представил Касым-Жомарту Токаеву прогнозный баланс развития электроэнергетической отрасли Казахстана до 2035 года. Ожидается, что в ближайшее десятилетие потребление электроэнергии будет ежегодно расти, в связи с чем планируется наращивать объемы генерации за счет ВИЭ, а также газовых и гидроэлектростанций.
 
Кроме того, глава государства был ознакомлен с мерами, принимаемыми для контроля в сфере цифрового майнинга в отношении тех субъектов, которые осуществляют свою деятельность без регистрации. Министр рассказал, что так называемые "серые" майнеры потребляют предположительно до 1200 МВт электроэнергии, и работа по их выявлению продолжается.
 
Президентом было поручено правительству ускорить эту работу, привлекая при необходимости иные компетентные органы. Касым-Жомарт Токаев также поручил обеспечить безотлагательное законодательное урегулирование майнинга, подчеркнув, что так называемые "белые" майнеры продолжат свою деятельность без дополнительных ограничений.
 
Глава государства отметил, что Казахстан обладает значительными ресурсами для обеспечения внутреннего рынка качественными ГСМ и бесперебойными поставками электроэнергии. Президент поручил министру энергетики предпринять все меры, необходимые для решения поставленных задач.
 

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