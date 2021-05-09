Заместитель премьер-министра рассказал, как решаются вопросы водной безопасности Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 8 МАЯ - Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, отвечая на запрос депутатов мажилиса от Народной партии Казахстана, рассказал, как решаются вопросы водной безопасности Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день дефицит водных ресурсов в период весеннего паводка становится все ощутимей, что вызывает серьезную обеспокоенность правительства и общественности. Наряду с осуществлением трансграничного сотрудничества начата разработка концепции нового Водного кодекса, основным принципом которого будет вопрос сохранения водноресурсного потенциала страны. Кроме того, в настоящее время разрабатывается Национальный проект по управлению водными ресурсами в Республике Казахстан до 2030 года. В число приоритетных направлений Национального проекта войдут совершенствование межгосударственных водных отношений путем укрепления водной дипломатии, цифровизация, учет и мониторинг водных ресурсов, а также внедрение водосберегающих технологий", - сообщил заместитель премьер-министра РК.

Он отметил, что трансграничные реки играют важную роль в обеспечении водными ресурсами отраслей экономики и населения в Республике Казахстан. В связи с тем, что по основным крупным трансграничным рекам (Ертис, Или, Шу, Талас, Сырдарья, Жайык) Казахстан расположен в нижнем течении, установление взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами является ключевым фактором в обеспечении водной безопасности Казахстана. В этой связи, Республика Казахстан в целях обеспечения экологической и водной безопасности в бассейнах трансграничных рек активно взаимодействует со всеми сопредельными государствами в рамках действующих межправительственных соглашений.

Сотрудничество с Российской Федерацией осуществляется в соответствии c нормами соглашения между правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов от 7 сентября 2010 года. В соответствии с положением указанного соглашения стороны совместно рассматривают и проводят оценку воздействия на окружающую среду планируемого строительства гидротехнических сооружений в бассейнах трансграничных рек. Вопросы использования водных ресурсов бассейна реки Жайык для обоих государств имеют особое значение в обеспечении экологической безопасности.

Руководствуясь соглашением, после публикации на интернет-ресурсах в начале марта текущего года казахстанская сторона направила по дипломатическим каналам запрос по поводу информации о строительстве переливной плотины на реке Жайык в целях улучшения водообеспечения города Оренбурга. Несмотря на отсутствие официального ответа от российской стороны, на рабочих встречах на уровне заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ российская сторона не подтверждает планов по строительству переливной плотины на реке Жайык", - сообщил Скляр.

Также, по его словам, в целях принятия мер по улучшению водохозяйственной обстановки в бассейне реки Жайык с российской стороной достигнута договоренность о проведении совместных исследований гидрологического режима реки Жайык. С этой целью в октябре 2020 года утверждена Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Жайык, Ертис и другие) и Рабочий график реализации мероприятий с детализацией сроков исполнения ее пунктов и формы их организации. В рамках данной работы экспертами сторон будут выработаны рекомендации по улучшению гидрологического стока реки Жайык в маловодные периоды. На исследования гидрологического режима трансграничной реки Жайык в рамках уточнения республиканского бюджета на 2021 год поддержано финансирование на сумму 11,950 млн тенге.

Кроме того, для полноценного водоснабжения Западно-Казахстанской области 20 апреля 2021 года решением Республиканской бюджетной комиссии в рамках уточнения республиканского бюджета на текущий год поддержано выделение средств в сумме 1200 млн тенге для подачи дополнительно объема воды в реки Караозен и Сарыозен по Саратовскому магистральному каналу и Жанибекскую оросительно-обводнительную систему из Палласовской оросительно-обводнительной системы РФ.

Заместитель премьер-министра РК отметил, что вопросы водной безопасности Казахстана решаются путем установления взаимовыгодного сотрудничества с сопредельными странами в двустороннем и многостороннем формате.

Водные отношения с Кыргызской Республикой регулируются на основе Соглашения между правительствами Республики Казахстан и Кыргызской Республики об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас от 21 января 2000 года. В соответствии с нормами соглашения функционирует Комиссия Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас.

С целью поддержания технического состояния водных объектов межгосударственного пользования из республиканского бюджета ежегодно выделяется 75,0 млн тенге. В 2021 году казахстанская сторона увеличила долевое софинансирование на эксплуатационное и техническое обслуживание водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас до 119 млн тенге.

На 28-м заседании межправительственной комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас, которые состоялись 15 и 23 апреля текущего года в режиме видеоконференцсвязи, Сторонами достигнута договорённость до 15 мая текущего года уточнить и определить необходимые затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования и составить график долевого софинансирования до 2024 года.

Что касается вопросов легализации "водной политики" Кыргызстана, нацеленной на "товаризацию" водных ресурсов трансграничных рек в последние 10-15 лет, мировое сообщество не поддерживает продажу речной воды как товара, и в мире отсутствуют такого рода прецеденты. Участники Водной конвенции, в Бюро которой с 2018 года председательствует Казахстан, придерживаются четкой позиции, что вода трансграничных водных объектов не является товаром и не имеет цены", - уточнил он.

Кроме того, по словам Скляра, сотрудничество с КНР осуществляется в соответствии с нормами соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек от 12 сентября 2001 года. В соответствии с положением указанного Соглашения создана и функционирует казахстанско-китайская Совместная комиссия по использованию и охране трансграничных рек.

Он отметил, что основным вопросом сотрудничества между РК и КНР является разработка нормативно-правовой базы по делению водных ресурсов трансграничных рек.

В сентябре 2013 года в ходе государственного визита председателя КНР Си Цизиньпина в Республику Казахстан на уровне глав государств были достигнуты договорённости о том, что, начиная с 2015 года, Стороны приступят к изучению и согласованию проекта Соглашения о вододелении трансграничных реках между РК и КНР. На основании указанных договорённостей в 2015 года в рамках Совместной комиссии создана Специальная рабочая группа по изучению и согласованию проекта Соглашения о вододелении на трансграничных реках между РК и КНР. В настоящее время сформирована структура проекта, состоящая из преамбулы и 31-й статьи, и консолидированные тексты проекта Соглашения о вододелении на трансграничных реках между РК и КНР. На 17-м заседании Совместной комиссии достигнуты договорённости об изучении и обсуждении проекта соглашения о вододелении с комплексным учётом права на водные ресурсы, интересы развития и сохранения экосистем сторон.

Кроме того, в настоящее время совместно с китайской стороной проводится исследование по оценке водных ресурсов по всему бассейну казахстанско-китайских трансграничных рек Ертис, Или и Емель. В рамках данной работы будут определены объемы естественного стока, ежегодно формируемые в бассейнах трансграничных рек (на территории РК и КНР). Результаты работ будут использованы для установления доли сторон и объемов потребностей экосистем естественных водных объектов, в том числе Балхаш, Зайсан, Алаколь и дельта реки Или.

Таким образом, основной целью в переговорах по вододелению является подписание качественного соглашения о вододелении, отвечающего интересам Казахстана на долгосрочную перспективу", - заключил Скляр.

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