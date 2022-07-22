Завершился официальный визит президента Казахстана в Кыргызстан

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - В Главной военной прокуратуре состоялось заседание коллегии, на котором подведены итоги работы за первое полугодие по основным направлениям деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За истекший период военными прокурорами обеспечен надзор по ряду резонансных уголовных дел, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

К примеру, закончено производством уголовное дело по факту смерти рядового Калбай А.С., которое в ближайшее время будет направлено в суд.

Завершено рассмотрение в суде уголовного дела в отношении 24 военнослужащих пограничной службы и 15 гражданских лиц по фактам систематического получения взяток за контрабанду товаров через государственную границу на пункте пропуска "Сыпатай батыр" в Жамбылской области.

Кроме того, в рамках исполнения поручения Генеральной прокуратуры инициирован аудит в Министерстве обороны и Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, по результатам которого в бюджет возвращены средства на 1,2 млрд тенге по договорам c РГП "Казспецэкспорт" и взыскана неустойка на 450 млн тенге.

В ходе гражданского судопроизводства принятыми военными прокурорами мерами не допущен ущерб государству на сумму свыше 674 млн тенге.

По завершении коллегии главный военный прокурор Дастан Секенов определил задачи на предстоящий период и дал указания по обеспечению законности и правопорядка в войсках.