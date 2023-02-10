09.02.2023, 16:51 26261
Земли экс-чиновника стоимостью 4,8 млрд тенге вернули государству в ВКО
Фото: gov.kz
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Усть-Каменогорск. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Восточно-Казахстанской области вернула в госсобственность 3 участка на побережье Бухтарминского водохранилища, принадлежавшие ранее одному из экс-чиновников области.
При этом в ведомстве не озвучили имя бывшего чиновника, которому принадлежали столь обширные владения.
По данным ведомства, в прошлом году на основании актов прокурорского надзора обеспечен возврат 533 земельных участков площадью 36,9 тысячи гектаров с кадастровой стоимостью 5,5 млрд тенге.
К примеру, на протяжении 10 лет не использовались 4 участка в Усть-Каменогорске, а также 3 участка на побережье Бухтарминского водохранилища, принадлежавшие ранее одному из экс-чиновников области. Принятыми мерами указанные земли перешли в государственную собственность. Рыночная стоимость земель составила 4,8 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре.
Там отметили, что работа по изъятию земель продолжается.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Казахстане планируется изъять в госсобственность 5 млн гектаров неиспользуемых сельхозземель. В настоящее время четыре области Казахстана испытывают острый дефицит пастбищ. Интерактивная карта возвращенных сельхозземель начала работать с января этого года. Она позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным угодьям.
В 2022 году государству были возвращены неиспользуемые 1,5 млн га земли.
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10.02.2023, 08:35 4296
Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи Сирии
Фото: primeminister.kz
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в правительстве Казахстана под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось заседание комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи. На заседании было принято решение о направлении в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирийскую Арабскую Республику гуманитарной помощи в объеме 50 тонн.
Из государственного материального резерва будут выделены консервные продукты, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности. Груз будет направлен по линии Организации исламского сотрудничества в город Алеппо четырьмя авиарейсами", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Напомним, поручение правительству об оказании гуманитарной помощи Сирии дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.
09.02.2023, 15:31 29136
Токаев поручил активизировать работу по раскрытию преступлений против журналистов
Президент также дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о криминогенной обстановке в январе текущего года и ходе легализации иностранного автотранспорта, сообщает Акорда.
По словам министра, благодаря реализации комплекса превентивных мер удалось существенно снизить количество убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж, хулиганств, скотокрадств, а также преступлений, совершенных на улицах.
Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с миграционной ситуацией, мерами по противодействию организованной и наркопреступности, а также результатами работы по профилактике правонарушений и дорожно-транспортных происшествий.
Министр отчитался о первых результатах пилотного проекта по проверке сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity check) в рамках утвержденной президентом концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.
Наряду с этим Марат Ахметжанов доложил о ходе работ по легализации иностранного автотранспорта и о разработке концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.
Глава государства поручил активизировать работу по раскрытию противоправных действий и провокаций, направленных против представителей гражданского общества и журналистов.
Президент также дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что дверь квартиры известного журналиста Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной. Также неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы.
В ноябре в Алматы арестовали двух подозреваемых в хулиганских действиях против журналистов и повреждении имущества офисов редакций Elmedia KZ News и Оrda.kz.
В январе президент поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.
Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний", - заявил Токаев.
09.02.2023, 13:57 31776
Проект закона "О масс-медиа" опубликован для публичного обсуждения
Фото: atpress.kz
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Проект закона "О масс-медиа" опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.
В поправках предлагается ввести так называемые пресс-карты- единая аккредитация во все госорганы, сообщает "Хабар24".
Отмечается, что выдавать ее будут только представителям СМИ со стажем работы. По ним же будут начислять различные льготы и преференции. Сам механизм уже будет расписан в подзаконных актах, пояснили в Министерстве информации и общественного развития.
Вице-министр утверждает, что введение пресс-карт не означает запрет на аккредитацию в обычном порядке. Много вопросов возникло по поводу нормы, касающейся работы журналиста во время ЧС. В уполномоченном органе объяснили, в этом контексте важно сохранить конфиденциальную информацию спецслужбы или военных органов.
Мы лишь хотим, чтобы при таких особых ситуациях такие моменты, как размещение конфиденциальной информации, которая является военной тайной, или служебной тайной, или же может повлечь какие-то тяжкие последствия, должны быть, мягко говоря, согласованы. Они должны быть согласованы с тем органом, которые проводит эти спецмероприятия. Никаким образом новелла в законе аккредитация не является ущемлением прав и свободы журналистов. Я хочу еще раз подчеркнуть, что данный законопроект никоим образом не ущемляет права журналистов, мы за этим будем следить", - заявил вице-министр информации и общественного развития РК Канат Искаков.
Более того, в проекте закона о масс-медиа исключена норма о сроке давности подачи исковых заявлений. Изначально в нем устанавливался срок в один год, но сейчас эту норму убрали.
Когда мы размещали концепцию, дана норма. Мы ее активно, прямо сказать, лоббируем и впредь будем защищать после того, как концепция была размещена, и по истечению 15 дней у нас по законодательной практике проходит межведомственное заседание. Ряд наших коллег посчитало, что эту норму нужно исключить, поэтому в текущем законопроекте, который размещен в открытом доступе, данной нормы нет, но мы же должны понимать, что законопроект будет внесен в правительство, а далее внесен в Мажилис и я уверяю, что эту норму мы будем активно предлагать и даже более скажу, что мы будем это делать совместно с нашим журн. сообществом", - добавил он.
Напомним, МИОР подготовило закон о СМИ и поправки к нему.
В ведомстве считают, что принятие закона создаст правовые основы для деятельности масс-медиа в республике, позволит концептуально обновить нормативную основу регулирования в области масс-медиа и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами, регулирующими вопросы в области масс-медиа.
По данным "Әділ сөз", на днях межведомственная комиссия утвердила текст законопроекта, который предполагает включение всех интернет-ресурсов в сферу действия закона, отсутствие срока исковой давности по делам о диффамации, чрезмерных полномочий силовых органов в отношении СМИ и журналистов в "особых условиях", требование согласования текстов с должностными лицами перед их опубликованием, отсутствие изменений в системе государственного финансирования СМИ, введение "учета" журналистов под предлогом выдачи пресс-карт и так далее.
Сегодня, если данный законопроект будет направлен в мажилис, мы превращаемся в страну с жесточайшим контролем свободы слова, которым мы убьем саму профессию", - сказала президент фонда "Әділ сөз" Карла Джаманкулова.
09.02.2023, 12:56 34266
Спасатели прибыли в город Хатай для поиска пропавших граждан Казахстана
Фото: скриншот из видео Telegram/rescuekz
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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева группа спасателей и кинологический расчет сегодня рано утром прибыли в город Хатай с целью поиска пропавших граждан Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Вчера стало известно о том, что при землетрясении в Турции без вести пропали несколько граждан Казахстана. Вечером 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку Сабину Мамадиярову. Поиски остальных продолжаются.
Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин проинформировал президента РК Касым-Жомарта Токаева об участии казахстанских спасателей в поисково-спасательных работах в регионах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.
Несмотря на сложные условия, сотрудники МЧС проявляют высший уровень профессионализма и успешно выполняют поставленные задачи в тесном взаимодействии с местными властями. К настоящему времени удалось спасти 4 выживших.
Касым-Жомарт Токаев положительно оценил рабочий настрой казахстанских спасателей и пожелал им удачи.
По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч. Президент поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии.
Напомним, по поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Соответствующее постановление принято правительством РК 8 февраля 2023 года.
Также Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
09.02.2023, 12:28 35146
Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, землетрясение затронуло провинции Сирии: Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин проинформировал президента РК Касым-Жомарта Токаева об участии казахстанских спасателей в поисково-спасательных работах в регионах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.
Несмотря на сложные условия, сотрудники МЧС проявляют высший уровень профессионализма и успешно выполняют поставленные задачи в тесном взаимодействии с местными властями. К настоящему времени удалось спасти 4 выживших", - сообщил министр.
Касым-Жомарт Токаев положительно оценил рабочий настрой казахстанских спасателей и пожелал им удачи.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек.
Вчера стало известно о том, что при землетрясении в Турции без вести пропали граждане Казахстана. Вечером 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку Сабину Мамадиярову. Поиски продолжаются.
Напомним, по поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Соответствующее постановление принято правительством РК 8 февраля 2023 года.
Также Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
08.02.2023, 20:31 63946
В ЗКО до конца февраля поставят около 3 000 тонн автогаза
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Уральск. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК совместно с акиматом ЗКО ведут работы по обеспечению региона сжиженным нефтяным газом (СНГ), сообщает пресс-служба МЭ РК.
В связи с ремонтными работами на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с 1 февраля производство сжиженного нефтяного газа снизилось с 500 тонн/сутки до 190 тонн/сутки.
Для обеспечения региона сжиженным газом Министерство энергетики РК договорилось с ТОО "Жаикмунай" о поставке в ЗКО 50 тонн/сутки.
С 8 февраля начата отгрузка сжиженного нефтяного газа в ЗКО в объеме 50 тонн в сутки от АНПЗ.
9 февраля планируется направить в регион 200 тонн из ресурсов ТОО "Gas Processing Company" (Актюбинская область).
Параллельно ведутся переговоры с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении ЗКО 1 000 тонн СНГ.
При потребности в феврале 3200 тонн на сегодня в регион поставлено 390 тонн СНГ.
Также до конца февраля в ЗКО поставят следующие объемы СНГ:
АНПЗ - 540 тонн;
Жаикмунай - 1000 тонн;
Gas Processing Company - 200 тонн;
ТШО - 1000 тонн;
СНПС - 70 тонн.
В конце декабря 2022 года вступил в силу приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан "О внесении изменения в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 5 июля 2022 года № 16 "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан".
Приказом предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года.
08.02.2023, 16:02 74176
За три года расследовалось 18 уголовных дел о коррупции в спецЦОНах
Фото: kolesa.kz
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 2020 года Антикоррупционной службой расследовалось 18 уголовных дел, связанных с незаконной выдачей водительских удостоверений и постановкой на учет иностранных автомобилей. Об этом сообщили в Антикоре.
По этим делам совершено порядка 60 тысяч незаконных действий при выдаче водительских удостоверений, а более 2 тысяч нелегально завезенных автомашин поставлены на учет. Преступления совершались в городах Астане, Шымкенте, Акмолинской, Костанайской и Жамбылской областях. К уголовной ответственности привлечены 13 лиц", - проинформировали в службе.
По данным Антикора, в столице пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из работников спецЦОНа и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных сборов и платежей.
Преступной группой путем обмана граждан относительно правомерности постановки на учет иностранных автомашин похищены их деньги и осуществлена незаконная регистрация почти 500 транспортных средств. Оформление одного транспортного средства обходилось автолюбителям от 400 тысяч до 1,6 млн тенге.
В результате преступной деятельности указанных лиц государству в виде неуплаченных госпошлин и сборов причинен ущерб на сумму порядка 1 млрд тенге.
С санкции следственного суда 9 участников преступной группы, в том числе руководитель столичного спецЦОНа, заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается", - уточнили в Антикоре.
7 февраля уголовные дела и результаты антикоррупционного мониторинга в деятельности спецЦОНов обсудили на расширенном совещании во главе с заместителем председателя агентства Асхатом Жумагали. Освещены имеющиеся преступные схемы по незаконному получению водительских удостоверений, постановки на учет иностранных автомашин, а также обсуждены меры по их искоренению. До уполномоченных органов доведены рекомендации агентства по исключению коррупционных рисков в данной сфере.
В частности, указано на необходимость обеспечения защиты информационных систем, исключения функции корректировки региональными подразделениями МВД регистрационных данных автомобилей. Рекомендовано исключить имеющиеся пробелы в нормативных правовых актах, в т.ч. регламентирующих работу экзаменационной комиссии, регистрации автомобилей, ввезенных из-за рубежа, и других вопросов в данной сфере", - сообщили в Антикоре.
Также предложено рассмотреть вопрос о возврате осмотра VIN-кода транспортных средств при их перерегистрации.
Руководителям территориальных департаментов агентства поручено осуществлять координацию данной работы на местном уровне.
08.02.2023, 15:35 72711
Токаеву доложили о планах по поддержке и защите интересов отечественного бизнеса
Президенту также были представлены сведения по исполнению его поручений
Фото: Акорда
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова и заслушал информацию о проделанной работе и планах по дальнейшей поддержке и защите интересов отечественного бизнеса, сообщает Акорда.
Рустам Журсунов сообщил президенту, что за 2022 год поступило 4408 обращений, из которых 1530 (34%) разрешены положительно и по 1030 (23%) даны разъяснения.
В прошлом году бизнес-омбудсменом проведены встречи с предпринимателями во всех регионах страны.
Как сообщил уполномоченный, в прошлом году приняты поправки в законодательство, призванные усилить борьбу с рейдерством и защиту бизнеса от незаконного вмешательства госорганов.
Президенту также были представлены сведения по исполнению его поручений, направленных на внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.
Глава государства принял отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей и дал ему ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению.
Ранее премьер-министр Алихан Смаилов озвучил итоги аналитической работы по регуляторным актам, проведенной в целях снижения административной нагрузки на бизнес.
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