Земли экс-чиновника стоимостью 4,8 млрд тенге вернули государству в ВКО

Президент также дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности

Фото: Акорда

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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о криминогенной обстановке в январе текущего года и ходе легализации иностранного автотранспорта, сообщает - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о криминогенной обстановке в январе текущего года и ходе легализации иностранного автотранспорта, сообщает Акорда





По словам министра, благодаря реализации комплекса превентивных мер удалось существенно снизить количество убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж, хулиганств, скотокрадств, а также преступлений, совершенных на улицах.





Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с миграционной ситуацией, мерами по противодействию организованной и наркопреступности, а также результатами работы по профилактике правонарушений и дорожно-транспортных происшествий.





Министр отчитался о первых результатах пилотного проекта по проверке сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity check) в рамках утвержденной президентом концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.









Наряду с этим Марат Ахметжанов доложил о ходе работ по легализации иностранного автотранспорта и о разработке концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.





Глава государства поручил активизировать работу по раскрытию противоправных действий и провокаций, направленных против представителей гражданского общества и журналистов.





Президент также дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности.





Ранее в СМИ сообщалось о том, что дверь квартиры известного журналиста Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной. Также неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы.





В ноябре в Алматы арестовали двух подозреваемых в хулиганских действиях против журналистов и повреждении имущества офисов редакций Elmedia KZ News и Оrda.kz.





В январе президент поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.





Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний", - заявил Токаев.