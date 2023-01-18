В 2023 году государство планирует изъять 5 млн га неиспользуемых сельхозземель

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Из 17 областей республики дефицит пастбищ для выпаса скота личных подсобных хозяйств испытывают 15 областей, особенно Туркестанская, Кызылординская, Алматинская и Атырауская, сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.





Очевидно, что при острой нехватке пастбищ населению вопросы рационального и эффективного использования земельных ресурсов страны должны быть на первом месте. В связи с чем за прошедший год государству возвращено 5,2 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, после принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению своих сельхозземель на площади 1,85 млн га", - проинформировал глава МСХ.





В настоящее время министерство приступило к исполнению поручения главы государства по принятию мер в отношении дополнительных 5 млн га неиспользуемых земель до конца 2023 года.





Так, на основе данных космомониторинга по итогам 2022 года министерством сформирован и утвержден в разрезе районов план по возврату 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель на 2023 год", - уточнил министр.





В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что изъятые земли необходимо передать либо в общественное пользование, либо кооперативам личных подсобных хозяйств. Существующая законодательная база это позволяет.





В то же время следует понимать, что рост поголовья личного скота ограничен пастбищными ресурсами вокруг населенных пунктов. В этой связи необходимо создание условий для снижения нагрузки на общие пастбища. Надо развивать отгонное скотоводство. В случае необходимости предоставлять участки из земель запаса. На отдаленных территориях нужно решать вопросы по обеспечению их водой с использованием возможностей местных бюджетов. В районах с ограниченным земельным фондом акиматам необходимо проработать вопросы объединения личных хозяйств в кооперативы с организацией стойлового содержания скота", - сказал премьер.





В целом, по его словам, акимам регионов необходимо держать на особом контроле вопрос обеспечения пастбищами, в том числе распределение возвращенных земель.





В заключение Смаилов отметил необходимость активизации работы по внедрению платформы мониторинга рационального использования земель JerInSpectr. Акимам регионов он поручил усилить контроль за процессами землепользования и обеспечить своевременное исполнение плана по возврату земель в разрезе областей и районов.



