"Жилпотребкооперативы не должны быть бесконтрольными" - депутаты НПК

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Народная партия Казахстана выступила в защиту прав пайщиков жилищных потребительских кооперативов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению депутатов, деятельность застройщиков похожа на финансовую пирамиду, сообщает пресс-служба НПК

Для приобретения жилья пайщик должен внести 10-30% от стоимости квартиры и ждать, пока другие пайщики внесут свои 10-30%. То есть сбор необходимой суммы происходит за счёт последующих клиентов-пайщиков. Чем больше участников привлекут в кооператив, тем быстрее можно купить жилье", - отметил, выступая на пленарном заседании мажилиса, депутат НПК Файзолла Каменов.

Он подчеркнул, что для многих потребителей схема выглядит привлекательной. Но она же имеет и "подводные камни".

Опасность их в том, что, когда закончится поток клиентов, такая организация лопнет и участники, вступившие в потребительский кооператив последними, останутся ни с чем. Интересы покупателя в таких кооперативах практически не защищены, поскольку такая форма покупки жилья через обычные кооперативы хоть и возможна в соответствии с законодательством, но никак не регламентирована", - констатировал мажилисмен.

Сейчас в Казахстане зарегистрировано 1827 различных потребительских кооперативов, но жалуются граждане в основном на жилищные. В нескольких случаях, в разных регионах, по фактам создания "финансовых пирамид" уже заведены уголовные дела, количество пострадавших исчисляется сотнями. Но чаще всего полиция отказывает людям в принятии заявлений, ссылаясь на гражданско-правовой характер правоотношений пайщиков и кооперативов.

К сожалению, за подобными организациями нет соответствующего контроля со стороны уполномоченных органов. Создать потребительские кооперативы довольно просто, но при этом последствия от их бесконтрольной деятельности, в виде потерявших свои деньги граждан, все равно станут проблемой государства", – резюмировал депутат.

Народная партия Казахстана предлагает правительству ввести регламент для подобных "пирамидальных" организаций и определить координатора из числа госорганов для контроля за их деятельностью. А в целях недопущения роста количества обманутых пайщиков - увеличить информированность граждан о рисках потерять деньги вложившись в "пирамиду", пусть и в жилищную.

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