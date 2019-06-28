Жумагалиев доложил президенту о реализации проектов госпрограммы "Цифровой Казахстан"

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул актуальность проводимой министерством работы и указал на важность цифровизации государственных услуг и экономики в целом.
Необходимо все процессы, которые сегодня в той или иной степени являются барьерами, исключить, сделать их автоматизированными. Граждане должны без каких-либо проблем получать качественные государственные услуги в автоматическом режиме", - подчеркнул президент Казахстана.
Жумагалиев также проинформировал главу государства о формируемой в стране инновационной экосистеме, ядром которой выступает Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub". По его словам, на сегодняшний день технопарк функционирует в штатном режиме, его потенциал задействован полностью. Более 260 компаний прошли акселерацию, благодаря им в Казахстан привлечено порядка 28 млрд тенге.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства