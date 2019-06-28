Система Orphus

Жумагалиев доложил президенту о реализации проектов госпрограммы "Цифровой Казахстан"

27.06.2019, 21:08 6616
Жумагалиев доложил президенту о реализации проектов госпрограммы "Цифровой Казахстан"
Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев доложил президенту о текущей деятельности министерства и реализации проектов государственной программы "Цифровой Казахстан", сопряженных с анализом "больших данных" и использованием искусственного интеллекта, передает Kazakhstan Today.
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул актуальность проводимой министерством работы и указал на важность цифровизации государственных услуг и экономики в целом.
 

Необходимо все процессы, которые сегодня в той или иной степени являются барьерами, исключить, сделать их автоматизированными. Граждане должны без каких-либо проблем получать качественные государственные услуги в автоматическом режиме", - подчеркнул президент Казахстана.

 
Жумагалиев также проинформировал главу государства о формируемой в стране инновационной экосистеме, ядром которой выступает Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub". По его словам, на сегодняшний день технопарк функционирует в штатном режиме, его потенциал задействован полностью. Более 260 компаний прошли акселерацию, благодаря им в Казахстан привлечено порядка 28 млрд тенге.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая