По данным экспериментов, проведенных российскими учеными НИИ биологии и биофизики Томского госуниверситета и Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) отсутствие земного магнитного поля может привести к психическим нарушениям у космонавтов во время межпланетных полетов, в частности, в экспедиции к Марсу. По мнению ученых, «не были американцы на Луне,.. американские мюнхгаузены летали вместо Луны в Голливуд».

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