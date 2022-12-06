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С 1 по 2 декабря в Петропавловске проходил республиканский турнир по хоккею с шайбой среди правоохранительных органов, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан.
Участие приняли команды департамента полиции и управления специализированной службы охраны СКО, департаментов по ЧС Астаны, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.
Целью турнира является обеспечение необходимого уровня физической подготовленности сотрудников, выработка морально-волевых качеств, развитие и популяризация хоккея как вида спорта.
На торжественном открытии мероприятия, проходившем во Дворце спорта имени А. Винокурова, с приветственной речью к гостям и участниками турнира обратился заместитель акима области Сатжан Аблалиев. Он поздравил всех присутствующих с началом турнира и пожелал участникам высоких спортивных достижений и побед.
Перед началом матча присутствующие почтили минутой молчания память огнеборца департамента по ЧС Астаны Аскара Забикулина, героически погибшего при спасении людей во время пожара.
Турнир проходил по круговой системе и начался с поединка команд "Қорғау" ДЧС СКО и "Арыстан" УССО, окончившегося в пользу первой команды. Затем состоялся матч команд ДЧС Актюбинской области и ДЧС Астаны, победителем в котором стали столичные гости. Состязание на хоккейном корте между командой ДЧС ЗКО и "Арыстаном" закончилось победой представителей УССО. Хоккейные баталии между командой "Динамо" департамента полиции и огнеборцами ДЧС Астаны закончились победой астанчан, а в схватке между командами ДЧС СКО и ДЧС ЗКО победили североказахстанцы. Закончился первый день турнира встречей команд ДЧС Актюбинской области и "Динамо", где верх взяла команда департамента полиции.
В утро второго дня игры на корт вышли команды "Динамо" департамента полиции и "Құткарушы" столичного ДЧС, игра завершилась безусловной победой астанчан. Далее "битва" столичных спасателей на льду состоялась с командой "Қорғау" департамента по ЧС СКО, в результате команда "Құтқарушы" также одержали победу.
В итоге кубок победителя получила команда ДЧС Астаны, второе место заняли представители ДЧС СКО, и на третьем месте - команда департамента полиции СКО. Каждый участник команды был награжден памятной медалью, также было проведено награждение в номинации "Лучший нападающий" (Евгений Гутяр, ДЧС Астаны), "Лучший защитник" (Думан Жиенмурзин, ДЧС СКО), "Лучший защитник" (Абулкаир Сулейменов, ДП СКО).
На торжественной церемонии награждения победителей начальник департамента по ЧС Астаны генерал-майор Куанар Базарбаев и начальник ДЧС СКО полковник Рамиль Камалов сердечно поздравили победителей и участников турнира с прошедшим праздником спорта, охарактеризовав его как еще одну ступеньку в достижениях сотрудников ведомства и отличный пример популяризации профессии пожарного-спасателя и пропаганды хоккея.