



В Экибастузе из-за аварии на теплотрассе тысячи жителей остались без тепла в 30-градусный мороз





Авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. Некоторые дома остались без света и воды, а несколько квартир затопило водой из прорванных батарей.





После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов. 30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения. Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия. В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов. Последствия крупнейшей аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор. Для ремонта в город приехали дополнительные бригады. В четверг президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП.





В Астане прошла церемония инаугурации президента





В понедельник в Астане в Большом зале Дворца Независимости состоялась церемония инаугурации президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Президент принес присягу и пообещал оправдать доверие народа Казахстана и превратить страну в процветающее государство. Напомним, Токаев победил на прошедших 20 ноября внеочередных выборах. За него проголосовали свыше 80% избирателей. В связи с переизбранием президента в следующем году 14 января в Казахстане пройдут выборы в сенат парламента. Выдвижение кандидатов уже началось. Вчера президент также провел кадровые перестановки среди акимов регионов. 8 акимов сохранили должность, Абылкаира Скакова сменил на посту его заместитель Олег Крук. Акимом Северо-Казахстанской области назначен бывший вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров. А бывший глава региона Кумар Аксакалов возглавил Костанайскую область, сменив Архимеда Мухамбетова. О назначении последнего пока ничего неизвестно.





Касым-Жомарт Токаев посетил с официальным визитом Россию и Францию





После утверждения на пост главы государства Токаев совершил подряд два государственных визита - в Россию и во Францию. В Кремле Токаев провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На них российский президент предложил Токаеву создать "тройственный газовый союз" с участием Казахстана, России и Узбекистана. Было решено, что эксперты трех стран проведут переговоры по этому вопросу. После встречи президенты приняли онлайн-участие в пленарном заседании Межрегионального форума России и Казахстана в Оренбурге, на котором Токаев заявил, что республика намерена привлекать как можно больше российских инвестиций.





После визита в Россию Токаев посетил Францию, где провел переговоры в расширенном составе с президентом страны Эмманюэлем Макроном, а также серию встреч с руководителями крупных французских компаний. На встрече Токаев предложил создать торговое представительство Франции в Казахстане. По итогам визита были подписаны 35 документов о сотрудничестве в различных областях, включая атомную энергетику и нефтегазовую промышленность.





Президент подписал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов





На этой неделе Токаев также подписал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов. Указом он поручил мажилису и различным ведомствам, в том числе Антикору и Генпрокуратуре, разработать законопроект, в котором будут регламентированы механизмы возврата незаконно выведенных активов, стимулирование их добровольной передачи, создание госфонда, который будет аккумулировать возвращенные средства и управлять ими, и другие меры. Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что по состоянию на начало ноября государству возвращены деньги и имущество на сумму более шестисот тридцати миллиардов тенге.





В Минтруда рассказали, кто будет сдавать экзамен на знание казахского языка для получения гражданства





Глава Минтруда Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о сдаче экзамена на знание казахского языка для получения гражданства РК. По словам министра, экзамен в первую очередь предстоит сдавать прибывающим в страну этническим казахам.





В Алматинском зоопарке впервые появились белогрудые туканы





В Алматинском зоопарке впервые появились белогрудые туканы. Птицы совсем молодые, им нет и двух лет. Обитателей лесов Южной Америки привезли в Алматы из Еревана. Сейчас они живут в доме птиц. Как рассказали в зоопарке, туканы сразу же обосновались у себя в вольере и стали всеобщими любимцами. Живут туканы довольно долго, до 20 лет, а на обед предпочитают бананы, апельсины, мышей и яйца. В зоопарке также подчеркнули, что белогрудый тукан находится в красном списке Международного союза охраны природы, и пригласили посетителей полюбоваться на новых жильцов.