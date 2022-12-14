Главные новости Казахстана. Выпуск от 09.12.2022 Kazakhstan Today
09.12.2022, 23:44 11951
В Экибастузе отменили режим ЧС
В Экибастузе отменили введенный 28 ноября режим чрезвычайной ситуации. В городе продолжаются работы по восстановлению водоснабжения, а теплоснабжение полностью восстановлено. Началась обработка поступающих от жителей Экибастуза заявлений о возмещении ущерба. Депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени, заявил мажилисмЕн в депутатском запросе на имя Алихана Смаилова. Недопустимо все сводить к тарифной политике. Необходимо конкретное правовое регулирование и стратегическое планирование вопроса энергетической безопасности, считает депутат. Напомним, режим ЧС был введен в Экибастузе 28 ноября из-за крупнейшей аварии на теплосетях. Жители города остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.
Токаев провел встречу с главой МИД Греции
В Астане прошла встреча президента Касым-Жомарта Токаева с министром иностранных дел Греции НикОлаосом ДЕндиасом. Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-греческого сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей.
Отношения с Грецией являются для нас приоритетными. Мы будем делать все возможное, чтобы вывести показатели взаимного сотрудничества на новый уровень", - подчеркнул Токаев.
В свою очередь Дендиас заявил, что Греция рассматривает Казахстан как крупнейшую и приоритетную страну в Центральной Азии, которая является гарантом стабильности в регионе.
АрселорМиттал Темиртау может прекратить работу в Казахстане
АрселорМиттал Темиртау может прекратить работу в Казахстане, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. По его словам, в отношении руководителей АрселорМиттал будут приняты жесткие решения, вплоть до ухода компании из страны. Ранее сообщалось, что за нарушение экологического законодательства на "АрселорМиталл Темиртау" наложен штраф в почти 6 млрд тенге. Проверки в отношении компании начались после ряда трагических случае на производстве.
Спасательная авиация МЧС Казахстане впервые провела тренировку на море
Казахстанские спасатели впервые провели тренировку на море. На акватории Каспия специалисты тренировались поднимать на борт парящего воздушного судна условно пострадавших. Пилотам требовалось поднять вертолет в воздух и зависнуть на высоте в несколько десятков метров, пока идет подъем раненого. Кроме того, отрабатывались спасение и эвакуация пострадавших из труднодоступной местности на берегу.
В Казахстане создадут официальный сайт для создания петиций и упростят организацию забастовок
Официальный сайт для публикации петиций планируется создать в Казахстане. Соответствующий законопроект одобрили в мажилисе. Создание петиций будет проверять уполномоченный орган. Чтобы петиция стала публичной, в течение 20 рабочих дней со дня подачи к ней должны присоединиться не менее 150 граждан страны. Также в Казахстане упростят организацию забастовок. Законопроект обязывает работодателя предоставлять помещение для собраний. Также их организация станет проще и доступнее.
Нацбанк вновь повысил базовую ставку до 16,75% годовых
Национальный банк Казахстана вновь повысил базовую ставку. Она составила 16,75% годовых. Повышение объяснили неопределенностью геополитической обстановки и высокими ценами на продовольствие в мире. По прогнозам Нацбанка, в 2024 году инфляция составит от 7-9%. Между тем в Казахстане продолжают расти цены. Годовой рост цен на мясо составил от 8 до 12,5 процентов, сахар подорожал на 72 процента, а цены на жилье выросли на 27%. Также существенно подорожали яйца, мука, и молочные продукты.
Алматинский зоопарк будет до весны кормить прилетевших на зимовку птиц
В Алматинском зоопарке будут до весны кормить прилетевших на зимовку птиц. "Для того, чтобы прокормить армию "халявщиков", мы увеличиваем рацион в 2-3 раза и будем так кормить их до весны, пока наши гости не разлетятся сами", - сообщили в зоопарке. Там пояснили, что в это время года птицам приходиться очень тяжело, им страшен не холод, а голод. Поэтому зимой городские птицы - утки, кряквы и голуби - часто становятся обитателями зоопарка.
Необычное горное озеро Каинды
09.12.2022, 14:00 13836
Фото: kolesa.kz
Каспий продолжает отступать
05.12.2022, 12:35 21476
Фото: Кадр с видео
Спасатели столичного ДЧС стали чемпионами турнира по хоккею с шайбой среди правоохранительных органов
05.12.2022, 12:30 21741
Фото: Кадр с видео
С 1 по 2 декабря в Петропавловске проходил республиканский турнир по хоккею с шайбой среди правоохранительных органов, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан.
Участие приняли команды департамента полиции и управления специализированной службы охраны СКО, департаментов по ЧС Астаны, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.
Целью турнира является обеспечение необходимого уровня физической подготовленности сотрудников, выработка морально-волевых качеств, развитие и популяризация хоккея как вида спорта.
На торжественном открытии мероприятия, проходившем во Дворце спорта имени А. Винокурова, с приветственной речью к гостям и участниками турнира обратился заместитель акима области Сатжан Аблалиев. Он поздравил всех присутствующих с началом турнира и пожелал участникам высоких спортивных достижений и побед.
Перед началом матча присутствующие почтили минутой молчания память огнеборца департамента по ЧС Астаны Аскара Забикулина, героически погибшего при спасении людей во время пожара.
Турнир проходил по круговой системе и начался с поединка команд "Қорғау" ДЧС СКО и "Арыстан" УССО, окончившегося в пользу первой команды. Затем состоялся матч команд ДЧС Актюбинской области и ДЧС Астаны, победителем в котором стали столичные гости. Состязание на хоккейном корте между командой ДЧС ЗКО и "Арыстаном" закончилось победой представителей УССО. Хоккейные баталии между командой "Динамо" департамента полиции и огнеборцами ДЧС Астаны закончились победой астанчан, а в схватке между командами ДЧС СКО и ДЧС ЗКО победили североказахстанцы. Закончился первый день турнира встречей команд ДЧС Актюбинской области и "Динамо", где верх взяла команда департамента полиции.
В утро второго дня игры на корт вышли команды "Динамо" департамента полиции и "Құткарушы" столичного ДЧС, игра завершилась безусловной победой астанчан. Далее "битва" столичных спасателей на льду состоялась с командой "Қорғау" департамента по ЧС СКО, в результате команда "Құтқарушы" также одержали победу.
В итоге кубок победителя получила команда ДЧС Астаны, второе место заняли представители ДЧС СКО, и на третьем месте - команда департамента полиции СКО. Каждый участник команды был награжден памятной медалью, также было проведено награждение в номинации "Лучший нападающий" (Евгений Гутяр, ДЧС Астаны), "Лучший защитник" (Думан Жиенмурзин, ДЧС СКО), "Лучший защитник" (Абулкаир Сулейменов, ДП СКО).
На торжественной церемонии награждения победителей начальник департамента по ЧС Астаны генерал-майор Куанар Базарбаев и начальник ДЧС СКО полковник Рамиль Камалов сердечно поздравили победителей и участников турнира с прошедшим праздником спорта, охарактеризовав его как еще одну ступеньку в достижениях сотрудников ведомства и отличный пример популяризации профессии пожарного-спасателя и пропаганды хоккея.
Главные новости Казахстана. Выпуск от 03.12.2022 Kazakhstan Today
03.12.2022, 21:44 26386
В Экибастузе из-за аварии на теплотрассе тысячи жителей остались без тепла в 30-градусный мороз
Авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. Некоторые дома остались без света и воды, а несколько квартир затопило водой из прорванных батарей.
После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов. 30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения. Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия. В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов. Последствия крупнейшей аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор. Для ремонта в город приехали дополнительные бригады. В четверг президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП.
В Астане прошла церемония инаугурации президента
В понедельник в Астане в Большом зале Дворца Независимости состоялась церемония инаугурации президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Президент принес присягу и пообещал оправдать доверие народа Казахстана и превратить страну в процветающее государство. Напомним, Токаев победил на прошедших 20 ноября внеочередных выборах. За него проголосовали свыше 80% избирателей. В связи с переизбранием президента в следующем году 14 января в Казахстане пройдут выборы в сенат парламента. Выдвижение кандидатов уже началось. Вчера президент также провел кадровые перестановки среди акимов регионов. 8 акимов сохранили должность, Абылкаира Скакова сменил на посту его заместитель Олег Крук. Акимом Северо-Казахстанской области назначен бывший вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров. А бывший глава региона Кумар Аксакалов возглавил Костанайскую область, сменив Архимеда Мухамбетова. О назначении последнего пока ничего неизвестно.
Касым-Жомарт Токаев посетил с официальным визитом Россию и Францию
После утверждения на пост главы государства Токаев совершил подряд два государственных визита - в Россию и во Францию. В Кремле Токаев провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На них российский президент предложил Токаеву создать "тройственный газовый союз" с участием Казахстана, России и Узбекистана. Было решено, что эксперты трех стран проведут переговоры по этому вопросу. После встречи президенты приняли онлайн-участие в пленарном заседании Межрегионального форума России и Казахстана в Оренбурге, на котором Токаев заявил, что республика намерена привлекать как можно больше российских инвестиций.
После визита в Россию Токаев посетил Францию, где провел переговоры в расширенном составе с президентом страны Эмманюэлем Макроном, а также серию встреч с руководителями крупных французских компаний. На встрече Токаев предложил создать торговое представительство Франции в Казахстане. По итогам визита были подписаны 35 документов о сотрудничестве в различных областях, включая атомную энергетику и нефтегазовую промышленность.
Президент подписал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов
На этой неделе Токаев также подписал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов. Указом он поручил мажилису и различным ведомствам, в том числе Антикору и Генпрокуратуре, разработать законопроект, в котором будут регламентированы механизмы возврата незаконно выведенных активов, стимулирование их добровольной передачи, создание госфонда, который будет аккумулировать возвращенные средства и управлять ими, и другие меры. Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что по состоянию на начало ноября государству возвращены деньги и имущество на сумму более шестисот тридцати миллиардов тенге.
В Минтруда рассказали, кто будет сдавать экзамен на знание казахского языка для получения гражданства
Глава Минтруда Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о сдаче экзамена на знание казахского языка для получения гражданства РК. По словам министра, экзамен в первую очередь предстоит сдавать прибывающим в страну этническим казахам.
В Алматинском зоопарке впервые появились белогрудые туканы
В Алматинском зоопарке впервые появились белогрудые туканы. Птицы совсем молодые, им нет и двух лет. Обитателей лесов Южной Америки привезли в Алматы из Еревана. Сейчас они живут в доме птиц. Как рассказали в зоопарке, туканы сразу же обосновались у себя в вольере и стали всеобщими любимцами. Живут туканы довольно долго, до 20 лет, а на обед предпочитают бананы, апельсины, мышей и яйца. В зоопарке также подчеркнули, что белогрудый тукан находится в красном списке Международного союза охраны природы, и пригласили посетителей полюбоваться на новых жильцов.
Спасательной авиацией МЧС впервые проведена тренировка на море
После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?