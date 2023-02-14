13.02.2023, 19:15 4176

Около 800 человек были спасены за прошедшие выходные на дорогах Жамбылской области

Около 800 человек были спасены за прошедшие выходные на дорогах Жамбылской области
Фото: МЧС РК
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

12.02.2023, 23:13 8791

В Рио-де-Жанейро молния ударила в статую Христа Спасителя

В Рио-де-Жанейро молния ударила в статую Христа Спасителя
Фото: Кадр с видео
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

12.02.2023, 15:02 9181

Разлом шириной 200 м после землетрясения в Турции

Разлом шириной 200 м после землетрясения в Турции
Фото: Роскосмос
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

08.02.2023, 23:19 19721

Президент посетил Посольство Турции в Казахстане и выразил соболезнования братскому турецкому народу

Президент посетил Посольство Турции в Казахстане и выразил соболезнования братскому турецкому народу
Фото: Акорда




 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

07.02.2023, 22:24 24156

В Турции и Сирии произошло одно из сильнейших землетрясений

В Турции и Сирии произошло одно из сильнейших землетрясений
Фото: twitter/@SooyasSystem





 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

04.02.2023, 21:38 35776

Нацбанк Казахстана первым в мире выпустил монету с уникальной 3D-технологией сверхвысокого рельефа

Нацбанк Казахстана первым в мире выпустил монету с уникальной 3D-технологией сверхвысокого рельефа
Фото: nationalbank.kz
Национальный банк Казахстана 3 февраля 2023 года выпустил в обращение коллекционные монеты BALQASH ALABUǴASY из серии "Флора и фауна Казахстана", для изготовления которой была использована уникальная инновация. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Монеты изготовили с применением 3D-технологии сверхвысокого рельефа. По результатам испытаний был получен опытный образец с рельефом головы окуня на 17 мм выше плоскости монеты. Подобного результата пока не может добиться ни один монетный двор в мире.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

03.02.2023, 22:41 40006

В Туркестанской области ликвидируют последствия паводков

В Туркестанской области ликвидируют последствия паводков
Фото: МЧС РК


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

03.02.2023, 07:01 42766

В Алматы проходит V Международный форум по цифровизации Digital Almaty

В Алматы проходит V Международный форум по цифровизации Digital Almaty
Участники форума обсуждают развитие человеческого капитала и креативных индустрий в век цифровых технологий, роботизированные технологии и их применение в различных сферах деятельности. А также цифровую трансформацию промышленности, здравоохранения, образования и других сфер.

На форуме организованы выставки страновых технопарков, аллея стартапов, где представлены новые проекты. Также организован технологический марафон, воркшоп с участием ведущих представителей IT-сферы, ярмарки вузов и вакансий.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

01.02.2023, 22:26 47706

Космос от первого лица

Космос от первого лица
Фото: Depositphotos
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?

      Архив опросов