13.02.2023, 19:15 4176
Около 800 человек были спасены за прошедшие выходные на дорогах Жамбылской области
Фото: МЧС РК
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12.02.2023, 23:13 8791
В Рио-де-Жанейро молния ударила в статую Христа Спасителя
Фото: Кадр с видео
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12.02.2023, 15:02 9181
Разлом шириной 200 м после землетрясения в Турции
Фото: Роскосмос
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08.02.2023, 23:19 19721
Президент посетил Посольство Турции в Казахстане и выразил соболезнования братскому турецкому народу
Фото: Акорда
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07.02.2023, 22:24 24156
В Турции и Сирии произошло одно из сильнейших землетрясений
Фото: twitter/@SooyasSystem
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04.02.2023, 21:38 35776
Нацбанк Казахстана первым в мире выпустил монету с уникальной 3D-технологией сверхвысокого рельефа
Фото: nationalbank.kz
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Национальный банк Казахстана 3 февраля 2023 года выпустил в обращение коллекционные монеты BALQASH ALABUǴASY из серии "Флора и фауна Казахстана", для изготовления которой была использована уникальная инновация. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Монеты изготовили с применением 3D-технологии сверхвысокого рельефа. По результатам испытаний был получен опытный образец с рельефом головы окуня на 17 мм выше плоскости монеты. Подобного результата пока не может добиться ни один монетный двор в мире.
03.02.2023, 22:41 40006
В Туркестанской области ликвидируют последствия паводков
Фото: МЧС РК
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03.02.2023, 07:01 42766
В Алматы проходит V Международный форум по цифровизации Digital Almaty
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Участники форума обсуждают развитие человеческого капитала и креативных индустрий в век цифровых технологий, роботизированные технологии и их применение в различных сферах деятельности. А также цифровую трансформацию промышленности, здравоохранения, образования и других сфер.
На форуме организованы выставки страновых технопарков, аллея стартапов, где представлены новые проекты. Также организован технологический марафон, воркшоп с участием ведущих представителей IT-сферы, ярмарки вузов и вакансий.
01.02.2023, 22:26 47706
Космос от первого лица
Фото: Depositphotos
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