22.05.2023, 12:41 13651

Журналистам показали БАКАД

Журналистам показали БАКАД
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

24.05.2023, 23:34 4496

Сборная Казахстана по футболу представила новую экипировку

Сборная Казахстана по футболу представила новую экипировку
Фото: kff.kz
Казахстанская федерация футбола и компания Errea Sport представляют новые комплекты игровой формы национальной сборной, произведенные при содействии УЕФА в рамках программы поддержки по экипировке.

Игровая форма представлена в трех комплектах - домашняя (желтая), гостевая (синяя) и резервная (черная). Дизайн экипировки разработан совместно с одним из крупных спортивных дизайнерских компаний Казахстана - Creeon в сотрудничестве со специалистами Errea Sport. Отметим, при разработке были учтены мнения наших болельщиков, которые проголосовали за изображение национальной символики и идентичности казахского народа.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.05.2023, 17:45 12006

В МВД рассказали, как онлайн проверить историю автомобиля

В МВД рассказали, как онлайн проверить историю автомобиля



Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.05.2023, 14:04 11666

Димаш Кудайберген анонсировал выход нового клипа

Димаш Кудайберген анонсировал выход нового клипа
Фото: Кадр с видео
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

22.05.2023, 15:37 13956

Путешествие по Туркестанскому оазису

Путешествие по Туркестанскому оазису
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

19.05.2023, 10:44 23646

Димаш Кудайберген выступил для лидеров Китая и стран Центральной Азии

Димаш Кудайберген выступил для лидеров Китая и стран Центральной Азии
Фото: Скрин с видео
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

17.05.2023, 14:00 30241

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Фото: Акорда

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

16.05.2023, 22:53 30551

Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу подарил Президенту боксерские перчатки

Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу подарил Президенту боксерские перчатки
Фото: Акорда



 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

15.05.2023, 16:25 36886

На ЧМ мира по боксу в Ташкенте казахстанцы удивили исполением гимна страны

На ЧМ мира по боксу в Ташкенте казахстанцы удивили исполением гимна страны
Фото: Кадр с видео

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?

      Архив опросов