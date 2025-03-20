Дендрологическую карту региона создадут в Восточном Казахстане

Аким области заявил, что промышленным предприятиям Усть-Каменогорска нужно выходить за рамки своих санитарно-защитных зон и создавать зеленый пояс вокруг своих производств

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания акимата Восточно-Казахстанской области обсудили итоги акции "Таза Қазақстан" и дальнейшие планы по озеленению и благоустройству населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба акимата региона.





Отмечается, что акция привлекла более полумиллиона неравнодушных жителей Восточного Казахстана, которые с готовностью подключились к уборке, сбору и вывозу мусора и другим экологическим инициативам. В своем выступлении на четвертом национальном Курултае президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная акция обрела широкую поддержку граждан и должна стать повседневным образом жизни каждого казахстанца.





В прошлом году в регионе провели работы по очистке 204 парков и скверов, 323 историко-культурных памятников и 859 социальных объектов. Очищены 7,1 тысячи водных объектов, 26 фонтанов, 370 километров арыков. С 83 тыс. дворовых территории населенных пунктов вывезено 29 тысяч тонн мусора. В населенных пунктах посажено 110,5 тысячи деревьев", - сообщил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Нурлан Рамазанов.





Однако, по информации акимата, есть проблема, которую неоднократно озвучивали и профильные специалисты и сами жители - это плохая приживаемость высаженных растений.





Глава региона Нурымбет Сактаганов акцентировал внимание на том, что необходимо создать питомники и дендрологическую карту Восточного Казахстана, которая будет включать в себя ареолы распространения тех или иных деревьев и давать четкое понимание того, в каких районах они будут приживаться и расти.





Кроме того, аким области отметил, что промышленным предприятиям Усть-Каменогорска нужно выходить за рамки своих санитарно-защитных зон и создавать зеленый пояс вокруг своих производств. При этом в данном экологическом проекте ставку делать на растениях-сорбентах. Большой акцент также делается на озеленении левобережной части города, как динамично развивающейся и растущей. Отмечается, что в текущем году на территории области предусмотрено проведение мероприятий "Таза Аймақ", "Мөлдір бұлақ", "Все казахстанский день посадки деревьев", "Час земли", "Үлгілі ауыл", "Чистый двор - чистый город/район".