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Трамп объявил в США режим ЧС из-за вируса COVID-19

14.03.2020, 11:57 7129
Нью-Йорк. 14 марта. Kazakhstan Today - Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового коронавируса, передает Kazakhstan Today. 
 
В ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, Трамп заявил, что выделит штатам до $50 млрд на борьбу с распространением вируса. Ранее режим ЧС уже был введен на уровне отдельных штатов. Режим чрезвычайного положения позволит властям выделить до $50 млрд штатам и муниципалитетам на борьбу с инфекцией, сообщает РБК.
 
Трамп также призвал власти всех штатов создать центры экстренной помощи для борьбы с вирусом. По его мнению, в будущем ситуация с распространением вируса может ухудшиться.
 

Следующие восемь недель критичны", - добавил он.

 
Ранее Трамп неоднократно сравнивал вспышку коронавируса со вспышкой гриппа и заявлял, что власти США контролируют ситуацию, отмечает Bloomberg.
 
Режим чрезвычайной ситуации вводится в соответствии с принятым в 1988 году законом Стаффорда (Stafford Act), который позволяет выделить на ликвидацию последствий средства из фонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, пишет Reuters. В частности, в 2000 году его применил президент Билл Клинтон из-за распространения переносимой комарами лихорадки Западного Нила в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.
 
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, Centers for Disease Control and Prevention), в стране к 13 марта было зафиксировано 1629 случаев заражения COVID-19, 41 человек умер.
 
С 13 марта Соединенные Штаты также ввели 30-дневный запрет на въезд из стран Европы. В ходе пресс-конференции Трамп сообщил, что ограничения могут распространиться на Великобританию и "пару других стран". Ранее американский лидер говорил, что проводимая им политика въездных ограничений помогла предотвратить большое число смертей от коронавируса. В противном случае число смертей "вырастет во много раз", написал он в Twitter.
 
Напомним, 12 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию с распространением COVID-19 пандемией. По ее данным, число зараженных во всем мире превысило 132 тыс. человек, случаи инфицирования были зафиксированы в 123 странах и территориях. Центром пандемии в настоящий момент является Евросоюз, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
 

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