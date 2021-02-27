Синьхуа: председатель КНР сдержал обещание вывести 100 млн человек из нищеты

Пекин. 26 февраля. Kazakhstan Today - Выступая с речью на торжественном собрании, посвященном подведению итогов борьбы с бедностью в стране и награждению отличившихся в этом деле, Си Цзиньпин объявил, что Китай одержал "полную победу" в борьбе с бедностью, благодаря совместным усилиям всего многонационального народа, передает Kazakhstan Today.

Вывести почти 100 млн человек из бедности за 8 лет - это обещание, данное и сдержанное председателем КНР Си Цзиньпином, который осмелился совершить невозможное", - пишет издание "Синьхуа".





Как заявил председатель КНР, за прошедшие восемь лет 98,99 млн малоимущих сельских жителей Китая избавились от нищеты , при этом 832 уезда и 128 тыс. деревень были исключены из списка бедных.

Издание разместило документальный фильм, который "показывает огромное мужество и трудности на пути к победе над нищетой".

Ранее сообщалось, что в Китае был утвержден новый правительственный орган в целях содействия подъему села , "поскольку самая многонаселенная в мире страна объявила об искоренении абсолютной нищеты, в результате чего фокус политики сместился в область дальнейшего развития сельских районов".





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