В Китае утвержден новый правительственный орган для содействия развитию сёл

Пекин. 26 февраля. Kazakhstan Today - В четверг в Китае был утвержден новый правительственный орган в целях содействия подъему села, поскольку самая многонаселенная в мире страна объявила об искоренении абсолютной нищеты, в результате чего фокус политики сместился в область дальнейшего развития сельских районов, передает Kazakhstan Today.

Новое госуправление по подъему села является преемником канцелярии руководящей группы Госсовета КНР по оказанию помощи в развитии бедных районов, целью которой являлся надзор за усилиями страны по сокращению бедности.

Утверждение нового ведомства произошло после того, как Китай объявил о "полной победе" над абсолютной нищетой, что ознаменовало смещение политических приоритетов от борьбы с бедностью в сторону всестороннего содействия подъему села", - пишет "Синьхуа" .

Главой государственного управления по подъему села был назначен Ван Чжэнпу. Хун Тяньюнь и Ся Гэншэн были назначены его заместителями.

В четверг в Пекине состоялось собрание по подведению итогов борьбы с бедностью и награждению отличившихся в данном деле.

Согласно официальным данным, за прошедшие 8 лет последние 98,99 млн сельских жителей, живших за чертой бедности, были выведены из нищеты. Все 832 бедных уезда и 128 тыс. бедных деревень были исключены из списка бедных.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства