Си Цзиньпин: Искоренение бедности - это общий идеал человечества

Пекин. 26 февраля. Kazakhstan Today - В четверг на собрании по подведению итогов и награждению отличившихся в борьбе с бедностью председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай создал собственную модель сокращения масштабов нищеты и внес значительный вклад в борьбу с бедностью во всем мире, передает Kazakhstan Today.

Избавляя от нищеты народ своей страны, председатель КНР ясно понимает, что искоренение бедности - это общий идеал человечества. Поэтому он призвал Китай играть все более активную роль в глобальной борьбе с нищетой. Такой подход Си Цзиньпин называет "более широкой перспективой", - пишет " Синьхуа ".

По информации издания, к концу 2010 года ВВП Китая достиг порядка 6 трлн долларов США. Он стал второй экономикой мира, обойдя Японию, однако в стране оставалось почти 150 млн человек с доходом менее доллара в день. В 2010 году ВВП на душу населения в КНР составлял 4551 доллар, в 2019 году он впервые превысил отметку в 10 тыс. долларов, достигнув 10 276 долларов. Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что "позади не должен остаться ни один бедный район или человек".

На протяжении последних десяти лет главной целью борьбы с нищетой в Китае было полностью устранить нехватку еды и одежды среди малоимущих сельских жителей и обеспечить их доступ к обязательному образованию, базовым медицинским услугам и безопасному жилью. Но пока народ КНР приближается к реализации китайской мечты, сотни миллионов человек по всему миру все еще живут в абсолютной нищете.

Мы не можем не чувствовать глубокую обеспокоенность из-за того, что более 800 млн человек по-прежнему каждый день ложатся спать на пустой желудок", - заявил Си Цзиньпин, обращаясь к участникам Саммита ООН по устойчивому развитию 2015 года в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Будучи развивающейся страной, Китай поделится возможностями для развития с другими развивающимися государствами, пообещал он в тот же день на Круглом столе высокого уровня по сотрудничеству Юг-Юг.

Китай тесно свяжет собственное развитие с общим ростом стран развивающегося мира, соединит китайскую мечту с мечтой о лучшей жизни всех жителей развивающихся стран и рука об руку с другими развивающимися государствами будет строить светлое будущее ради общего прогресса", - заявил председатель КНР.

По данным "Синьхуа", в 2012 году почти 100 млн человек в Китае жили за национальной чертой бедности - с доходом не более 2300 юаней (около 356 долларов) в год. В тот непростой период мощным оружием в борьбе с нищетой стала идея "адресной помощи нуждающимся". Впервые она была выдвинута Си Цзиньпином в 2013 году во время инспекционной поездки в Шибадун, деревню народа Мяо в центральной провинции Хунань.

К началу 2017 года все 533 малоимущих жителя деревни вышли из-за черты бедности, их чистый душевой доход вырос почти в девять раз с 2013 по 2019 год.

В 2018 году президент Лаоса Буннянг Ворачит посетил Шибадун, чтобы изучить местный опыт борьбы с бедностью. Идя по пути ликвидации нищеты с китайской спецификой, КНР под руководством Си Цзиньпина помогает другим развивающимся странам трансформировать свои ресурсы в преимущества для развития, говорится в сообщении.

За прошедшие восемь лет 98,99 млн малоимущих сельских жителей Китая избавились от нищеты, при этом 832 уезда и 128 тыс. деревень были исключены из списка бедных ", - заявил Си Цзиньпин в четверг.

Он отметил, что это была тяжелая битва, особенно после удара пандемии COVID-19 по китайской экономике.

Официальные данные, обнародованные в середине января, показывают, что, благодаря одновременным усилиям по борьбе с COVID-19 и стабилизации социально-экономического развития, Китай стал единственным в мире крупным экономическим субъектом, ВВП которого увеличился в 2020 году. Прирост составил 2,3%.

В своем январском специальном выступлении на онлайн-мероприятии "Давосская повестка дня" в рамках Всемирного экономического форума Си Цзиньпин заверил, что Китай продолжит углублять сотрудничество Юг-Юг и вносить вклад в усилия развивающихся стран по ликвидации нищеты, облегчению долгового бремени и активизации роста.

На саммите G20 в Эр-Рияде 21 ноября 2020 года председатель КНР отметил, что "мы должны продолжать поддерживать развивающиеся страны и помогать им преодолевать трудности, вызванные пандемией".

Он пообещал, что Китай сократит и спишет долги стран, сталкивающихся с особыми трудностями, и будет поощрять свои финансовые учреждения к оказанию им дополнительной поддержки на добровольной основе и в соответствии с рыночными принципами.

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