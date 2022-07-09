Генпрокуратура Узбекистана задержала 14 участников беспорядков

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ТАШКЕНТ. 8 ИЮЛЯ - Генеральная прокуратура Узбекистана задержала 14 участников беспорядков в Нукусе, ведется следствие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прокуратурой ведется предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) в связи с массовыми беспорядками, совершенными в Республике Каракалпакстан", - сообщили в ведомстве.
Двум участникам беспорядков предъявлено обвинение, они заключены под стражу.
В действиях еще одной задержанной установлены признаки преступлений, посягающих на общественную безопасность. Она привлечена в качестве подозреваемой по делу.
Следственные действия проводятся с полным обеспечением прав подозреваемых и обвиняемых на защиту, в местах содержания им обеспечены все условия, предусмотренные законом. Жалоб по поводу здоровья и условий их содержания не имеется", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту событий в Нукусе.
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана.
Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.