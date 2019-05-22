Госбюро расследований Украины зарегистрировало заявление об обвинении Порошенко в госизмене

В бюро не комментируют содержание заявления, пишет hromadske.ua.
Сам Портнов заявил, что считает Порошенко причастным к "государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышении власти и служебных полномочий".
Портнов в 2014 году выехал из Украины, некоторое время жил в России, а затем переехал в Вену. 19 мая текущего года он вернулся.
В марте 2018 года СБУ возбудила дело о госизмене в отношении экс-заместителя главы АП времен Януковича Портнова. Поэтому Портнов подал иск в суд на Службу безопасности Украины.
Напомним, 20 мая в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский.
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