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Госбюро расследований Украины зарегистрировало заявление об обвинении Порошенко в госизмене

21.05.2019, 16:58 4402
Госбюро расследований Украины зарегистрировало заявление об обвинении Порошенко в госизмене
Киев. 21 мая. Kazakhstan Today - Государственное бюро расследований получило и зарегистрировало заявление заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова о пятом президенте Украины Петре Порошенко, передает Kazakhstan Today.
 
В бюро не комментируют содержание заявления, пишет hromadske.ua.
 
Сам Портнов заявил, что считает Порошенко причастным к "государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышении власти и служебных полномочий".
 
Портнов в 2014 году выехал из Украины, некоторое время жил в России, а затем переехал в Вену. 19 мая текущего года он вернулся.
 
В марте 2018 года СБУ возбудила дело о госизмене в отношении экс-заместителя главы АП времен Януковича Портнова. Поэтому Портнов подал иск в суд на Службу безопасности Украины.
 
 

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