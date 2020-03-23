В Узбекистане запретили передвижение без масок

Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today - В Узбекистане с 23 марта вводится обязательное ношение маски в общественных местах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает podrobno.uz, с 06.00 25 марта в силу вступает порядок наказания - за отсутствие маски в общественном месте грозит штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении штраф достигнет 3 базовых расчетных величин (669 тысяч сумов).

В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 37 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 300 тысяч, скончалось 13 тысяч.

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

На сегодняшний день в стране подтверждены 57 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 23 случая, в Нур-Султане - 31 случай, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.

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