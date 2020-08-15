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ЦИК Беларуси объявила окончательные результаты выборов

14.08.2020, 17:44 5131
ЦИК Беларуси объявила окончательные результаты выборов
Минск. 14 августа. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь объявила окончательные результаты президентских выборов, передает Kazakhstan Today.
 
По окончательным результатам выборов президента Беларуси, опубликованных ЦИК республики, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.
 
Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,12% голосов.
 
Таким образом, Лукашенко переизбрали главой государства на шестой срок подряд.
 

После объявления предварительных результатов голосования по стране прошли акции протестов, в ходе которых погиб человек
 

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