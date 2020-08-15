ЦИК Беларуси объявила окончательные результаты выборов

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Минск. 14 августа. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь объявила окончательные результаты президентских выборов, передает Kazakhstan Today.

По окончательным результатам выборов президента Беларуси, опубликованных ЦИК республики, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,12% голосов.

Таким образом, Лукашенко переизбрали главой государства на шестой срок подряд.





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