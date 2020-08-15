ЦИК Беларуси объявила окончательные результаты выборов

По окончательным результатам выборов президента Беларуси, опубликованных ЦИК республики, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.
Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,12% голосов.
Таким образом, Лукашенко переизбрали главой государства на шестой срок подряд.
После объявления предварительных результатов голосования по стране прошли акции протестов, в ходе которых погиб человек.
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