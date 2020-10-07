В Кыргызстане захватывают золоторудные месторождения

Бишкек. 6 октября. Kazakhstan Today - Сразу несколько предприятий горнорудной отрасли захватили митингующие, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает 24.kg со ссылкой на представителей самих компаний, на месторождении Джеруй в Таласской области неизвестные разграбили склад и подожгли здание золотоизвлекательной фабрики. Местные жители напали на золоторудное месторождение Джамгыр, двое сотрудников лаборатории забаррикадировались в здании.

Кроме того, есть сообщения о том, что выгнали всех сотрудников с месторождения Терексай. На Кичи-Чаарате выставили местную охрану.

Напомним, ночь на 6 октября в Бишкеке выдалась неспокойной. Сторонники не прошедших в парламент партий сначала вышли на митинг в знак протеста. Вечером 5 октября начались беспорядки.

После митингов в Бишкеке в больницы поступили 590 пострадавших, есть один погибший.

6 октября экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО.

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