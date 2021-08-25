Талибы захватили несколько американских военных самолетов и ракет

Произошедшее вызвало обеспокоенность в Пентагоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.
По словам источников, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято.
Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", - сообщили они.
В настоящее время США ожидают завершения процесса эвакуации, чтобы принять решение об операциях, включая удары по военным складам.
Напомним, 15 августа на фоне вывода американских войск запрещённое в Казахстане движение "Талибан" захватило власть в Афганистане. Президент Афганистана подал в отставку и бежал из страны.
В ближайшее время боевики обещают рассказать о новой форме правления в стране, но предупреждают, что она не будет демократической, а будет подчинена законам шариата.
Ранее талибы заявляли, что крайней датой вывода войск США из Афганистана является 31 августа.
В связи с напряжённой обстановкой, страны ОДКБ активно обсуждают ситуацию в Афганистане. Российский лидер Владимир Путин на минувшей неделе провёл переговоры с четырьмя из пяти руководителей среднеазиатских республик. На них, в частности, обсуждался вопрос о том, что делать Средней Азии с афганскими беженцами.
Сегодня президент России категорично высказался насчёт использования стран Средней Азии в качестве перевалочной базы для афганских беженцев.
Наши, скажем, западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США или других стран. Значит, в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса", - сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".
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