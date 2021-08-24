Талибы назвали крайнюю дату для вывода военнослужащих США из Афганистана

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Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооружённые силы", - заявил представитель движения Сухейл Шахин в интервью Sky News.
По его словам, если данный срок будет продлён, это будет означать, что США "расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", пишет RT.
Если США или Великобритания будут просить дополнительное время для продолжения эвакуации, ответ будет отрицательным. Иначе будут последствия", - отметил Шахин.
Напомним, 15 августа "Талибан" объявил о захвате власти в Афганистане. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. В настоящее время западные страны пытаются эвакуировать своих граждан и дипломатов из страны.
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