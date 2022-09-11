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Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС

10.09.2022, 13:27 5596
ПРАГА. 10 СЕНТЯБРЯ - Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы, сообщает РИА Новости.
 

В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", - заявил Бек.

 
Министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза. По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.
 

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Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании

10.09.2022, 16:01 4571
ЛОНДОН. 10 СЕНТЯБРЯ - Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании на совете престолонаследия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прокламацию подписали несколько высокопоставленных лиц, включая принца Уильяма, королеву-консорта, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского и других, сообщает РИА Новости.
 
Процесс официальной передачи трона проходит на совете престолонаследия, который, как правило, собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение суток после смерти предыдущего правителя. В этот раз собрание отложили, поскольку о кончине королевы стало известно вечером.
 
Напомним, королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни.
 

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II

09.09.2022, 13:32 11006
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери королевы Елизаветы II, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия королю Карлу III, королевской семье и всем британцам, сообщает Акорда.
 
Президент отметил, что на протяжении 70-летнего правления королева Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости великой британской нации.
 

Ее мудрое, милосердное и вдохновляющее руководство помогло Соединенному Королевству поступательно развиваться по пути создания еще более стабильного, многообразного и процветающего общества, оставаясь лидером в продвижении усилий, направленных на укрепление международной безопасности и устойчивое развитие. Убежден, что ее исключительное благородство, достоинство и выдающиеся достижения и впредь будут вдохновлять миллионы людей по всему миру, а ее колоссальное наследие останется в сердцах и умах молодых поколений", - написал глава Казахстана.

 
Напомним, королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни вчера, 8 сентября 2022 года, на 97-м году жизни. Карл III будет официально объявлен королем Великобритании сегодня, в пятницу, 9 сентября. В Великобритании объявлен десятидневный траур. 
 

Умерла королева Великобритании Елизавета II

09.09.2022, 08:17 13046
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Фото: pixabay.com
ЛОНДОН. 9 СЕНТЯБРЯ - Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97 году жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Королева мирно скончалась в замке Балморал", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

 
Согласно порядку наследования британского престола, следующим королем Великобритании станет ее старший сын Чарльз, принц Уэльский. Он выбрал себе имя Карл III.
 
Карл III будет официально объявлен королем Великобритании сегодня, в пятницу, 9 сентября.
 
В Великобритании объявлен десятидневный траур. 
 
Как сообщалось ранее, новым премьером Великобритании стала Лиз Трасс. 
 

В Пекине принята Инициатива ШОС по развитию медицинского и фармацевтического сотрудничества

08.09.2022, 19:51 15946
ПЕКИН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Пекине 8 сентября в ходе конференции ШОС по развитию медицинского и фармацевтического сотрудничества, организованной совместно Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Секретариатом ШОС, посольством Узбекистана в КНР и Китайской ассоциацией фармацевтических инноваций и научно-исследовательских разработок, принята Инициатива ШОС по развитию медицинского и фармацевтического сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники и организаторы конференции провели углубленные обсуждения и достигли консенсуса по широкому спектру вопросов на тему "Укрепление фармацевтической кооперации во имя общего здравоохранения".
 
В целях наращивания совместных усилий для укрепления фармацевтической кооперации и во имя будущего человечества организаторы конференции призвали: 
 
  • уделять повышенное внимание взаимодействию государств-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС в области фармацевтики с участием правительств и предприятий, руководствоваться "Шанхайским духом", олицетворяющим принципы взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к всеобщему развитию, укреплять сплоченность и доверие, расширять практическую кооперацию и развивать тесные контакты в совместном противодействии вызовам во имя прекрасного будущего человечества;
  • оказывать поддержку в укреплении взаимодействия по вопросам фармацевтического контроля, активно содействовать формированию более эффективной модели взаимовыгодного сотрудничества по разработке лекарственных средств и медицинского оборудования в рамках ШОС, стимулировать международную кооперацию по лицензированию производства лекарственных средств и осуществлению контроля, способствовать взаимному признанию результатов контроля по приоритетным продуктами и отраслям во имя общего здравоохранения;
  • поддерживать идею создания в рамках ШОС площадки развития сотрудничества в области фармацевтики для демонстрации инновационных достижений и новых возможностей, презентации новых, обладающих большим клиническим значением лекарственных средств. Создать благоприятные условия для взаимного допуска соответствующих общепризнанным стандартам лекарственных препаратов на рынок другой стороны для удовлетворения клинических потребностей. Поддерживать расширение и углубление межгосударственной кооперации и обмена в области фармацевтики в рамках Организации.
 
Организаторы конференции едины во мнении о том, что необходимо совместно создать площадку взаимодействия между контрольными органами стран - участниц ШОС в области фармацевтики для консолидированного развития фармацевтики в странах ШОС в плоскости углубления глобального сотрудничества в области здравоохранения. Стороны готовы прилагать объединенные усилия на повышение уровня здравоохранения и благосостояния народов наших стран во благо здорового и прекрасного будущего человечества.
 
В конференции приняли участие генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, заместитель председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев, исполнительный президент Китайской ассоциации фармацевтических инноваций и научно-исследовательских разработок Сун Жуйлинь, директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Узбекистана Сардор Кариев, председатель совета директоров компании China National Biotec Group Company Limited Ян Сяомин, председатель совета директоров, генеральный директор корпорации Betta Pharmaceutical Co., Ltd Дин Лемин, председатель совета директоров корпорации Luye Life Sciences Group Лю Дяньбо.
 

Новым премьером Великобритании стала Лиз Трасс

05.09.2022, 18:09 27396
Новым премьером Великобритании стала Лиз Трасс
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН. 5 СЕНТЯБРЯ - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии. Об этом было объявлено в понедельник по итогам внутрипартийного голосования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. Таким образом, на правах лидера правящей партии Трасс уже 6 сентября сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра и назначит новый состав правительства, сообщает ТАСС.
 
Это в целом соответствует раскладу голосов во время предыдущих голосований за пост лидера тори. Джонсон в 2019 году победил с поддержкой 66,4% членов партии, Дэвид Кэмерон в 2005 году - с 67,6%, а Иэн Дункан Смит в 2001 году - с 60,7%.
 
Трасс станет 56-м премьером Великобритании (или 78-м с учетом тех, кто занимал эту должность более одного раза) и 15-м за время правления королевы Елизаветы II. Она же станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер (возглавляла кабмин с 1979 по 1990 год) и Терезы Мэй (с 2016 по 2019 год).
 
Ее формальное утверждение на посту правительства Ее Величества состоится на аудиенции с монархом во вторник. 
 
Напомним, в июле Борис Джонсон объявил о своей отставке.
 

Террорист-смертник устроил взрыв возле российского посольства в Кабуле

05.09.2022, 14:56 28566
КАБУЛ. 5 СЕНТЯБРЯ - Не менее 20 человек, в том числе два сотрудника дипмиссии, погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником возле посольства России в Кабуле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Взрыв произошел в тот момент, когда российский дипломат вышел из здания посольства за документами граждан Афганистана", - сообщают "Известия" со ссылкой на информацию афганского агентства Peshgo News в Twitter. 


По информации телеканала «Аль-Арабия», взрыв совершил террорист-смертник. Он был ликвидирован. 

Подробности уточняются. 



 

США планируют перенести с Украины в страны бывшего СССР и Восточной Европы свои лаборатории

04.09.2022, 16:42 32461
США планируют перенести с Украины в страны бывшего СССР и Восточной Европы свои лаборатории
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 4 СЕНТЯБРЯ - США планируют перенести с Украины в страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы свои лаборатории, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Пентагон переносит незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы", - цитирует начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова РИА Новости


Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы (такие как Болгария, Чехия) и страны Балтии, заявил Кириллов. 

Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации, сказал он на брифинге. 

Кириллов подчеркнул, что в отличие от ядерного оружия, которое США размещает на территории стран - партнеров по НАТО, подобная политика альянса в биологической сфере позволяет ему бесконтрольно приближаться к границам России.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции особо опасных штаммов - в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области. 

Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. 


В 2017 года Центральная референтная лаборатория в Алматы, построенная при поддержке США, прошла госприемку. Как заверяют власти РК, она работает в интересах республики.

Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Она была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет в этой лаборатории свои исследовательские, научные разработки", - сказал глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.



Напоминаем, что обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США

 

В афганской провинции Герат взорвали мечеть

02.09.2022, 18:00 39201
КАБУЛ. 2 СЕНТЯБРЯ - Взрыв произошел в мечети в афганской провинции Герат, в результате чего погиб имам мечети, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Причиной взрыва на данный момент называют атаку террориста-смертника, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News. 
 
Представитель талибов* Забиулла Муджахид выразил соболезнования в связи с гибелью имама, а также пообещал наказать виновных. 
 
Позже агентство Khaama Press со ссылкой на местные источники сообщило, что число погибших в результате взрыва в мечети в провинции Герат возросло до 20 человек. 
 
*Действующая в Афганистане группировка "Талибан" - запрещена в РФ, РК. 

 

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