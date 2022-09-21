Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение об установлении мира

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БИШКЕК. 20 СЕНТЯБРЯ - Главы госкомитетов национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и Кыргызстана Камчыбек Ташиев вчера провели переговоры, по итогам которых подписан протокол об установлении мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Документ также предполагает отвод дополнительных сил от линии границы.
Стороны обсудили вопросы обеспечения стабильности в приграничных районах, а также подчеркнули обязательность соблюдения режима прекращения огня, информирует 24.kg.
По словам главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева, ситуация на границе стабилизируется, эта работа будет продолжена.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.
Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-кыргызских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.
По данным кыргызского МИД, на 18 сентября погибли 46 и пострадали 140 граждан Кыргызской Республики. С таджикской стороны погиб 41 гражданин.