Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение об установлении мира

ТБИЛИСИ. 20 СЕНТЯБРЯ - Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в грузинском городе Кутаиси и взял в заложники около 10 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным СМИ, вооруженный мужчина в маске требует выдать ему два миллиона долларов, вертолет, удочку и российский флаг. Источники также утверждают, что в банке слышались звуки выстрелов, сообщает "Sputnik Грузия" со ссылкой на телеканал "Мтавари архи". У захваченного филиала Банка Грузии мобилизованы подразделения МВД Грузии.

В филиале Банка Грузии могут находиться в заложниках до 10 человек. К этому времени полиция освободила двух женщин.

Видео обнародовал в соцсети, предположительно, один из заложников. Он показал некие устройства, прикрепленные к стене, и завил, что это взрывчатка. На камере появился и сам злоумышленник. Он в камуфляже и в балаклаве", - сообщает агентство.

"У меня здесь установлены бомбы, как только дверь откроется, они взорвутся", - заявил захватчик в опубликованном им в соцсетях видео.

На нем видно, что тело мужчины обклеено взрывчаткой.

Кто-то из заложников говорит: "У него вмонтирован секундомер. Он не шутит".

До окончания выполнения условий захватчика остается около 30 минут.

Ни руководство банка, ни МВД Грузии пока не делали новых заявлений. На кадрах, опубликованных с места событий, видно, что территория оцеплена, но никаких активных действий со стороны силовиков нет.