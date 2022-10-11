Представитель МИД Китая намекнула, кто стоит за взрывами на "Северных потоках"

ПЕКИН. 9 ОКТЯБРЯ - Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на "Северных потоках" стоят США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?" - написала дипломат на своей странице в Twitter.
К посту Хуа Чуньин прикрепила три скриншота. В одном из них содержалось высказывание президента США Джо Байдена, согласно которому американский лидер публично говорил о возможности "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины. В другом говорилось об "огромных возможностей", открывшихся перед США после диверсии на трубопроводах, а в третьем приводилось сообщение Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев, сообщает РИА Новости.
Напомним, во вторник, 27 сентября, "дочка" "Газпрома" Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, - "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Также сообщалось, что вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в ночь накануне аварии.
30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсию на газопроводе устроили те, кому это выгодно. По его словам, взрывы организовали англосаксы.