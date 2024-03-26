25.03.2024, 09:02 24311
Басманный суд арестовал всех четырех обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле"
Фото: Depositphotos
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Москва. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Басманный районный суд Москвы арестовал всех четырех обвиняемых в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая первого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" (...) Это Мирзоев Далерджон Баротович. Он полностью признал вину. Вслед за этим суд принял решение об аресте второго фигуранта. Это Саидакрами Муродали Рачабализода. Следующим был арестован Шамсиддин Фаридуни. Четвертым - Файзов Мухаммадсобир", - сообщает РБК.
Как отмечает РИА Новости, в суд Файзова доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков.
Таким образом, под стражу отправлены все четверо фигурантов дела.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.
В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых.
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25.03.2024, 12:18 20066
Взорвать "Мону Лизу" и памятники искусства в Лувре угрожали злоумышленники
Сотрудники службы безопасности тщательно осмотрели музей и не нашли никаких подозрительных предметов
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Париж. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава парижского Лувра подал 20 марта жалобу на неизвестных, которые угрожали взорвать картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и другие памятники искусства музея.
Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.
Мы готовы взорвать "Мону Лизу" и многие другие шедевры. Предостережение: 100 кг C-4 (разновидность взрывчатого вещества. - Прим. ред.) могут нанести большой ущерб", - приводит текст сообщения злоумышленников портал "Известия".
Сотрудники службы безопасности тщательно осмотрели музей и не нашли никаких подозрительных предметов. Ведется расследование.
По информации издания, в середине октября 2023 года Лувр приостанавливал работу из-за угрозы взрыва. Он получил сообщения о риске "для музея и его посетителей". Находящихся в здании людей эвакуировали.
Напомним, в январе вандалы залили "Мону Лизу" супом.
25.03.2024, 09:15 23056
Во Франции повысили уровень террористической опасности после теракта в "Крокус Сити Холле"
Фото: unsplash.com
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Париж. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После теракта в российском "Крокус Сити Холле" власти Франции приняли решение о повышении уровня террористической опасности до самого высокого, сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь.
После теракта в Москве президент Республики собрал сегодня вечером в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности. Учитывая заявление "Исламского государства"* о совершении теракта и угрозу, нависшую над нашей страной, мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов", - цитирует РБК премьер-министра.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.
В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых.
* Запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран экстремистская организация.
24.03.2024, 19:18 36231
Теракт в Подмосковье: число погибших выросло до 137 Дополнено
Фото: Синьхуа
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Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Следственном комитете Российской Федерации сообщили об увеличении числа погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Осмотр места преступления продолжается", - рассказали в СК.
Сообщается, что уже опознали 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы.
Дополнено 24.03.2024, 19.30
Как добавили в Минздраве Подмосковья, число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых, из них уже выписали 32, пишет РИА Новости.
С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие", - дополнили в Следственном комитете.
Кроме того, при задержании боевиков в Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружили и изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.
В комитете уточнили, что в "Крокусе" не обнаружили заминированных тел и других следов минирования.
Накануне в соцсетях начало распространяться видео с шокирующими кадрами, на которых был показан один из моментов атаки в "Крокусе". Вооруженные боевики ходят по фойе здания с оружием и расстреливают безоружных людей.
Один из террористов, который снимал происходящее не телефон, начал выкрикивать непонятные лозунги и говорить что-то вслед другим боевикам. Эксперт рассказал редакции KP.RU, что террорист кричал только на таджикском языке.
Ранее сообщалось о 154 пострадавших и 133 погибших.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.
МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
24.03.2024, 15:56 40861
Теракт в Подмосковье: подросток спас около ста человек
Фото: Mash
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Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время вооруженного нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" 15-летний подросток вывел толпу людей из здания.
Ислам подрабатывал в гардеробе центра. Во время начавшегося теракта он вывел из здания около ста человек", - сообщает издание 24.kg.
По данным журналистов, семья школьника давно переехала в Россию из Кыргызстана. Сам Ислам родился и вырос в РФ.
Люди толпились. Я их, конечно, понимаю. Тоже хотел сразу убежать, но я делал все по инструкции: сразу вывести людей, а потом самому уйти в конце. Я людей вывел и позади них шел, чтобы убедиться, чтобы после меня уже никого не было, чтобы людей там не осталось", - рассказал он СМИ.
По его словам, во время нападения террористов и возникшего пожара он направлял людей. Заметив, что толпа побежала в тупик в сторону туалета, подросток начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию "Экспо", а дальше через служебное помещение на улицу - в безопасность.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.
МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека.
24.03.2024, 15:00 42186
Теракт в Подмосковье: число пострадавших выросло до 154 человек
Троих пострадавших уже выписали
Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua
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Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число пострадавших в результате теракта, который произошел в российском "Крокус Сити Холле", выросло до 154 человек.
В обновленном списке подмосковного Минздрава значатся 154 человека", - сообщает РБК со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, троих человек выписали, остальные находятся на стационарном лечении в московских и подмосковных медучреждениях.
Ранее МЧС РФ сообщало о 152 пострадавших.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.
МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека.
23.03.2024, 19:50 58611
Один из зрителей "Крокус Сити Холла" обезвредил террориста Дополнено
Благодаря мужчине несколько десятков человек смогли уйти через запасной выход
Фото: кадр из видео
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Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Один из зрителей в концертном зале "Крокус Сити Холл" помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста.
Как рассказала 61-летняя Елена, эвакуировавшаяся из здания вместе с дочерью и знакомым, они сидели в бельэтаже, когда началась стрельба. По ее словам, сначала зрители подумали, что это фейерверк, но потом начали спасаться. Многие ринулись к сцене, так как в той стороне находился запасной выход. Дорогу им перегородил один из террористов, который расстреливал всех, кто бежал в ту сторону, сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Обезвредить преступника смог один из посетителей. Он прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и ударил прикладом. Благодаря мужчине несколько десятков человек смогли уйти через запасной выход.
Позже в интервью телеканалу "Россия 24" мужчина рассказал, как обезвредил террориста.
Дополнено 23.03.2024, 20.30
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщает Следственный комитет РФ.
В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.
МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
23.03.2024, 18:58 60111
Теракт в Подмосковье: стали известны подробности задержания террористов
Фото: Polisia.kz
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Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны подробности задержания террористов, совершивших вооруженное нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
В ночь на 23 марта силовики обнаружили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области белый Renault Symbol, подходящий под ориентировку полиции. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе погони по автомобилю была открыта стрельба, и он перевернулся", - сообщает lenta.ru.
По данным Mash и Baza, в салоне находились четыре человека. Также были названы их имена и фамилии. После остановки транспортного средства двое сразу бросились в бега, еще двоих задержали.
Позже МВД Таджикистана опровергло данную информацию. В ведомстве заявили, что два человека из ориентировок сейчас находятся в республике.
26 ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства", - сообщили в МВД.
По данным центра общественных связей ФСБ РФ, террористы тщательно спланировали теракт в "Крокус Сити Холле". Они заранее разместили в тайнике оружие. После совершения теракта преступники намеревались перейти границу России и Украины и имели контакты на украинской стороне. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.
Тelegram-канал Shot отмечает, что у предполагаемых террористов был обозначен примерный квадрат, где можно было скрыться от силовиков и встретиться с подельниками. Однако они не смогли доехать до границы с Украиной, так как были остановлены сотрудниками Пограничной службы ФСБ и МВД в Брянской области.
Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, подозреваемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не доехали до украинской границы 100 километров.
Бойцам, не давшим им уйти, - поклон. Поможем всем, чем можем. А государство должно ордена дать, конечно", - сообщила она.
Напомним, глава ФСБ РФ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле".
23.03.2024, 18:24 56931
Число погибших в результате теракта в российском "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 человек
Фото: МЧС России
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Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате теракта, который произошел вчера в российском "Крокус Сити Холле", в увеличилось до 133 человек, сообщает Следственный комитет РФ.
В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", - проинформировали в пресс-службе.
По данным МЧС России, более 100 спасателей разбирают завалы.
Аэромобильные группировки центра "Лидер" и отряда "Центроспас" работают на месте обрушения. Ими уже разобран 41 кубический метр завалов. Пожарные МЧС России продолжают тушение очагов горения на кровле, 2-м и 3-м этажах. Общая площадь составляет 500 квадратных метров. С пострадавшими и родственниками погибших работают 35 психологов МЧС России", - сообщили в ведомстве.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
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