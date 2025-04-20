19.04.2025, 17:03 9751
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Фото: REUTERS
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Иерусалим. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, сообщает РИА Новости.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
новости по теме
19.04.2025, 12:48 13251
Землетрясение произошло в 1167 км от Алматы
Магнитуда толчков в эпицентре составила 5,7
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Кабул. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 19 апреля в 11.48 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Афганистана в 1167 км на юго-запад от Алматы.
По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда толчков в эпицентре составила 5,7. Максимальные подземные колебания пришлись на горную провинцию Бадахшан на северо-востоке Афганистана.
17.04.2025, 19:41 29836
В России из числа террористических организаций исключили "Талибан"
Фото: depositphotos.com
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Москва. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности "Талибана" и постановил исключить движение из списка террористических организаций, сообщает РБК.
Решение подлежит немедленному исполнению, сообщил судья Олег Нефедов.
Поскольку заседание проходило в закрытом режиме, а прессу пустили только на оглашение решения, детали искового заявления неизвестны.
Талибан" стал первой организацией, которую исключили из списка террористических после прошлогодних поправок в федеральный закон "О противодействии терроризму". Согласно принятым тогда нововведениям, запрет на деятельность организации может быть приостановлен решением суда, если она прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений. В пояснительной записке авторы инициативы, отмечали, что создание такого механизма направлено на устранение правового пробела.
Талибан" находился в списке террористических организаций с 2003 года.
Напомним, в сентябре 2024 года Генеральная прокуратура Кыргызстана обновила перечень организаций, признанных в республике экстремистскими и запрещенными.
В конце 2023 года Казахстан исключил "Талибан" из списка запрещенных организаций. Позже это решение прокомментировал президент Токаев.
15.04.2025, 21:17 47596
Создатель группы "Синий кит" получил 9 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Москва. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В России суд рассмотрел дело создателя группы "Синий кит". Его признали виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
15 апреля Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело по обвинению Погиблова Ильи.
Подсудимый, имея патологический интерес к смерти других, с использованием интернета организовал деятельность, направленную по побуждение к совершению самоубийства путем создания публичного канала "Синий кит", который возглавил.
Организованная Погибловым группа в 2023 году в мессенджерах побуждала потенциальных жертв, которыми являлись и несовершеннолетние, к выполнению ряда заданий, необходимых для подготовки к самоубийству, сутью которых являлось выполнение действий, направленных на причинение себе телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья.
В судебном заседании Погиблов вину признал полностью.
Приговором суда Илья Погиблов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права на срок 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и (или) информационно-телекоммуникационных сетей.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в начале сентября 2024 года в Казахстане произошла волна резонансных самоубийств. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. На момент написания материала стало известно еще об одной трагедии - в Астане покончила с собой молодая девушка. В целом статистика по самоубийствам в Казахстане неутешительная. В 2023 году, по данным организации Wisevoter, Казахстан занял 19-е место из 178 стран - 17,6 случая суицида на 100 тысяч населения.
14.04.2025, 13:12 62406
США не могут действовать произвольно - глава МИД Китая высказался о международной обстановке
Вместе со всеми странами Китай готов противостоять любым попыткам нарушить справедливость и порядок в мире, заявило МИД КНР
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Пекин. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Член политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси высказался о международной обстановке, сообщает Министерство иностранных дел КНР.
По его словам, текущая международная обстановка нестабильна и полна беспорядков, и одной из главных причин этого является то, что отдельные крупные державы слепо верят в приоритет силы и собственных интересов, действуя в духе одностороннего давления и притеснения.
В последнее время Соединенные Штаты повсеместно применяют тарифные барьеры, откровенно ставя свои собственные интересы выше общих интересов всех стран и откровенно игнорируя многостороннюю торговую систему и установленные правила. Международное сообщество не должно оставаться безучастным - США не должны вести себя произвольно, история не должна двигаться назад. Китай - достойная великая держава и ответственный член международного сообщества. Мы выступаем против доминирования силы не только для защиты своих законных интересов, но и ради общей пользы всего международного сообщества, чтобы не допустить возвращения человечества в мир, где царствует "закон джунглей", где выживает сильнейший", - говорится в сообщении.
Ван И подчеркнул, что в этом году исполняется 80 лет со дня основания Организации Объединенных Наций. Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, готов использовать эту годовщину как возможность для решительной поддержки международной системы с ООН в качестве ее ядра и международного порядка, основанного на международном праве. Отмечается, что вместе со всеми странами Китай готов противостоять любым попыткам нарушить справедливость и порядок в мире.
13.04.2025, 19:19 74011
Ребенок погиб в результате землетрясения в Таджикистане
Сегодня на востоке Таджикистана произошли три землетрясения: первое в 09.24 магнитудой 5, второе - в 12.14 магнитудой 4, третье - в 13.33 магнитудой 3
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Душанбе. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате землетрясения на востоке Таджикистана погиб трехгодовалый ребенок, сообщает "Sputnik Таджикистан" со ссылкой на центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны.
В результате подземных толчков в Раштском районе на востоке Таджикистана погиб трехлетний ребенок, его завалило стеной дома", - говорится в сообщении.
Сегодня на востоке Таджикистана произошли три землетрясения: первое в 09.24 магнитудой 5, второе - в 12.14 магнитудой 4, третье - в 13.33 магнитудой 3.
Все подземные толчки зафиксированы северо-восточнее Душанбе на территории Раштского района, на расстоянии от 158 до 163 километров до столицы Таджикистана.
Всего разрушено 29 домов и одна школа, уточнили в КЧС.
Из общего числа разрушенных домов 17 домов и одна школа находятся в Раштском районе, а 12 - в Таджикабаде.
12.04.2025, 20:00 87741
Жителям Китая весом менее 50 кг рекомендовали два дня не выходить на улицу
Шторм пришел в Китай из Монголии
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Пекин. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пекин накрыли шквальный ветер и песчаная буря. Тысячи людей остались дома, сотни рейсов отменены. Занятия учеников начального и среднего звена в городских школах отменили, общественные пространства - например, музеи, - закрыты, сообщает РБК со ссылкой на FTV News.
Жителям северных регионов Китая с весом до 50 кг порекомендовали не выходить на улицу в ближайшие двое суток.
Из-за урагана на севере страны объявили режим повышенной готовности. Шторм пришел в Китай из Монголии.
Скорость ветра в Пекине, Тяньцзине и других частях региона Хэбэй может достигнуть 150 км/ч. По данным властей, ветер может вырывать с корнем деревья диаметром до 30 см.
В Пекине до позднего вечера действует "оранжевое" предупреждение о погоде - его объявили впервые за 10 лет.
11.04.2025, 20:38 103346
Тоннель строящегося метро обрушился в Корее
Фото: Рёнхап
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Сеул. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 апреля, тоннель строящегося метро обрушился в городе Кванмён к югу от Сеула, сообщает "Рёнхап".
Во время обрушения внутри находилось пять рабочих: троих спасли, еще один заблокирован под землей. Пятый числится пропавшим без вести.
В результате ЧП участок дороги обвалился и повредил несколько близлежащих зданий. Власти города объявили эвакуацию жителей близлежащих районов, так как сохраняется риск новых обрушений.
11.04.2025, 17:01 104446
Издание "Жэньминь жибао" теперь доступно на трех новых языках
"Жэньминь жибао" - главная газета Китая
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Пекин. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Издание "Жэньминь жибао" теперь доступно на вьетнамском языке, урду и хинди, сообщает газета.
Cайт "Жэньминьван" официально запустил версии на вьетнамском языке, урду и хинди. Запуск версий на трех новых иностранных языках является важной мерой по дальнейшему укреплению статуса компании в области международной коммуникации. Три новых языковых портала будут предоставлять всестороннюю информацию о Китае соответствующей аудитории, еще больше расширяя охват распространения новостей и информации сайта "Жэньминьван", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в последние несколько лет сайт "Жэньминьван" запустил ряд версий на разных иностранных языках. В настоящее время портал доступен на 18 языках, а именно на английском, французском, русском, арабском, испанском, японском, корейском, немецком, португальском языках, суахили, итальянском, казахском, тайском, малайском, греческом, вьетнамском языках, урду и хинди.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?