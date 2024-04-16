15.04.2024, 11:08 6901
ЧП произошло на фуникулере в Анталье: названа возможная причина аварии
Инцидент привел к гибели человека, пострадали 17 человек
Фото: AP Photo / Dia Images
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Анталья. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Часть опоры канатной дороги в Анталье в районе Коньяалты оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали с высоты. ЧП произошло в прошлую пятницу, 12 апреля. В результате происшествия погиб один гражданин Турции, 17 человек пострадали, сообщает РИА Новости.
Движение фуникулера было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы почти две сотни человек. Спасатели завершили в субботу эвакуацию всех 174 человек, застрявших в кабинках. Они провели там почти сутки.
По данным РИА Новости, власти задержали более 10 фигурантов в рамках расследования аварии. Среди них сотрудники фирмы-эксплуатанта, а также фирмы, отвечающей за техническое обслуживание системы. По предварительным данным, причиной аварии стала коррозия металлических конструкций, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.
Тунч уточнил, что инцидент привел к гибели человека, пострадали в общей сложности 17 человек. Министр юстиции написал в соцсети X, что по результатам предварительной проверки установлено отсутствие плана эвакуации и на случай ЧС у эксплуатирующей фуникулер компании.
В предварительном отчете, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия. Опора фуникулера была сломана после повреждения системы шкивов", - сообщил министр.
По его словам, в воскресенье суд арестовал пять человек в рамках расследования аварии.
После оценки предварительного отчета экспертов... были арестованы 5 человек из 14 задержанных ранее, в отношении 8 введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу", - сообщил Тунч.
По данным агентства IHA, среди арестованных префект района Кепез в Анталье Месут Коджагёз, который ранее возглавлял компанию ANET, управляющую фуникулером.
Мэр Антальи Мухиттин Бёджек ранее заявил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные проверки.
Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года на канатной дороге Медеу - Шымбулак застряли несколько человек. В пресс-службе Shymbulak Mountain Resort заявили, что работа канатной дороги была приостановлена на 45 минут. Причиной остановки стал выход из строя контактора системы мониторинга технического состояния канатной дороги.
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14.04.2024, 09:20 20576
Иран нанес массированный удар по Израилю
Общее число выпущенных ракет и дронов приблизилось к 200
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Тегеран. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Иран заявил об уничтожении израильских военных объектов и предостерег США от участия в конфликте. По данным ABC, общее число выпущенных ракет и дронов приблизилось к 200, сообщает РБК.
В своем заявлении Корпус стражей исламской революции предостерегает США от поддержки Израиля и участия в конфликте. МИД Ирана в свою очередь сообщил, что "иранские силы атаковали израильские военные базы, основываясь на нашем праве на самооборону".
Мы не колеблясь примем дальнейшие защитные меры для защиты наших прав на реагирование на любую военную агрессию или незаконное применение силы", - цитирует сообщение Ynet.
Арабские страны считают оккупированными Израилем территориями Голанские высоты на границе с Сирией, а также Палестину, в частности западный берег реки Иордан.
Поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана.
Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
09.04.2024, 08:27 61051
В Урумчи открылся семинар руководителей медиа стран - участниц "Пояса и пути"
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Пекин. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Урумчи открылся семинар руководителей медиа стран экономического партнерства "Пояса и пути", на котором присутствуют руководители СМИ более двадцати стран мира. На семинаре обсуждаются вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений в СУАР, в котором проживают представители 56 национальностей и всех вероисповеданий и конфессий, передает корреспондент агентства.
Партийные руководители, ученые, политологи, журналисты обсуждают историю развития и современную ситуацию в области свободы вероисповедания и отправления религиозных обычаев и традиций в СУАР, политики КНР по поддержанию культурных традиций проживающих в Китае народов и их религиозных традиций.
В семинаре принимают участие руководители СМИ из Европы, Азии и с Ближнего Востока, стран постсоветского пространства.
Религиозные организации в Китае пользуются самостоятельностью в проведении культовых отправлений, правом создавать духовные учебные заведения, издавать священные книги, выпускать периодические издания, заниматься общественной полезной деятельностью. Китай придерживается принципа отделения школы от религии, в системе народного образования не фигурирует предмет богословия. Преподавательская и исследовательская работа в области религии ведется в отдельных высших учебных заведениях и исследовательских институтах. В духовных школах, созданных религиозными общинами, учреждены религиозные специальности в соответствии с требованиями практики.
Религия является составной частью китайской цивилизации, приверженцам разных религий присущи патриотизм и преданность вере. Китайское правительство поддерживает и поощряет деятельность религиозных общин по сплочению паствы для участия в строительстве страны. Все религиозные общины проповедуют важность служения обществу, благодеяний на благо народа. В Китае все религиозные общины равноправны и мирно сосуществуют друг с другом, так чтобы не было конфликтов на религиозной почве. Между верующими и неверующими поддерживаются отношения взаимного уважения, сплочения и мирного сосуществования.
Кроме того, местные правительства принимают ряд мер, чтобы спасти и возобновить национальные культурные наследия. Классическая народная музыка "12 Мукам" СУАР была включена ЮНЕСКО в Список всемирного нематериального фольклорного и культурного наследия, кыргызская поэма "Манас", монгольская историческая поэма "Джангар", казахское музыкально-поэтическое искусство "Айтыс" и другие лучшие традиционные культурные объекты были включены в Список китайского нематериального культурного наследия.
07.04.2024, 18:32 75561
КНР провела боевое патрулирование в Южно-Китайском море
НОАК проводит морское и воздушное боевое патрулирование в Южно-Китайском море
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Пекин. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели боевое патрулирование в Южно-Китайском море (ЮКМ), сообщает ТАСС.
Южная зона боевого командования НОАК организует совместное морское и воздушное боевое патрулирование в Южно-Китайском море. Вся военная деятельность, которая нарушает нормальную ситуацию в ЮКМ и создает точки нестабильности, находится под контролем", - сообщила Южная зона боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Наньша в ЮКМ. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа, пишет ТАСС.
Ранее газета "Иомиури" сообщала, что японские силы самообороны могут принять полноценное участие в военных учениях США и Филиппин Balikatan. Усиление взаимодействия трех стран, как отмечает газета, будет способствовать сдерживанию Китая в Восточно-Китайском море и вокруг Тайваня. Вопросы обеспечения безопасности станут важной темой встречи на высшем уровне лидеров Японии и США, которая пройдет в середине следующей недели в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.
Газета со ссылкой на посла Филиппин в Японии сообщала, что на трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин будет достигнуто соглашение о совместном патрулировании в Восточно-Китайском море.
Япония и Филиппины укрепляют взаимодействие на уровне военных. В ноябре прошлого года было достигнуто согласие о начале переговоров о соглашении о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement, RAA).
03.04.2024, 08:35 109671
Землетрясение на Тайване: число жертв выросло до четырех Дополнено
Фото: AP Photo / Hualien County Fire Department
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване, сообщает РИА Новости.
Пожарная служба Тайваня сообщила в среду, что на данный момент один человек погиб и более 50 получили ранения в результате землетрясения", - говорится в сообщении пожарной службы острова.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
Дополнено 03.04.2024, 13.56
Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, сообщает РБК со ссылкой на Chinatimes. Еще 57 человек пострадали.
По данным портала ETtoday, первые этажи нескольких зданий в Хуаляне оказались разрушены. Пожарные службы предполагают, что под завалами могут находиться люди. Местный оператор Taipower сообщал об отключении от электричества 87 тыс. домовладений.
Это землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет. 21 сентября 1990 года на Тайване зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,3-7,6. Тогда жертвами стали 2,4 тыс. человек, разрушены или получили повреждения 50 тыс. зданий.
29.03.2024, 14:20 146761
Подозреваемая в подготовке покушения на руководителей Кыргызстана преступная группа из Азербайджана задержана в Бишкеке
Аресты и посадки лидеров преступного мира в Кыргызстане дали толчок к жестким мерам, предпринятым против главарей криминальных группировок в Узбекистане, Казахстане и ряде других стран
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Бишкек. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана задержал в Бишкеке преступную группу из Азербайджана, подозреваемую в подготовке организации покушения на руководителей Кыргызстана.
Спецслужбами были получены данные о том, что боевиков нанял Райымбек Матраимов (Экс-заместител председателя Государственной таможенной службы КР - Прим.ред.). Но заказ на политическое убийство государственного деятеля только ускорил возвращение бывшего таможенника домой, под конвоем спецназа и в наручниках, сообщает издание kabar.kg.
По информации ГКНБ задержание было произведено 25 марта на территории Азербайджана во взаимодействии со спецслужбами.
Также вместе с ним задержаны и доставлены на территорию КР его братья: Тилек Матраимов, Руслан Матраимов, Исламбек Матраимов. Следует отметить, что Р. Матраимов имел близкую связь с ликвидированным так называемым вором в законе К. Асанбеком (Камчы Кольбаевым) и создал преступную группу из числа работников таможенной службы и государственных деятелей", - сказано в сообщении ГКНБ.
В ведомстве уточнили, что сам Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам по признакам преступлений, предусмотренным статьями "незаконное лишение свободы и "легализация (отмывание) преступных доходов".
В настоящее время в рамках материалов уголовного дела продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, добавили в ГКНБ.
Очень показателен такой момент, что Матраимов решил заказать президента страны, это говорит о том, что руководство государства добралось до главарей коррупционной системы. Идет реальная борьба с криминалом, сопровождаемая разоблачениями и арестами. Действия Матраимова демонстрируют, что он пошел на радикальные меры, чего при других руководителях не было", - сказал эксперт в сфере безопасности, президент международного общественного объединения "Конгресс тюркских народов" Эдил Марлис уулу.
Он выразил надежду, что "на этот раз клану действительно наступил конец", и все имущество, заработанное преступным путем, как в Кыргызстане, так и за рубежом будет обращено в доход государства.
Все это нужно расценивать как очевидный сигнал и другим сотрудникам фискальных и правоохранительных органов о том, что противозаконная деятельность наказуема и будет жестко караться. Должны быть наказаны все люди имевшие отношение к этому клану и участвовавшие в преступных схемах. Они не должны быть просто освобождены от занимаемых должностей" - подчеркнул Эдил Марлис уулу.
Как отмечает kabar.kg, аресты и посадки лидеров преступного мира в Кыргызстане дали толчок к жестким мерам, предпринятым против главарей криминальных группировок в Узбекистане, Казахстане и ряде других стран.
По информации издания, клан Матраимовых имел своих людей в силовых структурах, органах власти, судах и даже в Жогорку Кенеше.
В парламент пришла не только партия, продвигаемая бывшим таможенником, но и кандидаты из одномандатных округов. Группировка обладала колоссальными возможностями и рычагами влияния, а ее главари владели имуществом и банковскими счетами на миллиарды долларов. Ни один из предыдущих президентов или руководителей силовых структур даже не пытались начать борьбу с тотальной коррумпированной системой. Возможно, они осознавали собственное бессилие, хотя, скорее всего, просто имели собственный интерес, так как, вероятно, с ними щедро делились" - говорится в публикации.
28.03.2024, 10:04 156841
Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 143
Напомним, в результате теракта пострадали более 180 человек
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Москва. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - МЧС России обновило список погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Теперь в нем 143 имени, сообщает РБК.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вчера днем сказал, что скончался один из пострадавших от теракта.
По его словам, из стационаров выписали 76 пострадавших, а амбулаторную помощь оказали 205 пациентам.
Вечером 24 марта минздрав Московской области сообщал о 182 пострадавших в ходе теракта.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
25.03.2024, 12:18 195141
Взорвать "Мону Лизу" и памятники искусства в Лувре угрожали злоумышленники
Сотрудники службы безопасности тщательно осмотрели музей и не нашли никаких подозрительных предметов
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Париж. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава парижского Лувра подал 20 марта жалобу на неизвестных, которые угрожали взорвать картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и другие памятники искусства музея.
Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.
Мы готовы взорвать "Мону Лизу" и многие другие шедевры. Предостережение: 100 кг C-4 (разновидность взрывчатого вещества. - Прим. ред.) могут нанести большой ущерб", - приводит текст сообщения злоумышленников портал "Известия".
Сотрудники службы безопасности тщательно осмотрели музей и не нашли никаких подозрительных предметов. Ведется расследование.
По информации издания, в середине октября 2023 года Лувр приостанавливал работу из-за угрозы взрыва. Он получил сообщения о риске "для музея и его посетителей". Находящихся в здании людей эвакуировали.
Напомним, в январе вандалы залили "Мону Лизу" супом.
25.03.2024, 09:15 195856
Во Франции повысили уровень террористической опасности после теракта в "Крокус Сити Холле"
Фото: unsplash.com
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Париж. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После теракта в российском "Крокус Сити Холле" власти Франции приняли решение о повышении уровня террористической опасности до самого высокого, сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь.
После теракта в Москве президент Республики собрал сегодня вечером в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности. Учитывая заявление "Исламского государства"* о совершении теракта и угрозу, нависшую над нашей страной, мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов", - цитирует РБК премьер-министра.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.
В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых.
* Запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран экстремистская организация.
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