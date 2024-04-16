ЧП произошло на фуникулере в Анталье: названа возможная причина аварии

В семинаре принимают участие руководители СМИ из Европы, Азии и с Ближнего Востока, стран постсоветского пространства

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Пекин. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Урумчи открылся семинар руководителей медиа стран экономического партнерства "Пояса и пути", на котором присутствуют руководители СМИ более двадцати стран мира. На семинаре обсуждаются вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений в СУАР, в котором проживают представители 56 национальностей и всех вероисповеданий и конфессий, передает корреспондент агентства.





Партийные руководители, ученые, политологи, журналисты обсуждают историю развития и современную ситуацию в области свободы вероисповедания и отправления религиозных обычаев и традиций в СУАР, политики КНР по поддержанию культурных традиций проживающих в Китае народов и их религиозных традиций.





В семинаре принимают участие руководители СМИ из Европы, Азии и с Ближнего Востока, стран постсоветского пространства.





Религиозные организации в Китае пользуются самостоятельностью в проведении культовых отправлений, правом создавать духовные учебные заведения, издавать священные книги, выпускать периодические издания, заниматься общественной полезной деятельностью. Китай придерживается принципа отделения школы от религии, в системе народного образования не фигурирует предмет богословия. Преподавательская и исследовательская работа в области религии ведется в отдельных высших учебных заведениях и исследовательских институтах. В духовных школах, созданных религиозными общинами, учреждены религиозные специальности в соответствии с требованиями практики.





Религия является составной частью китайской цивилизации, приверженцам разных религий присущи патриотизм и преданность вере. Китайское правительство поддерживает и поощряет деятельность религиозных общин по сплочению паствы для участия в строительстве страны. Все религиозные общины проповедуют важность служения обществу, благодеяний на благо народа. В Китае все религиозные общины равноправны и мирно сосуществуют друг с другом, так чтобы не было конфликтов на религиозной почве. Между верующими и неверующими поддерживаются отношения взаимного уважения, сплочения и мирного сосуществования.





Кроме того, местные правительства принимают ряд мер, чтобы спасти и возобновить национальные культурные наследия. Классическая народная музыка "12 Мукам" СУАР была включена ЮНЕСКО в Список всемирного нематериального фольклорного и культурного наследия, кыргызская поэма "Манас", монгольская историческая поэма "Джангар", казахское музыкально-поэтическое искусство "Айтыс" и другие лучшие традиционные культурные объекты были включены в Список китайского нематериального культурного наследия.