На канатной дороге Медеу - Шымбулак застряли несколько человек

Фото: facebook/Shymbulak Mountain Resort
Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях посетители горнолыжного курорта пожаловались, что застряли на канатной дороге Медеу - Шымбулак.
По словам Амира Мирзоева, в кабинке они пробыли 2 часа 20 минут.
Было очень холодно с учетом того, что я был экипирован с пацанами. Мы были в сноубордической одежде, в термобелье. По прибытии нас не встретил абсолютно никто. Не было предложено ни чая, ничего, чем мы могли бы согреться", - сообщил Амир Мирзоев на своей странице в Сети.
В пресс-службе Shymbulak Mountain Resort заявили, 9 декабря работа канатной дороги Медеу - Шымбулак была приостановлена на 45 минут (с 16. 30 до 17.15) в связи с техническими неполадками.
Причиной остановки стал выход из строя контактора системы мониторинга технического состояния канатной дороги, после чего данные о состоянии перестали поступать на центральный пункт, что привело к остановке канатной дороги", - пояснили в пресс-службе.
По данным Shymbulak Mountain Resort, в 17.15 для спуска гостей, находившихся в момент остановки на канатной дороге Медеу - Шымбулак, была произведена переналадка и запуск на резервном режиме до тех пор, пока технические неполадки не были полностью устранены технической бригадой ГК "Шымбулак".
В 18.30 неполадки были полностью устранены технической бригадой ГК "Шымбулак", канатная дорога продолжила работу в штатном режиме.
Гостям, находящимся в этот промежуток времени в очереди на канатную дорогу, была организована бесплатная раздача чая, рестораны продолжили работу, чтобы гости курорта смогли подождать свою очередь на спуск в тепле. Также для гостей с детьми был организован трансфер на служебных машинах до "Медеу", - подчеркнули в пресс-службе.
В администрации курорта принесли извинения за причиненные неудобства.
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