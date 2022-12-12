На канатной дороге Медеу - Шымбулак застряли несколько человек

По данному маршруту планируется проводить паломнические, этнографические и комбинированные туры

Туркестан. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области ученые-археологи и реставраторы полностью завершили работу в рамках проекта по частичному восстановлению древнего города Отырар. Об этом - В Туркестанской области ученые-археологи и реставраторы полностью завершили работу в рамках проекта по частичному восстановлению древнего города Отырар. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта РК.





На территории древнего городища ученые выявили Ханаку, построенную правителем Ак Орды Ерзен ханом, а также провели частичную реставрацию таких объектов, как Монументальная мечеть из жженого кирпича, дворец Бердибека, где в начале XV века Эмир Тимур принимал послов Тохтамыш хана, полностью реконструировали ворота Жарақты, Северные ворота и ворота Сопыхана.





При входе в город через ворота Жарақты с левой стороны магистральной улицы обнаружен комплекс, состоящий из жилого дома и гончарной мастерской. К жилой части примыкают производственные помещения. Под навесом перед домом расположены гончарные двухкамерные печи и площадки, где изготавливались и сушились керамические изделия. Мастерская с жилым домом функционировала в XV-XVI веках. Также проводились раскопки, реставрационные и консервационные работы на территории базарной площади XVII века: выявлены хлебопекарный комплекс и жилой квартал.





В рамках трехлетнего масштабного проекта для сохранения памятников и обеспечения безопасности туристов на территории города Отырар установлены камеры видеонаблюдения, система оповещения, улицы освещены электрическими фонарями, проложены пешеходные дорожки для туристов и электрокаров, установлены скамейки для отдыха туристов, фонтаны, модульные туалеты и урны для мусора.





Министр культуры и спорта инициировал создание тура по Великому шелковому пути. В ходе презентации результатов работы по проекту частичного восстановления древнего городища Отырар он провел встречу с представителями турбизнеса.





Проделана большая работа на территории древнего городища Отырар. Теперь необходимо создать гранд-маршрут по Великому шелковому пути, который будет охватывать такие направления, как Алматы, Тараз, Шымкент, Туркестан, и включать все основные культурно-исторические объекты южных регионов. Туристам нужно предлагать посещение историко-культурных объектов, как мавзолеи Айша Бибі, Бабаджа хатун, Тектурмас в Таразе; далее Цитадель и Ибрагим ата в Шымкенте; мавзолеи Арыстан баба и Ахмета Яссауи, городище Отырар и Сауран в Туркестане. Если правильно организовать турпакеты, то данный маршрут будет интересен не только для иностранцев, но и для местных туристов", - сказал Даурен Абаев.





В свою очередь отечественные туроператоры подчеркнули, что готовы по данному маршруту проработать паломнические, этнографические и комбинированные туры продолжительностью от 1 до 6-7 дней.





Стоит отметить, что юго-западная часть Шахристанской стены теперь будет функционировать как музей под открытым небом.



