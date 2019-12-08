Бишкек. 7 декабря. Kazakhstan Today - Двух бывших премьер-министров осудили в Кыргызстане по делу о модернизации ТЭЦ, передает Kazakhstan Today.

В Свердловском районном суде Бишкека 6 декабря состоялось последнее судебное заседание по модернизации городской ТЭЦ по уголовному делу в отношении С. Исакова, Ж. Сатыбалдиева, О. Лавровой, О. Артыкбаева, А. Калиева, С. Авазова, Ж. Назарова, Т. Бримкулова, пишет портал tazabek.kz

Приговором суда бывший премьер-министр страны Сапар Исаков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 43, частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы 6-й категории сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 42, частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики (в редакции 2017 года), пунктом 2 части 3 статьи 183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции 1997 года). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Еще один бывший премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 320 УК Кыргызской Республик (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы 4-й категории сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Бывший глава ОАО "Электрические станции" Салайдин Авазов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 42, частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы 6-й категории сроком на 11 лет и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

Бывший коммерческий директор "Электрических станций" Жолдошбек Назаров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 233 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы 1-й категории сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев. Его предварительное заключение засчитано в срок отбытия наказания из расчета один день заключения равен трем дням содержания в колонии-поселении, он освобожден в зале суда.

Бывший глава группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 233 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы 1-й категории сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев. Его предварительное заключение засчитано в срок отбытия наказания, он также освобожден в зале суда.

Экс-министры Осмонбек Артыкбаев и Ольга Лаврова приговорены к штрафу в 5 млн сомов и 3 млн сомов, соответственно.

Кроме этого, суд постановил взыскать с осужденных в пользу ОАО "Электрические станции" и Министерства финансов Кыргызской Республики ущерб в размере 5 млрд 439 млн 527 тыс. 482 сома, в том числе путем обращения взыскания на имущество и денежные средства.

По данным пресс-службы Бишкекского горсуда, по этому уголовному делу осужденным инкриминировалось совершение деяний в виде коррупции и злоупотребления должностным положением, повлёкшим причинение ущерба государственному бюджету на сумму 5 439 527 482 сома, который до настоящего времени не возмещён.

Как напомнил портал, на ТЭЦ Бишкека 26 января 2018 года была снижена нагрузка с 340 МВт до 154 МВт из-за временного отказа оборудования подачи подпиточной воды для старых котлоагрегатов. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщали в ОАО "Электрические станции".

30 января сообщали, что введен в работу новый блок ТЭЦ Бишкека, тепло пошло в систему. Была создана депутатская рабочая группа, по итогам работы которой 14 мая 2018 года жогорку кенеш опубликовал постановление №2408-VI "Об итогах работы временной комиссии жогорку кенеша Кыргызской Республики по изучению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ 26 января 2018 года и расследованию рационального использования кредита в размере $386 млн, полученного для реабилитации Бишкекской ТЭЦ в 2014 году".

Позже стало известно, что по уголовному делу по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека 13 апреля 2018 года Генпрокуратурой по факту предоставления преимуществ компании ТВЕА при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека" стоимостью $386 млн в отношении отдельных должностных лиц министерств энергетики и промышленности, финансов, юстиции, ОАО "Электрические станции" и других возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (Коррупция) УК КР.

В ходе следствия проведена комплексно-комиссионная судебно-строительная и техническая экспертиза, заключением которой установлено, что государству причинен ущерб в сумме 5 млрд 439 млн 527 тыс. 482 сома ($111 млн 252 тыс. 797), сообщали в Генпрокуратуре.

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