Эксперт из США назвал цель атаки ХАМАС на Израиль

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Иерусалим. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков палестинской организации ХАМАС, и перешли в наступление на сектор Газа, заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.





Мы контролируем населенные пункты", - цитирует Хагари ТАСС .





При этом он допустил, что отдельные боевики все еще могут находиться на израильской территории.





Одновременно представитель армии сообщил, что после восстановления контроля над территорией страны израильские военные переходят к наступательной фазе операции против ХАМАС в секторе Газа.





Мы перешли в наступление. Армия обороны Израиля ликвидировала сотни террористов в районах, прилегающих к Газе", - отметил он.





При этом Хагари подчеркнул, что речь идет о "крупнейшей террористической акции в истории Государства Израиль" и ответом на нее должно стать полное уничтожение ХАМАС.





Глава Минобороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную осаду сектора Газа, информирует Lenta.ru





Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто", - заявил Галант после оценки, проведенной Южным командованием ЦАХАЛ в Беэр-Шеве.





Напомним, Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной в минувшую субботу. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет.





Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения. Также найдены не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля на юге Израиля.





Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.



