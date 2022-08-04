Глава МИД Китая сделал заявление по поводу нарушения США суверенитета КНР

ПЕКИН. 3 АВГУСТА - Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что игнорируя заявления Китая, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси нагло продолжила свой визит на китайский Тайвань, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Этим шагом США серьезно нарушают принцип одного Китая, злонамеренно посягают на суверенитет Китая и откровенно участвуют в политических провокациях, что вызвало сильное возмущение среди китайского народа и широкую оппозицию со стороны международного сообщества", - сказал Ван И.

По его словам, это еще раз доказывает, что некоторые американские политики стали "нарушителями спокойствия" в китайско-американских отношениях и что Соединенные Штаты стали "крупнейшим разрушителем" мира по обе стороны Тайваньского пролива и региональной стабильности.

США не следует и мечтать о том, чтобы воспрепятствовать воссоединению Китая. Тайвань - это часть Китая. Полное воссоединение Китая - это тенденция времени и историческая неизбежность. Мы не оставим места силам "независимости Тайваня" и внешнему вмешательству", - отметил Ван И.

В МИД КНР подчеркнули, что как бы Соединенные Штаты ни поддерживали и ни потворствовали силам "независимости Тайваня", все это будет напрасно. США лишь оставят в анналах истории еще более уродливые свидетельства грубого вмешательства во внутренние дела других стран. Тайваньский вопрос возник, когда страна была слабой и находилась в хаосе, и, несомненно, закончится национальным возрождением.

Соединенным Штатам не следует и мечтать о том, чтобы подорвать развитие и возрождение Китая. Китай нашел правильный путь развития в соответствии со своими собственными национальными условиями, и под руководством Коммунистической партии Китая (КПК) 1,4 миллиарда китайцев идут по пути модернизации в китайском стиле, отметили во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Мы ставим развитие нашей страны и нации в основу наших собственных сил и готовы мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами. Но мы никогда не позволим какой-либо стране подорвать стабильность и развитие Китая", -- заявил Ван И, добавив, что провокации, связанные с тайваньским вопросом, в попытке задержать развитие Китая и подорвать мирный подъем Китая будут совершенно бесполезными и, несомненно, приведут к полному провалу.

По его словам, Соединенным Штатам не следует мечтать о геополитических играх и манипуляциях. Стремление к миру, стабильности, развитию и взаимовыгодному сотрудничеству является общим стремлением стран региона.

В МИД Китая считают, что включение США тайваньского вопроса в региональную стратегию, которое нагнетает напряженность и разжигает конфронтацию, противоречит тенденции регионального развития и идет вразрез с ожиданиями людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Это очень опасно и глупо.

Принцип одного Китая стал основной нормой, регулирующей международные отношения, и неотъемлемой частью международного порядка после Второй мировой войны, сказал китайский дипломат.

Что должны сделать Соединенные Штаты, так это немедленно прекратить нарушать цели и принципы Устава ООН и прекратить разыгрывать "тайваньскую карту" для дестабилизации АТР", - отметил он.

Соединенным Штатам не следует мечтать о том, чтобы по своему желанию искажать факты. Американская сторона утверждала, что Китай нагнетает ситуацию, но факты таковы, что Соединенные Штаты первыми спровоцировали Китай по тайваньскому вопросу и грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Китая, добавили в МИД.

Американская сторона утверждала, что существует прецедент визита на Тайвань спикера палаты представителей США. Однако правда заключается в том, что прошлые ошибки не могут быть использованы в качестве оправдания для их повторения сегодня.

Американская сторона заявила, что не может сдерживать Конгресс из-за разделения властей. Но основная норма международного права заключается в том, что Соединенные Штаты должны выполнять свои международные обязательства, а ключевые политики не должны вести себя неподобающе", - отметили в внешнеполитическом ведомстве.

США также утверждали, что стремление Китая к воссоединению представляет собой "угрозу" Тайваню, но логика заключается в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая. То, что Китай поддерживает свою территориальную целостность и выступает против сецессии, - законно и обоснованно.

Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является ключевой стабилизирующей силой для мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, а три совместных китайско-американских коммюнике являются настоящими "ограждениями" для мирного сосуществования КНР и США", - заявил Ван И.

Цепляться за Соединенные Штаты в стремлении к "независимости" - это тупик, а попытки использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая обречены на провал, добавил он.

Перед лицом великого дела национального объединения китайский народ полон мужества, чтобы не поддаваться заблуждениям и не бояться сил зла, не поддаваться запугиванию или подавлению, а также полон решимости, чтобы объединиться как единое целое и решительно защищать государственный суверенитет и национальное достоинство", - заключил Ван И.

Ранее информационное агентство Синьхуа опубликовало следующее уведомление: с 12:00 (по пекинскому времени) 4 августа по 12:00 (по пекинскому времени) 7 августа 2022 года Народно-освободительная армия Китая будет проводить важные военные учения и учебные мероприятия, включая учения с боевой стрельбой, в районах морской акватории и воздушного пространства со следующими координатами:

25-15.26N 120-29.20E, 24-50.30N 120-05.45E, 25-04.32N 119-51.22E, 25-28.12N 120-14.30E

26-07.00N 121-57.00E, 25-30.00N 121-57.00E, 25-30.00N 121-28.00E, 26-07.00N 121-28.00E

25-34.00N 122-50.00E, 25-03.00N 122-50.00E, 25-03.00N 122-11.00E, 25-34.00N 122-11.00E

22-56.00N 122-40.00E, 23-38.00N 122-51.00E, 23-38.00N 123-23.00E, 22-56.00N 123-09.00E

21-14.00N 121-33.00E, 21-33.00N 121-18.00E, 21-07.00N 120-43.00E, 20-48.00N 120-59.00E

22-43.00N 119-14.00E, 22-10.00N 119-06.00E, 21-33.00N 120-29.00E, 22-09.00N 120-32.00E

Из соображений безопасности судам и летательным аппаратам запрещено входить в вышеуказанные морские акватории и воздушное пространство.