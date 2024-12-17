Глава правящей партии Южной Кореи подал в отставку после объявления импичмента президенту

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Москва. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший президент Сирии Башар Асад выступил с первым заявлением после бегства из Сирии, сообщает канцелярия экс-президента.





Я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до раннего утра в воскресенье, 8 декабря 2024 года", - цитирует РБК сообщение канцелярии.





По словам Асада, он переехал в Латакию, "когда террористические силы проникли в Дамаск". В Латакию он поехал "для координации с нашими российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями".





Отмечается, что, когда Асад приехал на базу в Латакию, "стало ясно, что наши силы полностью отведены со всех боевых позиций и что последние позиции армии пали", а "обстановка продолжала ухудшаться". Экс-президент Сирии подчеркнул, что тогда Москва предложила организовать немедленную эвакуацию в Россию.





Это произошло на следующий день после падения Дамаска, после падения последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных институтов", - добавил он.





При этом бывший президент заявил, что во время этих событий "ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища".





Также Асад в своем заявлении подчеркнул, что во время наступления повстанцев "терроризм распространился по всей Сирии и в конечном счете достиг Дамаска вечером в субботу, 7-го". После этого возникли "вопросы о судьбе и местонахождении президента", которые появились "на фоне потока дезинформации и рассказов, далеких от истины". Заявление президента должно было быть опубликовано еще раньше, добавил он. Но "сложившиеся на тот момент обстоятельства, включая полное отключение связи по соображениям безопасности, привели к задержке публикации данного заявления".





Напомним, 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.





9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.



