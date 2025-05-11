10.05.2025, 12:32 21066
Казахстанские сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в Афганистане
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Кабул. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По информации Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 10 мая 10.07 по времени Астаны на территории Афганистана произошло землетрясение.
Эпицентр находился на территории Афганистана. Магнитуда mb=5.4. Энергетический класс K=12.2.
Напомним, 23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (14.49 по времени Астаны), за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Власти страны призвали жителей готовиться к еще одному землетрясению в ближайшее время. 26 апреля в Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла.
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09.05.2025, 12:00 39986
В Москве на Красной площади проходит парад Победы
Фото: wikipedia.org
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Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве на Красной площади проходит военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент агентства.
В параде, по данным ТАСС, принимают участие более 11 тысяч военнослужащих.
Как заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, свои парадные расчеты прислали Азербайджан, Вьетнам, Белоруссия, Египет, Казахстан, КНР, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, информирует РИА Новости.
После прохода парадных расчетов ожидается проезд военной техники. Колонну откроют легендарные танки Т-34. После них по главной площади страны проедут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, различные БМП и другая бронетехника. Кроме того, в составе колонны пройдут пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-К", самоходные гаубицы "Мста-С". Также будут продемонстрированы беспилотники "Герань" и "Ланцет".
Напомним, казахстанские десантники прибыли для участия в параде Победы в Москву.
Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил президент России Владимир Путин. После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба главы государства.
Дополнено 09.05.2025, 12.47
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, участвующих в параде на Красной площади, сообщает пресс-служба главы государства.
На параде Республику Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов. Позже глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
09.05.2025, 09:56 43171
Роберт Фрэнсис Прево стал первым папой римским из США
Касым-Жомарт Токаев от имени народа страны направил искренние поздравления папе римскому Льву XIV
Фото: кадр из видео
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Ватикан. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Роберт Фрэнсис Прево принял имя Лев XIV и стал первым папой римским из Соединенный Штатов Америки, передает корреспондент агентства.
Я возвещаю вам великую радость: у нас есть Папа! (...) Преосвященнейший и достопочтеннейший господин Роберт Фрэнсис, кардинал Священной Римской Церкви Превост, который принял себе имя Лев XIV", - цитирует РБК кардинала-протодиакона Доминика Мамберти со ссылкой на The New York Times.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа страны направил искренние поздравления папе римскому Льву XIV по случаю его избрания на Апостольский Престол, сообщает Акорда.
Уверен, с Вашим восшествием на папский престол Католическая церковь продолжит играть важнейшую роль в деле сохранения мира, стабильности и благополучия в условиях сложной международной обстановки", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что многоконфессиональный Казахстан, дважды принимавший визиты папы римского, неизменно поддерживает совместные усилия по укреплению дружбы, взаимного доверия и солидарности между народами и религиями.
Напомним, 21 апреля ушел из жизни папа римский Франциск.
07.05.2025, 14:40 83131
Предстоящий визит Си Цзиньпина углубит китайско-российские связи и укрепит мир во всем мире
Фото: russian.people.com.cn
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Пекин. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом и примет в Москве участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, сообщает "Синьхуа".
Ожидается, что предстоящий визит Си придаст новый импульс всеобъемлющему стратегическому партнерству и координации Китая и России для новой эпохи. Более того, он продемонстрирует приверженность двух крупных стран работе с остальным миром для сохранения результатов победы во Второй мировой войне, поддержания международной справедливости и правосудия, а также поддержания мира и стабильности во всем мире.
История и реальность показывают, что Китай и Россия - добрые соседи и настоящие друзья, которые разделяют и радости, и горести, поддерживают друг друга и добиваются общего развития, сказал Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Путиным в феврале.
Предстоящий визит станет 11-й поездкой Си в Россию с тех пор, как он стал председателем КНР. Главы двух государств встречались более 40 раз по разным поводам за эти годы. Их тесное общение обеспечивает стратегическое руководство, благодаря которому китайско-российские отношения переросли в устойчивое и стабильное партнерство, характеризующееся углублением политического доверия, более тесной стратегической согласованностью и устойчивым практическим сотрудничеством.
В 2024 году объем двусторонней торговли вырос до 244,8 млрд долларов, что сделало Китай крупнейшим торговым партнером России на протяжении 15 лет подряд. В декабре 2024 года был полностью завершен газопровод Китай-Россия по восточному маршруту. Сотрудничество в таких развивающихся секторах, как цифровая экономика, электронная коммерция, биомедицина, научные и технологические инновации, а также зеленая энергетика, продолжает расширяться.
Многолетняя дружба двух стран становится все более популярной среди двух народов. Соглашение о взаимном безвизовом режиме для групповых туров способствовало более активным двусторонним поездкам. Сотни культурных мероприятий были проведены последовательно в рамках Года культуры Китая и России.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывший посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что стратегическое руководство глав двух государств является ключевым фактором обеспечения устойчивого и долгосрочного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху.
Ожидается, что лидеры двух стран проведут обстоятельные и глубокие обсуждения как двустороннего сотрудничества, так и многосторонних вопросов, и российская сторона возлагает на это большие надежды, добавил он.
Историческая справка: 80 лет назад победа во Второй мировой войне ознаменовала поворотный момент в истории человечества, открыв новую главу в построении лучшего международного порядка и достижении прочного мира.
Сегодня мир претерпел кардинальные изменения. Технологии связали отдаленные уголки земного шара, а глобализация сблизила народы, как никогда прежде. Однако наряду с этими достижениями возникли новые и сложные проблемы. Глобальная неопределенность растет, отмеченная политикой силы, односторонним подходом и разделением в постоянно меняющихся формах.
Пока мир размышляет над уроками истории, человечество должно столкнуться с некоторыми неотложными вопросами: как мы можем защитить с трудом завоеванный мир? Как мы можем коллективно решать насущные глобальные проблемы? И самое главное, как мы можем создать общее будущее для всех?
Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин на общих дебатах 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2015 году, история - это зеркало, и только извлекая уроки из истории, мир может избежать повторения прошлых бедствий.
Мы должны относиться к истории с благоговением и человеческой совестью. Прошлое нельзя изменить, но можно сформировать будущее. Помнить историю - это не значит увековечивать ненависть. Скорее, это значит, что человечество не должно забывать ее уроки. Помнить историю - это не значит быть одержимым прошлым. Скорее, делая это, мы стремимся создать лучшее будущее и передать факел мира из поколения в поколение", - сказал тогда Си.
Ночью 8 мая 1945 года Германия подписала акт о капитуляции в Карлсхорсте, Берлин, ознаменовав окончание Второй мировой войны в Европе. Тем временем в Азии последняя крупная кампания Китая против Японии - битва за Западную Хунань - достигла решающей фазы.
Капитуляция Японии на борту USS Missouri в Токийском заливе 2 сентября 1945 года завершила Вторую мировую войну, самый смертоносный конфликт человечества. В войну было втянуто более 80 стран и регионов, в которой участвовало около 2 миллиардов человек, общие потери составили более 100 миллионов, а экономические потери превысили 4 триллиона долларов США. Против фашистской агрессии более 50 стран, включая Китай и Советский Союз, образовали единый фронт.
Мир никогда не забудет, что, будучи главным театром на Востоке Мировой антифашистской войны, Китай принес национальную жертву в виде более 35 миллионов жертв в своей борьбе с большинством войск японского милитаризма. За 14 лет ожесточенных антифашистских боев Китай вступил в бой и связал более двух третей японской армии, нанеся 70 процентов военных потерь Японии во время войны. Эти усилия внесли значительный вклад в победу Мировой антифашистской войны.
Люди из разных стран поддерживали Китай в общей борьбе. Китай всегда будет помнить о полученной им международной поддержке. Например, американские "Летающие тигры" открыли маршрут "Хамп" для транспортировки экстренных грузов; иностранные врачи, такие как Норман Бетюн из Канады и Дварканат Котнис из Индии, рисковали своими жизнями, чтобы спасти других; немецкий бизнесмен Йон Рабе помогал защищать мирных жителей во время Нанкинской резни в 1937 году.
Столь же значимыми были жертвы и вклад Советского Союза на европейском театре Второй мировой войны. От битвы под Москвой до Сталинградской битвы и Курской битвы советский народ перенес огромные лишения и сыграл решающую роль в разгроме нацистских войск.
Во время войны Китай и Советский Союз поддерживали друг друга. Советские добровольцы ВВС сражались вместе с китайскими солдатами, в ходе которых более 200 из них погибли в Китае. Многие китайцы, включая Мао Аньина, старшего сына покойного китайского лидера Мао Цзэдуна, участвовали в борьбе с нацистскими войсками в самые тяжелые времена Великой Отечественной войны Советского Союза. Эта общая жертва создала глубокую связь между двумя сторонами.
Победа в Второй мировой войне разрушила попытки фашистов и милитаристов господствовать в мире, положила конец колониальному разделению мира империалистическими державами и заложила основу нового видения глобального мира и сотрудничества.
В этом году также отмечается 80-я годовщина основания Организации Объединенных Наций. Первые слова Устава ООН: "Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, которая дважды в нашей жизни принесла человечеству невыразимое горе" - являются мощным свидетельством тяжело доставшихся уроков двух катастрофических мировых войн.
Эти слова не просто историческое размышление, они передают горячее стремление человечества к прочному миру.
Возникшая из пепла Второй мировой войны, Организация Объединенных Наций олицетворяет стремление человечества отойти от мира, управляемого законом джунглей, и мирового порядка, основанного на иерархиях, доминируемых Западом.
От Вестфальской и Венской систем до Версальско-Вашингтонской системы старый порядок делил мир на господствующие державы и нации, которые они колонизировали и угнетали.
В историческом сдвиге Устав ООН закрепляет принцип суверенного равенства, впервые в международном праве утверждая, что все нации, независимо от размера, силы или богатства, равны. Это стало краеугольным камнем послевоенного международного порядка.
Закрепленные в уставе ООН, такие принципы, как суверенное равенство, невмешательство во внутренние дела других, мирное урегулирование споров и запрет на применение или угрозу применения силы, превратились в основополагающие нормы международных отношений. Создание системы ООН не просто создало институциональные платформы для сотрудничества, но и преобразовало саму архитектуру глобального управления.
Под руководством духа устава ООН национально-освободительные движения охватили весь мир. Многие страны Азии, Африки и Латинской Америки сбросили оковы колониализма и обрели национальную независимость и суверенитет.
Таким образом, международное право начало по-настоящему защищать права и интересы развивающихся стран. Более открытое и инклюзивное международное сообщество заменило западно-центричную парадигму эксклюзивного "клуба цивилизованных наций", что стало солидным и далеко идущим шагом к прочному миру для человечества.
Китай активно участвовал в создании Организации Объединенных Наций и формировании послевоенного международного порядка. 26 июня 1945 года Китай был первой страной, подписавшей Устав ООН. До этого китайская делегация решительно защищала интересы малых и средних стран и настаивала на том, чтобы "независимость" была закреплена в Уставе ООН как цель Международной системы опеки, несмотря на давление со стороны Запада. Такие усилия продемонстрировали непоколебимую приверженность Китая защите международной справедливости и правосудия.
Послевоенный международный порядок закрепил победу в Мировой антифашистской войне, установил основополагающие нормы современных международных отношений, ограничил военный экспансионизм и содействовал глобальному миру и развитию.
За время своего существования 80 лет назад Организация Объединенных Наций превратилась в самую универсальную, представительную и авторитетную межправительственную организацию в мире, воплощающую в жизнь общие стремления человечества к лучшему будущему.
За последние 80 лет отсутствие войн глобального масштаба позволило миру наслаждаться устойчивым миром. Развивающиеся экономики, включая Китай, коллективно поднялись, в то время как экономическая глобализация углубилась, превратив мир во взаимосвязанную "глобальную деревню" посредством расширения трансграничных обменов и сотрудничества.
В то же время новая волна технологических и промышленных преобразований перестраивает экономику, общество и международные отношения. Преимущества этой в основном мирной эпохи создали уровень глобального благосостояния, беспрецедентный в истории человечества.
Однако под поверхностью мира текут некоторые бурные подводные течения. Односторонность и протекционизм на подъеме, некоторые политики на Западе одержимы разделением мира по идеологическим линиям, формированием эксклюзивных блоков и подпиткой менталитета "новой холодной войны".
Более того, Соединенные Штаты открыто игнорируют международные нормы, прибегают к экономическому принуждению, вводят карательные пошлины и ставят внутреннее законодательство выше международного права.
Такое гегемонистское поведение подрывает международную систему, основанную на ООН, бросает вызов международному порядку, основанному на международном праве, и угрожает самим основам глобального мира и развития.
Как предупредил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: "Куда бы мы ни посмотрели, мир подвергается нападкам".
Мир снова оказался на перепутье. Должен ли мир поддерживать многосторонность и искать общую почву или позволить односторонности бесконтрольно разрастаться? Должен ли мир поддерживать более демократические международные отношения или признать, что политика силы правит всем? Должен ли мир следовать международному праву и основным дипломатическим нормам или вернуться в мир, где сильные доминируют над слабыми?
История преподносит самые ясные уроки. Во-первых, мир нужно защищать. Террор нацистской тирании и зверства Нанкинской резни показали, что война разрушает цивилизацию, а мир позволяет ей расти.
Во-вторых, единство необходимо для выживания человеческой цивилизации. Когда фашизм и милитаризм разрывали мир на части, подписание Декларации ООН 26 странами в 1942 году показало, что идеологические разногласия можно преодолеть, а общие человеческие ценности могут объединять нации.
В-третьих, ход истории невозможно повернуть вспять или противостоять ему. Падение колониализма, конец Холодной войны и подъем развивающихся стран показывают, что логика "сильный делает правым" не длится долго. Многополярный мир - это путь вперед.
В-четвертых, правила не являются инструментами для злоупотреблений со стороны сильных мира сего. Напротив, они являются основой справедливости и правосудия. Принципы Устава ООН, включая суверенное равенство и запреты на агрессию, напоминают человечеству, что без правил мир рискует скатиться в хаос.
Будучи победителем во Второй мировой войне, а также основателем и защитником послевоенного порядка, Китай неизменно стоял на правильной стороне истории, на стороне цивилизации и человеческого прогресса.
От продвижения высококачественного сотрудничества "Одного пояса и одного пути" до запуска Глобальной инициативы развития, Глобальной инициативы безопасности и Глобальной инициативы цивилизации, от продвижения сообщества с общим будущим для человечества до предложения идей и решений для глобальных и региональных проблем, Китай поддерживает истинную многосторонность посредством конкретных действий. Он работает над тем, чтобы сделать глобальное управление более справедливым и сбалансированным, одновременно способствуя стабильности и позитивному импульсу для мира и развития во всем мире.
Большинство стран мира признало Китай ключевой силой в обеспечении мира и стабильности во всем мире. Как отметил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер, инициативы, предложенные Китаем в области мира и безопасности, глобального развития и культурного сотрудничества, тесно связаны с основной миссией ООН по поддержанию мира, гуманитарным усилиям и глобальной безопасности.
Концепция "сообщества с общим будущим для человечества" - еще одна ключевая идея, которая подчеркивает глобальную солидарность и "мир, объединяющийся, а не разъединяющийся", сказал Флетчер агентству Синьхуа, добавив, что такая концепция создала "партнерства, которые нам действительно нужны, если мы хотим справиться с предстоящими вызовами, включая изменение климата".
Как партнеры, сражавшиеся бок о бок во Второй мировой войне, Китай и Россия продолжают сегодня работать вместе, чтобы поддерживать глобальную стратегическую стабильность. Они тесно координируют свои действия в рамках многосторонних структур, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, совместно выступая против гегемонизма и политики силы и продвигая более многополярный мир и экономическую глобализацию посредством истинной многосторонности.
Между тем, развивающиеся рынки и развивающиеся страны поднимаются как коллективная сила. Пробужденный Глобальный Юг набирает силу, уверенность и больший голос в глобальном управлении. Силы мира и развития никогда не были столь сильными.
Французский писатель Виктор Гюго однажды заметил: "Воспоминания - наша сила. Когда ночь пытается вернуться, мы должны осветить великие даты, как мы зажигаем факелы". Значение празднования 80-й годовщины победы в Мировой антифашистской войне заключается в освещении предстоящего пути и подтверждении непоколебимой приверженности человечества прочному миру.
На этом новом перекрестке истории человечеству нужен не барабанный бой новой холодной войны, а призыв к сотрудничеству; не претензии на превосходство цивилизации, а дух совместного процветания; не возврат к закону джунглей, а возобновленная приверженность общему будущему.
Только следуя по этому пути, мир сможет предотвратить повторение трагедий истории и превратить видение прочного мира и устойчивого развития в реальность.
07.05.2025, 11:33 85306
Индия начала военную операцию на территории Пакистана
Представитель Генсека ООН заявил, что Гутерриш крайне обеспокоен военной операцией Индии
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Дели. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь на 7 мая армия Индии объявила о проведении операции "Синдур", нацеленной "против террористической инфраструктуры в Пакистане". В Министерстве обороны Индии заявили, что из Пакистана "планировались и направлялись террористические атаки на Индию", сообщает РБК.
Минобороны Индии заявило, что в общей сложности ракетные удары были нанесены по девяти объектам на территории Пакистана. В Нью-Дели особо подчеркнули, что целями не были объекты пакистанской армии:
Никакие пакистанские военные объекты не подвергались нападениям. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов".
Агентство Ani сообщило, что целью ударов были руководители террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба". По данным агентства, все удары были нанесены с территории Индии с применением высокоточного оружия. Информацию, что удары были нанесены с территории Индии, подтвердил МИД Пакистана, в его заявлении Нью-Дели обвиняется в нарушении суверенитета Пакистана.
Двое мирных жителей погибли в городе Котли в Пакистане в результате ракетного удара со стороны Индии, сообщил гендиректор ISPR (подразделение Вооруженных сил Пакистана по связям со СМИ и общественностью) Ахмед Шариф Чаудри. В городе Восточный Ахмадпур пострадали по меньшей мере 12 человек. Чаудри утверждает, что Индия нанесла удары по двум мечетям. Позднее в Минобороны Пакистана сообщили о гибели 8 мирных жителей.
Власти Пакистана заявили, что армией страны сбиты пять индийских истребителей, среди них два Rafale.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал нападение Индии актом войны.
Пакистан имеет полное право отреагировать решительно на этот акт войны, навязанный Индией, и решительный ответ уже дан", - написал он в X.
Пакистан также закрыл свое воздушное пространство на 48 часов и нанес ответный удар по приграничным территориям Индии в Кашмире. ВС страны сообщили, что поразили штаб бригады индийской армии. Армия Пакистана ответным ударом уничтожила место дислокации бригады индийских Вооруженных сил, заявил источник телеканала Samaa. По его словам, удары были нанесены по многочисленным целям "на позициях врага". Власти Индии сообщили о двух раненых женщинах в результате атаки Пакистана.
В провинции Пенджаб объявлено чрезвычайное положение. Воздушное пространство Пакистана закрыто на 48 часов.
Президент США Дональд Трамп назвал "позором" переход конфликта между Индией и Пакистаном в горячую фазу и выразил надежду на его скорейшее урегулирование.
Представитель Генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерриш крайне обеспокоен военной операцией Индии. Он призвал обе страны к максимальной военной сдержанности.
06.05.2025, 20:55 91326
Фридрих Мерц избран канцлером Германии
Бундестаг со второй попытки избрал Фридриха Мерца
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Берлин. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бундестаг большинством голосов со второй попытки избрал лидера христианских демократов Фридриха Мерца канцлером Германии. За него проголосовали 325 депутатов при необходимом для победы абсолютном большинстве в 316 голосов; против его назначения выступили 289 парламентариев, сообщает РБК.
Теперь Мерц и члены его кабинета должны получить грамоту о назначении от федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. После этого транзит власти, начавшийся после победы на досрочных выборах консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), будет окончательно завершен.
Первый раунд голосования 6 мая политик провалил - ему не хватило шести голосов. Таким образом, впервые в истории ФРГ основной кандидат на пост главы правительства не смог с первой попытки заручиться поддержкой парламента после успешных коалиционных переговоров. Второе голосование решили провести в тот же день по согласованию с фракциями "зеленых" и левых. При этом, согласно основному закону ФРГ, бундестаг мог выдвинуть и другого кандидата и избрать его канцлером в течение 14 дней.
03.05.2025, 15:50 121151
Киевский режим не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада Победы в Москве - Зеленский
Также Зеленский отказался от перемирия в честь празднования Дня Победы
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, заявил Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая, - мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность", - цитирует издание слова украинского лидера.
Отмечается, что это не первое резонансное высказывание Зеленского на эту тему. Он уже говорил о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы.
Кроме того, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы. Киев настаивает на 30-дневном прекращении огня, сообщает РБК.
02.05.2025, 17:20 129126
В Таиланде заявили о первом случае гибели от сибирской язвы
Умер 53-летний мужчина
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Бангкок. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Таиланде заявили о первом случае гибели от сибирской язвы в провинции Мукдахан на северо-востоке страны, передает корреспондент агентства.
Умер 53-летний мужчина, вероятно, он заразился, съев говядину во время религиозного праздника", - информирует РИА Новости со ссылкой на газету Nation.
Уточняется, что у него была рана на правой руке и опухшие лимфатические узлы в правой подмышечной впадине.
В истории болезни указано, что он (...) ел сырую говядину. Предварительный диагноз указал на септический шок, а результаты лабораторных исследований департамента медицинских наук подтвердили наличие Bacillus anthracis, бактерии, вызывающей сибирскую язву", - говорится в сообщении.
Между тем подтвердился еще один случай заражения сибирской язвы в провинции Мукдахан.
Новый случай доводит общее число подтвержденных случаев сибирской язвы в районе до двух. Один из случаев закончился смертью. Положительный результат был подтвержден методом ОТ-ПЦР. Результаты тестов оставшихся двух предполагаемых пациентов, как ожидается, будут опубликованы завтра", - сообщается в публикации.
Кроме того, отмечается, что 638 человек ожидают подтверждение диагноза. Среди них 36 участвовали в забое животного, 472 употребляли сырое мясо, 130 имели бытовые контакты.
28.04.2025, 20:13 156976
Испания, Португалия, Франция и Бельгия остались без электричества
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Париж. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Испании и Португалии произошли масштабные отключения света. Перебои с электроснабжением затронули также Францию и Бельгию, сообщает РБК.
Согласно графику, который опубликовала El Pais, массовые перебои в электроснабжении начались в 12.20 по местному времени (15.20 по времени Астаны). По неизвестной причине объем потребления электричества в Испании упал с 27 075 до 12 321 МВт. Госкомпания Red Elеctrica объявила, что ввела в действие экстренный план восстановительных работ и объединяет усилия с другими энергокомпаниями.
Испанское правительство проводит экстренное заседание после произошедшего в стране масштабного сбоя в работе электросетей, передает Euronews.
Перебои с электричеством парализовали работу аэропорта Лиссабона, который обслуживает тысячи пассажиров. Португальское правительство также не дало никаких официальных объяснений относительно сбоя в электросети страны.
О проблемах с электроснабжением сообщили также жители Андорры и части Франции, передает Euronews. Отключения, по данным телеканала, фиксируются и в Бельгии.
Канарские и Балеарские острова проблемы с электричеством не затронули. Как поясняет El Pais, Канары снабжаются электричеством за счет шести систем, которые изолированы от материковой Испании и друг от друга. При этом электроснабжение Балеарских островов зависит от двух систем, соединенных друг с другом, а также с полуостровом подводным кабелем.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?