Китай запретил въезд в страну из Канады

Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - Китай временно запретил въезд в страну всем иностранцам из Канады, передает Kazakhstan Today.

Китайское консульство в Торонто уточнило, что запрет касается и иностранцев, имеющих вид на жительство в Китае либо разрешение на работу. Въехать не смогут направляющиеся в КНР по личным делам и для воссоединения с семьей. Запрет не касается лиц, имеющих дипломатические и служебные визы.

Это стало ответным шагом Китая на введенные Канадой ограничений на въезд, связанных с опасениями распространения COVID-19, пишет "Интерфакс".

Все пассажиры авиакомпаний, прибывающие в Канаду, должны будут пройти тест на COVID-19 в аэропорту и за свой счет ждать в отеле до трех дней результатов теста, заявил накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В ближайшие недели канадцы, отдыхающие в США, при возращении из Соединенных Штатов сухопутным путем должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, прежде чем им разрешат въезд.

30 января Канада сообщила о 4255 новых случаях заболевания. С начала пандемии выявлено 778,7 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 19,9 тыс. человек.

Накануне сообщалось, что Алматы примет чемпионат мира по фристайлу . 29 января город находился в "красной" зоне по уровню риска заражения коронавирусом, 30 января - в "желтой". Утром 31 января Алматы переместили в "зеленую", самую безопасную зону. Заместитель главного санитарного врача города Асель Токанова напомнила о том, что вычисления производят ежедневно, после получения обновленной информации о новых случаях COVID-19, по специальной формуле.

29 января в Алматы зарегистрировали 138 новых случаев, 30 и 31 января - по 90.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства