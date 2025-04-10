09.04.2025, 11:40 12626
КТК возобновил отгрузку нефти с ранее остановленного причального устройства
Фото: КТК
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Москва. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум возобновил отгрузку нефти с ранее остановленного причального устройства, сообщает пресс-служба консорциума.
Выносное причальное устройство ВПУ КТК-1 введено в эксплуатацию. Отгрузка нефти осуществляется через ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3. О возобновлении работы ВПУ КТК-2 будет сообщено дополнительно", - заявили в пресс-службе.
Ранее Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о временном выводе из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2.
В Минэнерго РК заверили, что отгрузка казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум осуществляется в штатном режиме.
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10.04.2025, 08:20 611
В Кыргызстане заявили о пресечении попытки госпереворота
Спровоцировать беспорядки и столкновения, утверждают в Комитете госбезопасности КР, должен был фейковый ролик
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Бишкек. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спецслужбы Кыргызстана пресекли попытку организации в стране массовых беспорядков, проинформировал Государственный комитет национальной безопасности республики (ГКНБ), сообщает РБК.
Основная цель этих беспорядков - дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота, утверждают в комитете.
ГКНБ установил и задержал всех участников группы, которая планировала переворот. По информации спецслужбы, подозреваемые хотели снять "фейковый провокационный" видеоролик, в котором избитая кыргызская девушка рассказывает, как над ней надругались иностранные граждане.
Этот ролик должен был воздействовать на "национальные патриотические чувства" и спровоцировать представителей "неорганизованной молодежи страны", пояснили в ГКНБ. После этого "специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием", устроили бы погромы "в местах работы и жительства иностранцев", как это было в мае 2024 года, когда в Бишкеке нападениям подверглись граждане из стран Юго-Восточной Азии. Провокации и беспорядки планировали и в отношении граждан Кыргызстана и представителей правоохранительных органов.
Как отметили в комитете, один из идейных вдохновителей группы находится в бегах, предположительно он скрывается в ОАЭ.
18 мая 2024 года в Бишкеке разъяренная толпа собралась из-за драки с участием иностранцев, которая произошла в одном из хостелов столицы несколькими днями ранее. Люди согласились разойтись после переговоров с милицией. Минздрав КР сообщил о 29 пострадавших в этом инциденте, 15 из них попали в больницу.
09.04.2025, 21:10 7636
Китай в ответ на действия Трампа поднял пошлины на товары из США
Скорректированные ставки будут увеличены с 34 до 84%
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Пекин. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом торговые ограничения поднял пошлины на товары из США на 50%, сообщает РБК со ссылкой на "Синьхуа".
Скорректированные ставки будут увеличены с 34 до 84% и вступят в силу 10 апреля 2025 года в 12:01 по пекинскому времени. <...> Китай призывает США немедленно исправить ошибочную практику, отменить все односторонние пошлины в отношении Китая и на основе взаимного уважения урегулировать разногласия через равноправный диалог", - сказано в сообщении.
Китай также объявил, что вводит экспортный контроль еще в отношении 12 американских компаний, и добавил еще шесть в свой список "ненадежных субъектов", в отношении которых действуют ограничения на ведение бизнеса в Китае или с китайскими компаниями.
КНР также обратилась во Всемирную торговую организацию. В заявлении, которое цитирует Reuters, сказано, что взаимные пошлины - это не лекарство от торгового дисбаланса.
Вместо этого они приведут к обратным результатам, нанеся ущерб самим США", - считает Пекин.
Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал ответные меры Китая "неудачным решением", сообщает Reuters.
Ранее Китай объявил, что введет с 10 апреля дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из США в ответ на пошлины, о которых объявил президент Дональд Трамп.
08.04.2025, 17:15 19181
Китай готов бороться до конца, если США будут настроены на тарифную войну - МИД КНР
По словам Линь Цзяня, злоупотребление США пошлинами серьезно ущемляет законные права и интересы других стран
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Пекин. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь в ходе пресс-конференции заявил, что КНР будет бороться до конца, если Соединенные Штаты Америки намерены развязать тарифную или торговую войну, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. Если США проигнорируют интересы двух стран и международного сообщества и будут настроены на тарифную и торговую войну, Китай, несомненно, будет бороться до конца", - сообщил Линь Цзянь.
По его словам, злоупотребление США пошлинами серьезно ущемляет законные права и интересы других стран, грубо нарушает правила Всемирной торговой организации, наносит серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и серьезно влияет на стабильность мирового экономического порядка.
Это типичное проявление унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга и встретило широкое возражение со стороны международного сообщества", - заявил Линь Цзянь, отметив, что Китай резко осуждает это и решительно выступает против.
Подчеркнув, что в торговых и тарифных войнах не бывает победителей, а протекционизм только ведет в тупик, Линь Цзянь отметил, что китайский народ не создает проблем, но и не боится их.
Напомним, в список стран, в отношении которых США планируют ввод торговых пошлин, также вошел и Казахстан. В Минторговли РК сообщили, что пошлины затронут лишь 4,8% казахстанского экспорта в США. Кроме того, правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана.
Между тем Пекин заявил об ответных пошлинах на импорт из США.
04.04.2025, 16:36 61546
Пекин заявил об ответных пошлинах на импорт из США
Пошлины будут введены с 10 апреля в размере 34%
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Пекин. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай объявил, что введет с 10 апреля дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из США в ответ на пошлины, о которых объявил президент Дональд Трамп, говорится в сообщении комиссии по тарифам Госсовета КНР.
В ведомстве подчеркнули, что действия США "не соответствуют правилам международной торговли, наносят серьезный ущерб правам и интересам Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания", сообщает РБК.
Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты немедленно отменить односторонние тарифные меры и урегулировать торговые разногласия путем консультаций на равноправной, уважительной и взаимовыгодной основе", - говорится в сообщении.
Китай также подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за американских пошлин.
2 апреля Трамп объявил о введении с 5 апреля торговых пошлин до 50% в отношении 185 стран. Он объяснил это решение необходимостью восстановления экономики США, которые в течение последних лет "подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями близкими и далекими, как друзьями, так и врагами".
Для Китая тариф составил 34%, однако с учетом предыдущих мер этот показатель достигнет 54%, уточнила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По данным Bloomberg, после заявления Трампа состояние 500 богатейших людей планеты сократилось на $208 млрд. В частности, основатель китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. Чжан Цунъюань потерял $1,2 млрд. Наибольшие тарифы - 50% - коснулись Лесото и заморских территорий Франции Сен-Пьер и Микелон.
Напомним, в список стран, в отношении которых США планируют ввод торговых пошлин, также вошел и Казахстан. В Минторговли РК сообщили, что пошлины затронут лишь 4,8% казахстанского экспорта в США. Кроме того, правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана
03.04.2025, 17:10 72576
Венгрия выйдет из Международного уголовного суда
Фото: english.news.cn
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Будапешт. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Венгрия выйдет из Международного уголовного суда, сообщил представитель правительства Золтан Ковач на своей странице в Сети.
Процесс выхода начнется в четверг в соответствии с конституционными и международно-правовыми обязательствами Венгрии", - цитирует РБК представителя правительства.
Ранее в Будапешт прибыл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС. The Times of Israel написала, что это первая поездка Нетаньяху после выдачи ордера.
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта 21 ноября 2024 года. По мнению судей, оба "намеренно и сознательно" без военной необходимости лишили мирное население сектора Газа доступа к предметам первой необходимости, что привело к гибели жителей. Нетаньяху претензии МУС отверг.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение МУС "возмутительно наглым и циничным", а также охарактеризовал его как попытку вмешаться в конфликт в секторе Газа, "выдавая это за юридическое решение, но на самом деле преследуя политические цели". Он также пообещал пригласить Нетаньяху с визитом в Венгрию вопреки ордеру МУС.
Венгрия подписала Римский статут, основополагающий документ МУС, в 1999 году и ратифицировала его в 2001 году. В марте 2023 года в Будапеште напомнили о праве не исполнять решения МУС на фоне выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина. В канцелярии премьер-министра страны тогда пояснили, что Будапешт официально не признал ту часть Римского статута, которая сделала бы возможным подобный арест, поскольку это нарушило бы Конституцию страны.
02.04.2025, 19:42 85431
Песков прокомментировал остановку работы причалов КТК в Новороссийске
Остановка связана с ущербом из-за ударов дронов ВСУ
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Москва. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приостановка нефтеналивных причалов в Новороссийске связана с ущербом из-за ударов дронов ВСУ по инфраструктуре, сообщает РИА Новости.
Утром 2 апреля Ространснадзор сообщил, что остановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта.
Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению", - сказал Песков.
Он добавил, что это не могло не сказаться на работоспособности всей системы.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в конце марта временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, которые выявил Ространснадзор.
1 апреля в Минэнерго РК сообщили, что отгрузка казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум осуществляется в штатном режиме.
02.04.2025, 18:29 86431
Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии
Актер обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек
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Вашингтон. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Известный актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии, сообщил адвокат одной из жертв Адриан Кукулис.
Уголовное дело, которое ведет управление по расследованию организованной преступности и терроризма прокуратуры Румынии в связи с возможной сетью торговли несовершеннолетними и торговлей людьми, раскрывает международные связи с кумирами нашего детства. Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии", - цитирует РИА Новости адвоката со ссылкой на телеканал Pro TV.
Как сообщается, заявление, подтверждающее эти обвинения, поступило от одной из молодых женщин, которая якобы участвовала в мероприятиях, где девушек якобы предлагали Ван Дамму. Согласно показаниям, эти инциденты имели место в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг лиц, заведомо подвергавшихся эксплуатации.
Адвокат подчеркивает, что информация подтверждается показаниями очевидца, который точно указал, кто и как организовывал эти мероприятия, присутствие Жан-Клода Ван Дамма в этих сценах не оспаривается.
Также отмечается, что подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, руководитель некоммерческой организации EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году он стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними. В материалах дела говорилось, что за период с 2000 по 2016 год девушки, в том числе несовершеннолетние, через эти НКО и модельное агентство вовлекались в деятельность, связанную с "сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения". В настоящий момент расследование дела продолжается.
01.04.2025, 11:57 103566
Катер с казахстанскими и российскими туристами взорвался на юге Таиланда Дополнено
Фото: MGROnline
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Бангкок. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет на юге Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на таиландскую туристическую полицию.
Туристический катер взорвался недалеко от острова Майтон. На нем находился 31 турист из Казахстана и России. В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Остальные 30 туристов не пострадали и вернулись в свои отели", - рассказал представитель полиции.
Напомним, 27 марта в Египте потерпел крушение прогулочный батискаф "Синдбад", на котором находились 45 российских туристов. Шестеро из них погибли, сообщает РБК.
Дополнено 01.04.2025, 19.21
На борту катера было четверо граждан Казахстана, с ними все в порядке, они продолжают свой отдых в Таиланде. У двоих из них сгорели паспорта, консул оформит им завтра временные документы, по которым они смогут вернуться в Казахстан", - сообщили в МИД РК.
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