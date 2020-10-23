Кыргызский парламент одобрил законопроект о переносе выборов президента и депутатов

Бишкек. 22 октября. Kazakhstan Today - Парламент Кыргызстана одобрил законопроект о переносе выборов президента и депутатов на несколько месяцев, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , за законопроект проголосовали подавляющее большинство депутатов.

Согласно проекту закона, в "целях стабилизации общественно-политической, эпидемиологической и связанной с ней экономической ситуации в стране, повышения уровня доверия населения к выборному процессу и в связи с необходимостью учета мнений наиболее широких слоев общества" выборы не будут проводиться до окончания проведения конституционной реформы.

В документе уточняется, что проведение конституционной реформы должно быть закончено не позднее 10 января 2021 года.

В связи с признанием проведенных 4 октября выборов депутатов жогорку кенеша Кыргызской Республики недействительными повторные выборы либо новые выборы депутатов жогорку кенеша проводятся после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, но не позднее 1 июня 2021 года", - сказано в законопроекте.

Ранее сообщалось, что повторные выборы в жогорку кенеш могут пройти 20 декабря.

Напомним, 6 октября ЦИК КР вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. Накануне президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. По Конституции, исполняющим обязанности главы государства должен был стать торага парламента Канат Исаев, но он отказался исполнять обязанности президента. Однако премьер-министр Садыр Жапаров принял обязательства и объявил себя исполняющим обязанности президента Кыргызстана.

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