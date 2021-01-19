Le Monde сообщила о давлении на регулятора ЕС при утверждении вакцины Pfizer

Париж. 18 января. Kazakhstan Today - На Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) оказывалось давление при сертификации вакцин от коронавируса, в частности американо-немецкой от Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на документы и переписки, утекшие в сеть, передает Kazakhstan Today.

По данным издания, при утверждении вакцины были проблемы. Например, были проинспектированы не все производственные площадки, отсутствовали необходимые данные по коммерческим партиям вакцин: они могли не соответствовать тем, что применялись во время клинических испытаний. Вакцина, однако, была одобрена, пишет kommersant.ru .

Тем не менее Le Monde отмечает, что ЕАЛС утвердило вакцину 21 декабря 2020 года - на три недели позже, чем Великобритания, и на две позднее, чем США. Это говорит о том, что агентству все-таки потребовалось некоторое время, чтобы дать "зеленый свет" на использование вакцины.

Ранее стало известно, что Pfizer временно сократит поставки вакцины в Европу. Снижение поставок было объяснено модернизацией производственных мощностей. При этом сообщалось, что в Европе скончались больше 30 пожилых людей, привитых вакциной от Pfizer. Однако их смерть могла быть не связана напрямую с вакциной.

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