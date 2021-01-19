Le Monde сообщила о давлении на регулятора ЕС при утверждении вакцины Pfizer

Париж. 18 января. Kazakhstan Today - На Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) оказывалось давление при сертификации вакцин от коронавируса, в частности американо-немецкой от Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на документы и переписки, утекшие в сеть, передает Kazakhstan Today.
По данным издания, при утверждении вакцины были проблемы. Например, были проинспектированы не все производственные площадки, отсутствовали необходимые данные по коммерческим партиям вакцин: они могли не соответствовать тем, что применялись во время клинических испытаний. Вакцина, однако, была одобрена, пишет kommersant.ru.
Тем не менее Le Monde отмечает, что ЕАЛС утвердило вакцину 21 декабря 2020 года - на три недели позже, чем Великобритания, и на две позднее, чем США. Это говорит о том, что агентству все-таки потребовалось некоторое время, чтобы дать "зеленый свет" на использование вакцины.
Ранее стало известно, что Pfizer временно сократит поставки вакцины в Европу. Снижение поставок было объяснено модернизацией производственных мощностей. При этом сообщалось, что в Европе скончались больше 30 пожилых людей, привитых вакциной от Pfizer. Однако их смерть могла быть не связана напрямую с вакциной.
Ранее сообщалось, что в Израиле у 13 человек случился лицевой паралич после прививки Pfizer.
Китайские специалисты призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых.
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