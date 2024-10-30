Наим Касем стал новым лидером "Хезболлы"

Армия обороны Израиля сообщила, что целями стали военные объекты в Иране

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Тель-Авив. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль нанес удар по Ирану, который ожидался почти весь месяц. Целями израильского удара были военные базы на западе и юго-западе Ирана, сообщает - Израиль нанес удар по Ирану, который ожидался почти весь месяц. Целями израильского удара были военные базы на западе и юго-западе Ирана, сообщает РБК





Израиль назвал свой удар ответом на атаки, которые продолжались несколько месяцев. Армия обороны Израиля сообщила, что целями стали военные объекты в Иране.





Звуки взрывов были слышны в Тегеране, а также в пригороде столицы Карадже. Позднее они также прозвучали в Ширазе, сообщила The Jerusalem Post.





В иранском КСИР заявили, что страна подверглась ракетному удару, целями которого стали "жизненно важные военные и силовые объекты".





Тегерана сообщил, что некоторые звуки взрывов были связаны с работой средств ПВО, со ссылкой на иранское агентство Fars.





Силы ПВО Ирана подтвердили, что были атакованы военные центры в провинциях Тегеран, Хузестан, Илам. "Нанесен ограниченный ущерб", - отметили военные.





Аэропорты Ирана работают в штатном режиме после ударов Израиля, сообщает иранское агентство Tasnim.





Российское посольство в Тегеране сообщило, что обстановка в столице Ирана и других спокойная, дипмиссия и другие учреждения посольства работают в штатном режиме. Пострадавших среди россиян нет.





Целями ударов были казарма и склад с оружием в Тегеране, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.





Израиль не наносит ударов по ядерным объектам Ирана или по нефтяным месторождениям, ограничиваясь только военными целями, сообщил NBC источник в Израиле.





Израиль заранее предупредил США об ударах, передал CBS со ссылкой на источники. Вашингтон не был задействован в израильской атаке, сказал один из них.





По данным The Jerusalem Post, Израиль задействовал для атаки более 100 самолетов, в том числе стелс-истребители F-35 с расстояния 2 тыс. км.





Около 6.00 по московскому времени ЦАХАЛ заявила об окончании атаки на Иран, самолеты благополучно вернулись в Израиль.





ЦАХАЛ сообщила, что атаковала в Иране ракетные комплексы "земля-воздух", мощности ПВО и места производства ракет, выпущенных по израильской территории в течение последнего года.





Как сообщил источник Tasnim, Тегеран готов ответить Израилю на ночную атаку.





Власти Израиля в пятницу сообщили Ирану о планах нанести авиаудары и предостерегли Тегеран от ответных действий, пишет Axios со ссылкой на три источника.



