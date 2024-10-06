Al Arabiya сообщает о гибели нового лидера "Хезболлы"

Мухузи Кайнеругаба обвинил Уильяма Поппа в том, что тот ведет себя "недипломатично" в стране

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Кампала. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главнокомандующий армией Уганды Мухузи Кайнеругаба предъявил ультиматум послу Соединенных Штатов Америки Уильяму Поппу, потребовав от него извиниться перед его отцом - президентом Йовери Мусевени или покинуть страну.





Генерал обвинил дипломата в том, что тот ведет себя "недипломатично" в стране. Если Попп не извинится лично перед Мусевени до 9.00 понедельника, 7 октября, ему придется покинуть Уганду, пригрозил Кайнеругаба. Главком не объяснил, что подразумевает под "недипломатичным" поведением", - сообщает РБК со ссылкой на Nile Post.





Мухузи Кайнеругаба отметил, что Уганда "любит и восхищается" США, но в последнее время "есть много доказательств того, что они работают против правительства "Движения национального сопротивления".





Отмечается, что генерал заявлял о намерении баллотироваться на выборах в 2026 году. Однако в сентябре он объявил, что не будет участвовать в них и вместо этого поддержал своего 80-летнего отца. До этого главком утверждал, что Уганда оказалась "на грани серьезной конфронтации" с послом, которая связана с его неуважением "к любимому и прославленному президенту и подрывом Конституции Уганды". По словам Мухузи Кайнеругабы, речь идет не о личных обидах, а о вмешательстве в дела страны.





Это национальный вопрос, и вы увидите, что ни одно иностранное государство никогда больше не будет доминировать в Уганде!" - заверял он.





Его заявление прозвучало после того, как госдепартамент США ввел санкции против четырех сотрудников полиции Уганды из-за их предполагаемой причастности к нарушению прав человека, включая пытки. Попп стал послом в сентябре прошлого года. С тех пор значительное количество высокопоставленных чиновников страны столкнулись с санкциями со стороны США, отмечает издание.





Напомним, Йовери Мусевени назначил своего сына главнокомандующим армией в марте этого года. До этого Мухузи Кайнеругаба возглавлял сухопутные войска, но был отправлен отцом в отставку в 2022 году после того, как угрожал вторгнуться в соседнюю Кению.