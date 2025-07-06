05.07.2025, 19:38 33841
Наводнение в Техасе: 24 человека погибли, 20 детей пропали без вести
Фото: кадр из видео
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате сильного наводнения в Техасе выросло до 24, более 20 детей пропали без вести, сообщает The New York Times.
По данным источника, пропавшими без вести числятся более 20 детей, отдыхавших в летнем лагере.
В нескольких округах Техаса объявлено чрезвычайное положение: множество дорог разрушено, телефонные линии не работают", - пишет сайт.
На данный момент эвакуированы 237 человек.
В настоящее время спасатели ищут детей, отдыхавших в лагере Camp Mystic, расположенном недалеко от города Кервилла, в 104 км к северо-западу от Сан-Антонио.
По словам властей, поисково-спасательные операции с использованием вертолетов, дронов и лодок будут продолжаться до тех пор, пока все пропавшие не будут найдены", - сообщил источник.
В октябре прошлого года в испанской Валенсии и двух соседних регионах в результате наводнений, вызванных проливными дождями с градом, погибли по меньшей мере 95 человек.
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05.07.2025, 17:09 38446
Мошенники ограбили казахстанский филиал банка в Ташкенте на 90 тысяч долларов
Фото: кадр из видео
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Ташкент. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники похитили 90 тысяч долларов из казахстанского филиала банка в Ташкенте - Tenge Bank, сообщило Министерство внутренних дел Узбекистана.
Следствие выяснило, что один из подозреваемых тестировал мошеннические схемы, найденные им в Telegram-каналах, затем вступил в сговор с сотрудником банка. После чего мошенники отправились в банк и обналичили 90 тысяч долларов, введя поддельные данные в POS-терминал. .
Задержаны 9 подозреваемых в хищении, у них изъяты 12 мобильных телефонов, POS-терминал и 36,5 тысячи долларов.
Для справки
АКБ "Tenge Bank" является 100% дочерним банком АО "Народный банк Казахстана" (Halyk Bank).
Ранее в Нацбанке рассказали, что мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев.
05.07.2025, 16:53 39791
Израиль скрыл удары Ирана по военным объектам - The Telegraph
Пробить систему ПВО Израиля Тегеран смог, используя вместе дроны и ракеты
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Иерусалим. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль скрыл, что шесть ракет Ирана попали по пяти израильским военным объектам, в том числе авиабазе, сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.
Источник из Ирана заявил газете, что пробить систему ПВО Израиля Тегеран смог, используя вместе дроны и ракеты.
Источник со ссылкой на спутниковые радарные данные, предоставленные учеными из Университета Орегона (США), утверждает, что Иран во время 12-дневной войны с Израилем поразил пять военных объектов страны, но израильская армия не опубликовала информацию об этих ударах.
Согласно этим данным, шесть иранских ракет поразили пять ранее не заявленных военных объектов на севере, юге и в центре Израиля, включая крупную авиабазу, центр сбора разведданных и логистическую базу", - пишет газета.
Пробить систему ПВО Израиля смогли еще 36 ракет, добавляет Telegraph.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не стала комментировать изданию данные об ущербе объектам.
Можем лишь сказать, что все соответствующие подразделения сохраняли функциональность на протяжении всей операции", - заявил представитель армии.
Telegraph приводит также данные израильских журналистов о попаданиях в военные объекты.
Иранский источник объяснил газете, что для прорыва системы ПВО Израиля использовался комбинированный пуск ракет и беспилотников, что дезориентировало ПВО.
Конфликт между Израилем и Ираном длился с 13 по 24 июня. Он начался с авиаударов израильских ВВС по территории исламской республики, что спровоцировало ответные ракетные обстрелы со стороны Тегерана. Есть погибшие и раненые с обеих сторон. В ночь на 22 июня к боевым действиям подключились Соединенные Штаты, после чего иранские силы нанесли удар по американской военной базе в Катаре. Израильское руководство объяснило начало военной операции угрозой скорого создания Ираном ядерного оружия, а также накопления ракет. Тегеран категорически отвергал обвинения в разработке ядерного оружия, подчеркивая при этом свое право на развитие мирной атомной энергетики", - напоминает сайт.
03.07.2025, 19:11 72806
Армения намерена присоединиться к ШОС
Об этом сообщили в МИД республики
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Ереван. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Армения намерена присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД республики.
Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 1 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым отметил, что РК придает особое значение укреплению роли ШОС как эффективной и сбалансированной международной организации.
02.07.2025, 20:01 83461
Россия ратифицировала соглашение о поставках нефти с Казахстаном
Соглашение действует до 1 января 2028 года
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Москва. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На 593-м заседании совет федерации одобрил Федеральный закон "О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений", сообщает пресс-служба совета федерации.
Ратифицируемым протоколом, подписанным в Астане 27 ноября 2024 года, возобновляется действие соглашения между правительством РФ и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов.
Соглашение действует до 1 января 2028 года, и по окончании этого срока оно автоматически продлевается на пятилетние периоды до тех пор, пока одна из стран письменно не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие не менее чем за 6 месяцев до истечения первоначального срока действия или последующего очередного пятилетнего периода.
Ранее сообщалось, что Казахстан в 2025 году намерен увеличить поставки нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан до 1,7 млн тонн. Кроме того, в 2025 году ожидается завершение согласования с китайской стороной технического задания на разработку ТЭО расширения нефтепровода Казахстан - Китай.
01.07.2025, 15:25 96786
Взрыв на танкере в Ливии: Минэнерго выступило с опровержением
Информация о казахстанской нефти на борту в момент инцидента не соответствует действительности
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК опровергло информацию о том, что взорвавшийся у берегов Ливии танкер перевозил казахстанскую нефть.
В связи с появившимися в СМИ сообщениями о взрыве на танкере у берегов Ливии, который, по некоторым данным, мог перевозить казахстанскую нефть, сообщаем следующее. Информация о казахстанской нефти на борту в момент инцидента не соответствует действительности. Инцидент произошел с частным танкером, последняя загрузка которого была произведена в одном из портов Ливии", - рассказали в Минэнерго.
По данным РБК, танкер, перевозивший около 1 млн баррелей нефти, взорвался 27 июня у берегов Ливии.
В результате взрыва затопило машинное отделение. Представитель компании подтвердил, что утечки нефти не произошло, экипаж не пострадал. Причины инцидента в настоящее время неизвестны. Судно буксируют в Грецию, где должны оценить масштабы повреждений", - уточняет источник.
Напомним, в марте в Северном море у берегов Великобритании столкнулись нефтяной танкер Stena Immaculate, который ходит под флагом США, и контейнеровоз Solong, следовавший под флагом Португалии. Оба судна загорелись.
01.07.2025, 13:52 98101
В России отключат мобильную связь не сдавшим биометрию иностранцам
Уже более 2 млн иностранцев оформили договоры связи по новым правилам
Фото: Depositphotos
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Москва. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В России с 1 июля начинается отключение мобильной связи не сдавшим биометрию иностранцам, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в единой биометрической системе. При этом им разрешено оформить на себя не более 10 СИМ-карт. По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь", - заявили в ведомстве.
По данным Минцифры России, уже более 2 млн иностранцев зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры связи по новым правилам.
Чтобы этот процесс был удобнее, мы обеспечили возможность в ряде банков оформлять СНИЛС, подтверждать учетную запись "Госуслуг" и регистрировать биометрию за один визит", - отметили в министерстве.
В пресс-службе подчеркнули, что подготовиться к покупке СИМ-карты можно на границе.
С 30 июня иностранцы, планирующие визит в Россию, могут подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На границе будет создан цифровой профиль, включающий СНИЛС и учетную запись "Госуслуг". Останется только один раз сходить банк, чтобы подтвердить учетную запись и биометрию. Фотографироваться и записывать голос повторно не потребуется", - добавили в ведомстве.
Ранее была опубликована пошаговая инструкция о том, как оформить QR-код для въезда в РФ.
28.06.2025, 19:38 129586
В Подмосковье упал легкомоторный самолет
Возбуждено уголовное дело
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Москва. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В России недалеко от деревни Паново в Московской области упал легкомоторный самолет ЯК-18Т, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Произошло крушение легкомоторного воздушного судна ЯК-18Т, на борту которого, предварительно, находилось 4 человека. В результате крушения никто не выжил. Вылет осуществлен с аэродрома Северка без согласования. Предварительно, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа и столкновении с землей", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что по факту крушения легкомоторного самолета с людьми на борту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (Нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).
Напомним, в январе легкомоторный самолет упал на склад с медикаментами в Калифорнии.
26.06.2025, 19:41 132326
Ученые обнаружили в вейпах опасное количество тяжелых металлов
С каждой новой затяжкой в организм могут попадать свинец, никель, медь, цинк и сурьма
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в научном издании ACS Central Science, одноразовые электронные сигареты могут представлять гораздо большую угрозу для здоровья, чем считалось ранее.
Анализ популярных моделей выявил критически высокое содержание тяжелых металлов, значительно превышающее аналогичные показатели как у традиционных сигарет, так и у других видов вейпов. С каждой новой затяжкой в организм могут попадать свинец, никель, медь, цинк и сурьма. Причем концентрация некоторых из них за весь период использования устройства возрастает в десятки, а иногда и в тысячи раз.
Подобное загрязнение связано с постепенным разрушением металлических компонентов внутри вейпа. В частности, нагревательных спиралей, которые вступают в реакцию с жидкостью. Особенно беспокойство у исследователей вызывают формы никеля и сурьмы, обладающие канцерогенными свойствами. Регулярное использование таких устройств значительно увеличивает риски развития рака и других тяжелых заболеваний, превышая установленные нормы по допустимому воздействию токсикантов.
Ученые подчеркивают: основная проблема заключается в отсутствии должного надзора и технической экспертизы конструкции вейпов. Это приводит к неконтролируемому росту опасных веществ в продукте, который активно потребляется преимущественно молодежью.
Ранее департаментом Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Павлодарской области ликвидирована преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.
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