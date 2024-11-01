Казахстанцев среди пострадавших и погибших в результате наводнения в Испании нет - МИД

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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительной информации испанских властей, среди пострадавших и погибших в Валенсии граждан РК нет. Об этом сообщил корреспонденту агентства официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.





В результате наводнений, вызванных проливными дождями с градом, в испанском регионе Валенсия и двух соседних регионах погибли по меньшей мере 95 человек, сообщает BBC





По данным РИА Новости , правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений.





Проливные дожди и грозы вызвали "исключительную" ситуацию в Испании, которая особенно сильно затронула Валенсийское сообщество, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию. При этом в Валенсии был объявлен максимальный красный уровень опасности. Фактически в регионе зафиксирован крупнейший объем осадков с 11 сентября 1966 года, когда в муниципалитете Тавернес-де-ла-Валь выпало 520 литров на квадратный метр. В ночь со вторника выпало 445,4 литра на квадратный метр.





Наводнения нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре региона, в результате чего было закрыто более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7, и десятки дорог второстепенной сети.





На данный момент восемь регионов королевства (Андалусия, Валенсийское сообщество, Арагон, Кастилия и Леон, Каталония, Эстремадура, Наварра, Сеута) все еще находятся под угрозой сильных ливней и наводнений.





На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1000 военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата Валенсии бороться с последствиями ливней.