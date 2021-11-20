Сегодня мы приняли очень тяжелое решение - очень быстро ввести обязательную вакцинацию, она должна действовать уже с 1 февраля 2022 года", - сказал на пресс-конференции по итогам совещания в кабмине и с региональными властями канцлер Австрии Александер Шелленбе.
Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут в Австрии
ВЕНА. 19 НОЯБРЯ - Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут в Австрии. С 15 ноября непривитым гражданам Австрии запрещается выходить из дома без уважительной причины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает РИА "Новости", канцлер Австрии Александер Шелленбе также объявил национальный локдаун со следующей недели.
Он добавил, что не позднее 13 декабря ограничения для тех, кто уже сделал прививку или переболел COVID-19 в последние полгода, отменят. По его словам, ранее принятые меры для невакцинированных возымели эффект, но он оказался недостаточным.
С 15 ноября непривитым гражданам Австрии запрещается выходить из дома без уважительной причины. Тем не менее эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться - суточная заболеваемость регулярно бьет рекорды, отделениям реанимации грозит перегрузка.
Ранее сообщалось, что накануне ограничения для тех, кто еще не вакцинировался, ввели также Чехия и Словакия.