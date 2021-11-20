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Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут в Австрии

19.11.2021, 17:04 16282
ВЕНА. 19 НОЯБРЯ - Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут в Австрии. С 15 ноября непривитым гражданам Австрии запрещается выходить из дома без уважительной причины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РИА "Новости", канцлер Австрии Александер Шелленбе также объявил национальный локдаун со следующей недели. 
 

Сегодня мы приняли очень тяжелое решение - очень быстро ввести обязательную вакцинацию, она должна действовать уже с 1 февраля 2022 года", - сказал на пресс-конференции по итогам совещания в кабмине и с региональными властями канцлер Австрии Александер Шелленбе.

 
Он добавил, что не позднее 13 декабря ограничения для тех, кто уже сделал прививку или переболел COVID-19 в последние полгода, отменят. По его словам, ранее принятые меры для невакцинированных возымели эффект, но он оказался недостаточным.
 
С 15 ноября непривитым гражданам Австрии запрещается выходить из дома без уважительной причины. Тем не менее эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться - суточная заболеваемость регулярно бьет рекорды, отделениям реанимации грозит перегрузка.

Ранее сообщалось, что накануне ограничения для тех, кто еще не вакцинировался, ввели также Чехия и Словакия. 
 

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Во Франции ужесточили наказание за причинение вреда животным

19.11.2021, 14:45 22195
Во Франции ужесточили наказание за причинение вреда животным
Фото: u-f.ru
ПАРИЖ. 19 НОЯБРЯ - Прогрессивный закон о защите животных принят во Франции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Через два года в стране вступит запрет на цирки с дикими животными, а через пять лет во Франции запретят дельфинарии. 
 

Покупка домашнего питомца теперь будет возможна только после недельного срока на раздумье и подписания обязательств о принятой ответственности. В стране, где каждая вторая семья держит животных дома, на улице ежегодно оказываются почти 100 тысяч кошек и собак. Новые ограничения помогут решить проблему, считают авторы закона. Через два года во Франции вступит запрет на цирки с дикими животными. Через пять лет – на дельфинарии. Незамедлительно должна закрыться последняя пушная звероферма в стране. Стали жёстче и наказания. За намеренное причинение вреда животному грозит до 3 лет лишения свободы и штраф - 45 тысяч евро. Если раньше подобные проступки классифицировались как нарушения, то теперь это уголовные деяния", - сообщает агентство Хабар 24

 
Будет наказываться и видеосъемка подобных актов. 
 
По мнению сенатора Фабьена Ге, важно, что голосование за этот текст состоялось.
 

Больше недопустимо обращаться с животными как с предметами или товарами, которые рекламируют или дарят, не думая о последствиях, или которые можно выбросить после компульсивной покупки. Больше недопустимо, чтобы дикие животные содержались в неволе и выставлялись напоказ в условиях, которые не являются их естественной средой обитания", - подчеркнул депутат сената. 

 
Такого же мнения придерживается государственный секретарь Франции по вопросам биоразнообразия Беранжер Абба. 
 

Это исторический момент. Были сильные ожидания со стороны французов, на которые ответил парламент. Хочу разделить с вами эмоции по поводу человечности, которую выражает новый закон в отношении животных и того общества, к которому мы стремимся. Этот закон - гордость нашего народа". 


Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят дельфинарии и контактные зоопарки.
 

Саакашвили попросил США о помощи

19.11.2021, 14:28 24274
Саакашвили попросил США о помощи
Фото: ria.ru

МОСКВА. 19 НОЯБРЯ - Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил о помощи Соединенные Штаты Америки. Госдепартамент США призвал власти Грузии допускать Саакашвили на все заседания суда по его делу и обращаться с бывшим президентом "справедливо и с соблюдением достоинства", передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов", - написал Саакашвили в записке, сообшает РИА "Новости" со ссылкой агентство Блумберг.

Агентство отмечает, что Саакашвили передал "наспех написанные от руки" ответы на вопросы через своих адвокатов в среду. Среди прочего, он написал, что в заключении его били и протащили по асфальту под "насмешки" других заключенных. Также Саакашвили обращал внимание на то, что власти Грузии отказались перевести его в гражданскую больницу, передать телефон или дать возможность присутствовать на суде.

Минюст Грузии заявил агентству, что не может прокомментировать заявления экс-президента.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

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Пробирки с ярлыками "Оспа" случайно обнаружили в США

18.11.2021, 08:53 43093
ВАШИНГТОН. 17 НОЯБРЯ - Несколько пробирок с ярлыками "Оспа" были случайно обнаружены в центре исследования вакцин в американском штате Пенсильвания, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Замороженные пробирки с ярлыками "Оспа" были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающегося исследованием вакцин в Пенсильвании", - сообщил регулятор CDC телеканалу, отметив, что сотрудник был в перчатках и маске, пишет РИА "Новости".

 
Как отметили в CDC, сейчас ведется расследование, содержимое пробирок не трогали. "Нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию небольшого количества (содержимого) замороженных пробирок", - отметили в регуляторе.
 
Как уточняет телеканал, последняя известная вспышка оспы в США произошла в 1947 году.
 
Портал Yahoo News со ссылкой на попавшее в его распоряжение уведомление Министерству внутренней безопасности США сообщает, что речь идет об объекте американской фармацевтической компании Merck, где были обнаружены 15 "подозрительных" пробирок: пять с ярлыком "Оспа" и десять - с ярлыком "Осповакцина" (vaccinia), все они были изъяты.

 

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