ВАШИНГТОН. 5 НОЯБРЯ - В США в освежителях воздуха были обнаружены смертельно опасные бактерии Burkholderia pseudomallei, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На прошлой неделе по американским СМИ тихо и незаметно прошла новость: в освежителях воздуха, продающихся в популярнейших супермаркетах Walmart, были обнаружены бактерии Burkholderia pseudomallei. Это разносчики смертельно опасного заболевания мелиоидоз. Как минимум четыре человека заразились. Двое умерли, в том числе ребенок", - сообщает РИА "Новости" .

Самое удивительное здесь то, с каким равнодушием американские СМИ излагают эту новость. Ну умерли и умерли, с кем не бывает. Walmart принес соболезнования. Освежители воздуха убрали с полок. Проданные с февраля дезодоранты предложили вернуть. Для удобства покупателей был опубликован список супермаркетов Walmart, в которых продавались смертельно опасные аэрозоли. По официальной версии, губительная инфекция попала в спреи в Индии - по месту сборки флаконов. Вероятно, Индии стоит приготовиться к американским санкциям. Однако дело в том, что бактерия Burkholderia pseudomallei - не просто бич богом забытых южных стран. Это популярнейшее биооружие, широко применявшееся на протяжении всего XX века. Ближайшая родственница этой бактерии - Burkholderia mallei - вызывает сап у лошадей и легко передается людям, приводя к летальному исходу. Немецкие военные пытались заражать ею лошадей противника еще во время Первой мировой войны. На поток поставили заражение сапом японцы во время Второй мировой. Они экспериментировали не только на лошадях, но и на людях - жестокие опыты с летальным исходом проводились на военнопленных", - пишет агентство.

С тех пор исследование Burkholderia на территории США не прекращалось. Само заболевание мелиоидоз в своем естественном виде давно исчезло. Сегодня его можно подхватить разве что в самых отсталых районах Мьянмы или Таиланда. Но вот американские военные экспериментируют с его возбудителями очень интенсивно.

Коварство мелиоидоза в том, что его симптомы похожи чуть не на все опасные заболевания сразу. Высокая температура, боли в мышцах и суставах, абсцессы, стремительно развивающаяся пневмония, сепсис. Это можно принять и за туберкулез, и за грипп, и за сифилис, и даже за коронавирус. Врачу, работающему в Северном полушарии, и в голову не придет, что пациент, никогда не бывавший в Южной Азии, вдруг ни с того ни с сего подхватил редкое тропическое заболевание. Учитывая, что аэрозоли продавались с февраля, причем продано было около 3900 флаконов, количество жертв может быть значительно больше. Врачи, в жизни не сталкивавшиеся с мелиоидозом, вполне могли ставить неправильные диагнозы. Однако никто эти случаи не расследует".

По информации издания, сама версия с аэрозолями появилась далеко не сразу. Первый больной мелиоидозом умер в марте, второй - в июле. Надзорные органы отметили лишь, что американцы, не бывавшие за границей, скончались от редкого тропического заболевания. Однако ни про какие аэрозоли речи тогда не было. Эта версия возникла совсем недавно. Она позволяет свалить все на Индию.

Бактерии, распространяющие мелиоидоз, легко подхватываются при вдыхании зараженного воздуха или контакте с кожей. Если это была утечка из военной лаборатории, потом ее могли попытаться замаскировать под неправильные освежители воздуха - там тот же тип контакта с заболевшим.

Настораживают и совпадения адресов. Walmart опубликовал список своих супермаркетов, в которых якобы продавались опасные дезодоранты. Один из них находится в Калхуне - это всего сто километров от Атланты, где расположены сразу две биолаборатории четвертого уровня. Другой - в Альбукерке: по мнению защитников природы, в тамошних лабораториях секретно работают с биовеществами, причем не раз случались опасные утечки", - пишет РИА "Новости".

По мнению издания, в любой цивилизованной стране этот жуткий инцидент был бы поводом подать в отставку и министру здравоохранения, и Энтони Фаучи, и, возможно, даже министру обороны.

Однако американские партнеры совершенно не парятся из-за таких мелочей. Все руководство на местах, никаких проверок в биолабораториях не проводится", - отметили в агентстве.