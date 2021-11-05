Одна из крупнейших магнитных бурь началась на Земле

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НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Мощная магнитная буря началась на Земле. По данным ученых нестабильность магнитного поля будет сохраняться ещё не менее 2-3 суток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале", - сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН) РФ.
Ученые уточнили, что, согласно прогнозу, нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться ещё не менее 2-3 суток, хотя повторное достижение текущих максимумов очень маловероятно.
Ранее сообщалось, что после вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря.