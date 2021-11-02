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После вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря

01.11.2021, 10:31 20710
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Магнитная буря началась в воскресенье в магнитосфере Земли и продлится до середины понедельника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Магнитная буря в воскресенье днем началась в магнитосфере Земли.
 
Как указано на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, буря слабая, ее уровень G1, пишет РИА "Новости".
 
По прогнозу, она продлится до середины дня понедельника.
 
Как сообщили в лаборатории, такая ситуация может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск сноса аппарата с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи.
 
Магнитная буря стала последствием сильной солнечной вспышки класса Х зафиксирована на Солнце вечером в четверг 28 октября.
 

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Террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные страны - глава МИД РФ

27.10.2021, 16:46 97957
Террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные страны - глава МИД РФ
Фото: guberniya.tv
МОСКВА. 27 ОКТЯБРЯ - Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на министерской встрече стран-соседей Афганистана заявил, что террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные Афганистану страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы", - цитирует его ТАСС.

 
По словам Лаврова, достичь данной цели можно лишь путем создания нормальных условий жизни в самом Афганистане.
 
Как сообщалось ранее, Токаев предложил учредить логистический хаб по оказанию международной гуманитарной помощи Афганистану.
 
Напомним также, что военнослужащие стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали вывод войск и военной техники с учений в Таджикистане у афганской границы.
 

В Китае начнут прививать детей от COVID-19 с трехлетнего возраста

26.10.2021, 14:06 126064
В Китае начнут прививать детей от COVID-19 с трехлетнего возраста
Фото: pixabay
ПЕКИН. 26 ОКТЯБРЯ - В пяти провинциях Китая от коронавируса SARS-CoV-2 начнут прививать детей в возрасте от 3 до 11 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает агентство Associated Press, местных жителей уже предупредили о предстоящей вакцинации несовершеннолетних. Отказаться родители не смогут. Возраст выбран из соображений того, что с трех лет детей в стране начинают отправлять в детские сады. Прививать детей с трех до семнадцати лет будут одобренными в КНР вакцинами Sinopharm Пекинского института биологических продуктов и Sinovac. Они предназначены для вакцинации в том числе и малышей.
 
На данный момент в КНР привили 76% населения. Власти придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу. По данным Национальной комиссии здравоохранения, за сутки в стране выявили 35 новых случаев COVID-19.
 
Летом в Китае начали прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет и старше. В сентябре сообщалось, что вакцину получили более миллиарда человек, проживающих в стране.
 

ОДКБ выводит войска и технику с учений на таджикско-афганской границе

25.10.2021, 15:36 148366
ДУШАНБЕ. 25 ОКТЯБРЯ - Военнослужащие стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали вывод войск и военной техники с учений в Таджикистане у афганской границы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Военнослужащие вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, задействованные в совместном учении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), начали возвращение в пункты постоянной дислокации с полигонов Харбмайдон и Момирак", - сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

 
В переброске войск и военной техники задействованы вертолеты авиационной группы 201-й военной базы и самолеты воздушно-космических сил.
 
На двух полигонах в Таджикистане, недалеко от границы с Афганистаном, с 18 по 23 октября прошли сразу три учения ОДКБ: "Поиск-2021" - маневры разведки, "Взаимодействие-2021" - сил оперативного реагирования, "Эшелон-2021" - подразделений материально-технического обеспечения.
 
В маневрах приняли участие более четырех тысяч военнослужащих стран ОДКБ и более 500 единиц техники. Основу российского контингента на учениях составили подразделения российской военной базы в Таджикистане.
 
На учениях отработана совместная операция по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства ОДКБ боевиков международных террористических организаций.
 
Учения ОДКБ прошли на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).
 
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
 
В ноябре в Таджикистане запланировано еще одно тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований. 
 

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