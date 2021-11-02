После вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря

ДУШАНБЕ. 25 ОКТЯБРЯ - Военнослужащие стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали вывод войск и военной техники с учений в Таджикистане у афганской границы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Военнослужащие вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, задействованные в совместном учении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), начали возвращение в пункты постоянной дислокации с полигонов Харбмайдон и Момирак", - сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

В переброске войск и военной техники задействованы вертолеты авиационной группы 201-й военной базы и самолеты воздушно-космических сил.

На двух полигонах в Таджикистане, недалеко от границы с Афганистаном, с 18 по 23 октября прошли сразу три учения ОДКБ: "Поиск-2021" - маневры разведки, "Взаимодействие-2021" - сил оперативного реагирования, "Эшелон-2021" - подразделений материально-технического обеспечения.

В маневрах приняли участие более четырех тысяч военнослужащих стран ОДКБ и более 500 единиц техники. Основу российского контингента на учениях составили подразделения российской военной базы в Таджикистане.

На учениях отработана совместная операция по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства ОДКБ боевиков международных террористических организаций.

Учения ОДКБ прошли на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В ноябре в Таджикистане запланировано еще одно тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.