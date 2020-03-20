ООН: Из-за пандемии коронавируса работы могут лишиться 25 млн человек

Женева. 19 марта. Kazakhstan Today - Последствия, вызванные пандемией коронавируса, могут вызвать масштабную безработицу, передает. Kazakhstan Today

В таком случае рабочих мест лишатся 25 млн человек, сообщили в Международной организации труда (МОТ, специализированное агентство системы ООН).

Организация разработала несколько сценариев влияния пандемии на динамику мирового ВВП. Согласно им, без работы могут остаться от 5,3 млн до 24,7 млн человек. Во время мирового кризиса 2008-2009 годов безработными стали 22 млн человек.

Сотрудники компаний к концу 2020 года могут потерять от 860 млрд долларов США до 3,4 трлн долларов США. Из-за этого снизится покупательская способность, что нанесет удар по бизнесу и мировым экономикам. В сфере производства от 8,8 млн до 35 млн человек столкнутся с бедностью и нищетой.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.

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