Пекин заявил об ответных пошлинах на импорт из США

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Будапешт. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Венгрия выйдет из Международного уголовного суда, сообщил представитель правительства Золтан Ковач на своей странице в Сети.





Процесс выхода начнется в четверг в соответствии с конституционными и международно-правовыми обязательствами Венгрии", - цитирует РБК представителя правительства.





Ранее в Будапешт прибыл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС. The Times of Israel написала, что это первая поездка Нетаньяху после выдачи ордера.





МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта 21 ноября 2024 года. По мнению судей, оба "намеренно и сознательно" без военной необходимости лишили мирное население сектора Газа доступа к предметам первой необходимости, что привело к гибели жителей. Нетаньяху претензии МУС отверг.





Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение МУС "возмутительно наглым и циничным", а также охарактеризовал его как попытку вмешаться в конфликт в секторе Газа, "выдавая это за юридическое решение, но на самом деле преследуя политические цели". Он также пообещал пригласить Нетаньяху с визитом в Венгрию вопреки ордеру МУС.





Венгрия подписала Римский статут, основополагающий документ МУС, в 1999 году и ратифицировала его в 2001 году. В марте 2023 года в Будапеште напомнили о праве не исполнять решения МУС на фоне выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина. В канцелярии премьер-министра страны тогда пояснили, что Будапешт официально не признал ту часть Римского статута, которая сделала бы возможным подобный арест, поскольку это нарушило бы Конституцию страны.